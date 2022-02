7 Kosenamen für Ihre(n) Geliebte(n) auf Russisch

„Kótik, Lápotschka, du bist so schön!“ – jede anständige russische Frau würde wahrscheinlich wütend werden, wenn Sie beim ersten Treffen mit ihr solche Worte von Ihnen zu hören bekäme. Verkleinerungsformen und Kosenamen sind in der russischen Sprache nur in der Kommunikation mit einer Person zulässig, die Sie bereits recht gut kennen.

Diese Begriffe drücken eine starke Zuneigung aus, weshalb es als Schaumschlägerei betrachtet wird, wenn jemand diese Wörter zu locker verwendet. Vor diesem Hintergrund wollen wir Ihnen die am häufigsten verwendeten liebevollen Wörter in der russischen Sprache vorstellen.

1. Лапочка (Lápotschka)

In der TV-Serie Neun Fremde hört man Masha Dmitrichenko, gespielt von Nicole Kidman, dieses Wort mit der falschen Betonung sagen – Lapótschka. Im Russischen liegt die Betonung nämlich auf der ersten Silbe: Lápotschka.

Lápotschka ist die Verkleinerungsform von лапа (Lápa), was Pfote bedeutet. Die russischen Sprachwissenschaftler sind sich über die Etymologie dieses Kosenamens, der auch häufig für Kinder verwendet wird, nicht einig. Könnte es daran liegen, dass ihre Hände so winzig und weich wie eine Hasenpfote sind?

Lápotschka kann in Bezug auf eine Freundin mit Mädchen oder je nach Region mit Deern, Madl usw. übersetzt werden. Ursprünglich waren dies Konnotationen für eine unverheiratete junge Frau. Im Russischen ist Lápotschka einfach ein Kosename und zwar für Männer und Frauen gleichermaßen.

2. Зайчик (Sájtschik)

Sájtschik bedeutet Häschen, ein weit verbreiteter Protagonist in vielen Gutenachtgeschichten für Kinder.In den russischen Wäldern kommt er viel häufiger vor als das Kaninchen. Obwohl die meisten heutigen russischen Kinder noch nie einen заяц (Sájez, dt.: Hase) in freier Wildbahn gesehen haben, ist зайчик, wie auch seine andere Verkleinerungsform зайка (Sájka) immer noch einer der beliebtesten Kosenamen.

3. Котик (Kótik)

Die Verkleinerungsform von Kater, котик (Kótik), ist ein weitverbreiteter Kosename in der russischen Sprache. Er kann für jeden verwendet werden, sogar für einen Hund. Allerdings wird пёсик, die Verkleinerungsform von пёс (Pjos, dt.: Rüde) in keiner Weise als Kosename verwendet.

4. Малыш (Malýsch), детка (Djétka)

Das ist die wörtliche Bedeutung von Baby. Малыш (Malýsch)in der männlichen Form)bzw. Малышка (Malýschka)in der weiblichen Form werden auch für geliebte Menschen verwendet. Andere Synonyme sind детка (Djétka, dt.: Kleines) und dessen Verkleinerungsform деточка (Djétotschka). Diese Wörter existieren nur in der weibliche Form, können aber sowohl für Jungen/Männer als auch für Mädchen/Frauen verwendet werden. Denken Sie aber daran, dass diese Wörter (wie auch Króschka weiter unten) als herablassend empfunden werden könnte! Verwenden Sie sie also nur bei Personen, zu denen Sie eine wirklich enge Beziehung haben.

5. Крошка (Króschka)

Кроха (Krócha) und dessen Verkleinerungsform крошка (Króschka) bedeuten eigentlich Krümel bzw. Krümelchen. Weil es etwas Winziges ist, wird Króschka auch für Kinder und geliebte Menschen verwendet. Es existiert nur in der weiblichen Form, kann aber auch für Jungen verwendet werden.

6. Солнышко (Sólnyschko)

Солнышко ist die Verkleinerungsform von солнце (Sónze, dt.: Sonne). Damit bringt man zum Ausdruck, dass die angesprochene Person im Leben desjenigen, der sie anspricht, wie die Sonne scheint. Die Verkleinerungsform ist vorzuziehen, wenn es wirklich nett klingen soll. Auch звёздочка (Swjósdotschka, dt.: Sternchen) kann verwendet werden.

7. Птичка (Ptítschka) und vieles anderes

Die Verkleinerungsform von птица (Ptíza, dt.: Vogel) lautet птичка (Ptítschka). Sie entspricht in etwa den Kosenamen Sájtschik und Kótik, wird aber vor allem bei Frauen und Mädchen verwendet.

Tatsächlich ist das Russische voll von Verkleinerungsformen, meist auf der Grundlage von Tiernamen als Kosenamen verwendet werden können. Von креветочка (Krewétotschka, dt.: Garnelchen) bis zu тигренок (Tigrjónok, dt.: Tigerchen), пирожочек (Piróschotschek, dt.: Küchlein) und рыбка (Rýbka, dt.: Fischlein) kann man richtig tief seine Zuneigung bekunden, man muss nur offen und ehrlich zu seinen Gefühlen stehen.

Und denken Sie daran, dass einige dieser Verkleinerungsformen falsche oder negative Konnotationen haben können und nicht unbedingt angenehm oder amüsant für Ihre Lieben sein werden. Es ist zu bezweifeln, dass обезьянка (Obesjánka, dt.: Äffchen), поросёночек" (Porosjónotschek, dt.: Ferkelchen) oder пончик (Póntchik, dt.: Krapfen) Kosenamen wären, die jede russische Frau gerne hören würde!

Bei einer russischen Hochzeit gibt es die Tradition, dass der Bräutigam so viele wie möglich Kosenamen für seine Braut aufzuzählen, um sie „freizukaufen“.

