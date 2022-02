„Glück jenseits der Berge“: Sibirien durch die Augen der Einheimischen

Menschen, die in Sibirien geboren wurden oder lange dort gelebt haben, teilen ihre Kindheitserinnerungen und erzählen uns, wie es ist, in der weiten und kalten Region zu leben.

Sibirien ist ein Begriff, der so groß ist wie das Gebiet, das es einnimmt. Man sagt, es sei wie ein anderer Planet, und jeder Mensch hat seine eigene Vorstellung von Sibirien. „Es hat seine eigene Schwerkraft, seine eigenen Gesetze und seinen eigenen Präsidenten namens Natur. Die Menschen in Sibirien sind eigensinnige Menschen. Weitläufig - in Worten, Taten, Gefühlen...“, sagt der Schriftsteller Sergej Schargunow, einer der Autoren der Geschichtensammlung „Sibirien: Das Glück jenseits der Berge“ (herausgegeben von Jelena Schubina, 2021).

Im Folgenden finden Sie einige Zitate aus dieser Sammlung, die von berühmten russischen Schauspielern, Regisseuren, Fernsehmoderatoren und Schriftstellern stammen.

Die Schauspielerin Aljona Babenko (geboren in Kemerowo)

Sergej Pjatakow/ Sputnik/ Getty Images Sergej Pjatakow/ Sputnik/ Getty Images

Im Winter bin ich jeden Sonntag um acht Uhr morgens aufgestanden und war mit meinem Vater Skifahren. Wir fuhren mit dem Bus zur Haltestelle Sosnowi Bor (Kiefernwald). Je nach Wetter und Schneedichte musste man die Skier wachsen. Ich bin kilometerlang Ski gefahren. Das Größte war, wenn mein Vater, der vor mir fuhr, anhielt und auf mich wartete, und wenn ich mich ihm näherte, schlug er mit seinem Stock gegen den Stamm einer nahe gelegenen Kiefer, so dass ich mit Schnee bedeckt wurde, der von den Ästen fiel, und vor Freude quietschte. Wir fuhren mit den Skiern von einem großen Berg hinunter und dann im Fischgrätenmuster wieder den Berg hinauf. Ungefähr hundert Mal, in einer Schleife. Wir hatten eine Thermoskanne und belegte Brote dabei und machten ein Picknick auf Baumstümpfen. Zu Hause hängte ich meine gefrorenen Wollstrümpfe zum Trocknen auf die Heizung. Und dazu gab es Mamas Borschtsch!!! Abends haben wir uns alle Eiskunstlauf im Fernsehen angesehen. Was braucht man mehr, um glücklich zu sein?!“

Die TV-Moderatorin Tatjana Lasarewa (geboren in Nowosibirsk)

Ekaterina Tschesnokowa, Alexander Krjaschew / Sputnik Ekaterina Tschesnokowa, Alexander Krjaschew / Sputnik

Winter. Ein Schlitten. Du liegst auf dem Rücken. Es ist dunkel - ist es Morgen oder Abend? Über deinem Kopf sind Sterne, sie bewegen sich nicht, aber du schon. Du wirst gefahren. Von jemandem, dem du völlig vertraust und der die totale Kontrolle über dich hat, der dich in viele warme Schichten gehüllt hat: eine dicke Fleecehose über der Strumpfhose, Wollsocken, dann die Filzstiefel, immer ein T-Shirt unter einer warmen kratzigen Strickjacke und ein dünnes Baumwollkopftuch unter einer warmen Pelzmütze. Um den Hals einen Schal, der bis zur Nase hochgezogen ist, manchmal auch die Nase bedeckt, der Schal ist auch kratzig, deshalb legt jemand freundlicherweise manchmal ein Taschentuch zwischen den Schal und das Gesicht, und das wird immer nass von deinem warmen Atem. Und natürlich hat man einen dicken, klobigen Lammfellmantel an, die Königin der Mäntel.“

Der Dramatiker und Regisseur Iwan Wiripajew (geboren in Irkutsk)

Sergej Pjatakow / Sputnik / Getty Images Sergej Pjatakow / Sputnik / Getty Images

„Meine Eltern hatten eine Datscha. Sie lag in der Taiga, wenn auch in der Nähe einer Schnellstraße. Aber sie war von der Taiga umgeben. Eines Tages kam ein Bär an unseren Zaun. Mein Vater nahm ein Gewehr und begann in die Luft zu schießen. Ich sah, wie der Bär weglief. Er verschwand im Wald. Und einmal, als meine Mutter und ich mit Körben voller Beeren durch den Wald liefen, tauchten zwei Wölfe vor uns auf dem Weg auf. Wir schauten sie an und sie schauten uns an. Mama flüsterte: ‚Beweg dich nicht, mein Sohn‘, und wir standen regungslos da. Die Wölfe sahen uns noch eine Weile an, dann drehten sie sich um und gingen weg.

(...)

Ich saß am Rande einer Klippe mitten in der Taiga. Es gibt diese freistehenden Felsen mitten in der Taiga. Die Taiga erstreckte sich über Tausende von Kilometern um mich herum. Ich saß am Rande einer Klippe. Ich schaute in die Ferne. Ich ruhte mich aus, denn meine Freunde und ich waren an diesem Tag viel gelaufen. Ich war ungefähr 26 Jahre alt. Sibirien. Ich liebe dieses Sibirien. Es ist wie eine Mutter für mich. Als würde sich eine große Frau mit ihrem ganzen Körper auf den Boden legen - das ist Sibirien. Sibirien ist ein Körper. Es ist ein Raum (...) Ich saß dort auf der Klippe und mir wurde klar, dass, wo immer ich war, wohin ich auch ging... Sibirien würde immer in mir sein, weil ich ein Teil davon bin. Sibirien ist ein Universum.“

Der Schriftsteller Andrei Filimonow (geboren in Barnaul, aufgewachsen in Tomsk)

Ramil Sitdikow / Sputnik / Legion Media Ramil Sitdikow / Sputnik / Legion Media

Ein beliebter Zeitvertreib der Einwohner von Tomsk war seit jeher der Faustkampf. Im 19. Jahrhundert waren die lokalen Zeitungen voll von anschaulichen Berichten von Journalisten im Exil (bis zur Eröffnung der Universität im Jahr 1888 gab es dort kaum andere Journalisten) darüber, wie sonntags nach der Rückkehr von der Kirche die Bewohner der benachbarten Straßen Faustkämpfe austrugen. Sie verprügelten sich ein oder zwei Stunden lang nach Herzenslust und gingen dann müde, aber zufrieden auseinander.

Der Schriftsteller Roman Sentschin (geboren in Kysyl, Republik Tuwa)

Ewgenyi Bijatow/ Alexander Krjaschew / Sputnik Ewgenyi Bijatow/ Alexander Krjaschew / Sputnik

„Solange ich mich erinnern kann, war Kysyl immer ein ziemlich harter Ort. Und das nicht so sehr wegen der interethnischen Spannungen, die es immer gegeben hat, die manchmal eskalierten und manchmal fast (aber nie ganz) verschwanden. Vielmehr hat dies mit der russischen Bevölkerung der Stadt zu tun, die bis Ende der 1980er Jahre in Kysyl die Mehrheit bildete. Die Menschen hier waren aktiv und strotzten vor Energie. Es waren die Kinder und Enkel der ersten Siedler, Exilanten und Sträflinge oder Freiwillige, die nach 1944 gekommen waren, um das „junge Tuwa“ aufzubauen, sowie Kriminelle, die ihre Strafe abgesessen hatten (es gab mehrere Hochsicherheitskolonien rund um Kysyl). Aber es gab kein wirkliches Ventil für ihre Energie, stattdessen herrschte das Gefühl vor, in diesem „schwarzen Loch“ eingesperrt zu sein, und die Wut der Enttäuschung unter denjenigen, die in der Hoffnung auf den Aufbau einer besonderen Welt nach Tjewa gekommen waren (später begegnete ich der gleichen Enttäuschung unter den Bewohnern der vergessenen Städte an der Baikal-Amur-Magistrale). Die unverbrauchte Energie und die Wut waren vor allem unter den jungen Menschen zu spüren.

Der Geologe und Schriftsteller Jewgeni Popow (geboren in Krasnojarsk)

Zurab Javachadze / TASS / Grigory Sysojew / Sputnik Zurab Javachadze / TASS / Grigory Sysojew / Sputnik

„Die Sibirier sind eine besondere Art von Russen, und der Satz ‚Russlands Reichtum wird durch Sibirien wachsen‘ ist keineswegs eine leere Phrase. Dabei geht es nicht nur um die großen Vorkommen an Gas, Öl, Holz, allen Elementen des Periodensystems und Diamanten, die dort im Boden schlummern, sondern um die geheimnisvolle Fähigkeit der einheimischen Bevölkerung, Nachteile in Vorteile zu verwandeln.

Einmal, Mitte der 1960er Jahre, befand ich mich in einem abgelegenen Dorf der Altgläubigen in der Nähe des reißenden sibirischen Flusses Podkamennaja Tunguska und war ziemlich überrascht, dass die Häuser der angeblich rückständigen Bewohner über Elektrizität verfügten, die damals in aufgeklärteren Orten nicht immer zur Verfügung stand, zum Beispiel in vielen Dörfern außerhalb Moskaus, wo die Menschen weiterhin Kerosinlampen benutzten. Ich konnte meinen Augen nicht trauen - die Einsiedler benutzten Abscheider, Waschmaschinen und Wasser, das mit einer elektrischen Pumpe aus dem Brunnen gepumpt wurde. Das Rätsel hatte eine einfache Erklärung. Die Behörden hatten sie sich selbst überlassen, und sie blühten auf, verkauften Fisch, Kaviar und Pilze an Touristen, die auf dem Jenissei unterwegs waren, und gaben den Erlös nicht für Wodka aus, sondern investierten ihn in den Fortschritt.“

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.