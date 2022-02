Dieser russische Künstler schickt moderne Marken auf eine Zeitreise ins Mittelalter (FOTOS)

Der in St. Petersburg lebende Künstler Ilja Stallone hat Original-Logos bekannter Marken so umgestaltet, wie sie womöglich im Mittelalter ausgesehen hätten. Das Ergebnis ist visuell sehr ansprechend und interessanterweise auch kommerziell erfolgreich.

Ilja, ein 28-jähriger Designer-Illustrator bei einem Kryptounternehmen, wurde zu der Serie mittelalterlicher Logos nach einer Reise durch Weißrussland inspiriert. „Ich besuchte die Burgen Mir und Neswisch. Es war die Kombination aus der Umgebung, Ausflügen und verschiedenen Aktionen in den Burgen, die mich inspiriert hat", sagt Ilja.

Als er mit dem Projekt begann, hatte er nicht erwartet, dass es in Russland und im Ausland so populär werden würde. Er erklärt sich dies mit der Originalität seiner Arbeit und der Anziehungskraft, die das Mittelalter auf viele Menschen ausübt.

„Das Mittelalter ist die ultimative Romanze. Es handelt von tapferen Rittern und schönen Prinzessinnen, Burgen und eitlen Herrschern. Ich weiß, dass die Menschen mit dem Mittelalter die unterschiedlichsten Dinge verbinden, Es gab auch viel Schreckliches, aber gerade deshalb ist es eine einzigartige und interessante Zeit“, meint der Künstler.

Ilja beschränkt sich bei seiner Arbeit nicht auf die historische Auseinandersetzung mit der Epoche, sondern nähert sich ihr auch künstlerisch und humoristisch.

„Es gibt zwei Kategorien von Menschen, die sich für das Mittelalter interessieren. Die einen interessieren sich für die historische Komponente, die Ereignisse und Persönlichkeiten und den Alltag in dieser Zeit. Die anderen betrachten das Mittelalter von einer humorvollen Seite. Die Gemälde aus dieser Zeit sind teilweise sehr lustig. Damals gab es zum Beispiel kein Konzept der Perspektive, und wenn man einen Delfin darstellen wollte, war er einfach ein großer Fisch. Viele Meme sind durch diese einfachen bildlichen Darstellungen entstanden, die bei vielen Menschen Anklang finden", sagt er.

Ilja Stallone hat Logos von Marken wie Puma, Playboy, Lacoste, Instagram, Microsoft Windows, Burger King, Audi, YouTube und anderen mittelalterlich gestaltet. Der Künstler veröffentlicht seine Werke auf seinem Instagram-Account.

„Um ehrlich zu sein, habe ich nicht erwartet, dass meine mittelalterliche Auswahl so populär werden würde, vor allem habe ich nicht geglaubt, dass sie in anderen Ländern veröffentlicht und in den Medien besprochen werden würde. Die Leute mögen originelle Inhalte, die sie vorher noch nicht gesehen haben. Wenn man dann noch ein wenig Humor in die Interaktion mit dem populären Element (in meinem Fall ist es das Branding) einbringt, entsteht ein Rezept für ein großartiges Gericht, das jeder lieben wird“, erklärt Ilja.

Der Künstler, der bereits mit einigen russischen Unternehmen zusammengearbeitet hat, sagt, dass er auch an der Kooperation mit internationalen Marken interessiert sei.

„Natürlich würde ich gerne mit berühmten globalen Marken zusammenarbeiten, aber das ist nur noch eine Frage der Zeit“, gibt er sich selbstbewusst.

