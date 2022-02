Top 5 der schönsten russischen Supermodels mit weltweitem Ruhm

5. Sascha Luss

Daniele Venturelli/WireImage Daniele Venturelli/WireImage

Sascha wurde in Moskau geboren und träumte davon, Balletttänzerin zu werden. Als sie sich eine Knöchelverletzung zuzog, musste Luss ihren Traum ein für alle Mal begraben. Sashas Mutter brachte daraufhin ihre 13-jährige Tochter zu einer örtlichen Modelagentur. Sie hatte Recht damit, denn einige Jahre später lief das Mädchen auf der Moskauer Modewoche über ihren ersten Laufsteg. Es war kein Geringerer als der legendäre Karl Lagerfeld, der die junge Blondine später in einer Werbung für ein russisches Label entdeckte. Er engagierte Luss für seine Modenschauen 2012. Das brachte den Stein ins Rollen, denn auch Dior buchte nun Luss für seine Frühjahr/Sommer-Show! In der Herbst-Winter-Saison 2013 lief Sasha bei sechzig Shows für einige der renommiertesten Modemarken über den Laufsteg. Selbstvertrauen ist definitiv das Attraktivste, was ein Mädchen tragen kann, erst recht, wenn es ein Laufstegstar ist. 2017 gab sie ihr Schauspieldebüt in Luc Bessons 3-D-Weltraumoper „Valerian und die Stadt der tausend Planeten“.

Peter White/Getty Images Peter White/Getty Images

4. Anna Wjalizina

Gary Gershoff/WireImage Gary Gershoff/WireImage

Anna stammt aus einer Familie von Ärzten. Genau wie ihre berühmte Landsfrau Natalia Wodianowa wurde auch Wjalizina in Gorki (heute Nischni Nowgorod) geboren und begann im Alter von 15 Jahren eher zufällig mit dem Modeln. Ein Scout von IMG Models entdeckte sie in Sankt Petersburg, als er nach neuen Talenten für MTVs „Fashionably Loud“ suchte. Anna gewann den Wettbewerb und zog nach New York. Mit 16 Jahren wurde sie zum Gesicht des Chanel-Parfüms „Chance“. Die 1,70 m große Blondine war auch in zehn Ausgaben der „Sports Illustrated Swimsuit Issue“ (2005-2014) zu sehen und wurde zum Traum für Millionen von Männern weltweit. Sie lief bereits für Louis Vuitton, Chanel, Prada, Dolce & Gabbana und Givenchy über den Laufsteg, um nur einige zu nennen. Das sexy Model trat auch bei den Victoria's Secret Fashion Shows auf.

Legion Media Legion Media

Eine schöne Frau ist immer eine Quelle der Inspiration. 2010 spielte Anna in einem Musikvideo von Maroon 5 für deren Hitsingle „Misery" mit. Wjalizina war mit dem Sänger der Band, Adam Levine, zusammen und erschien mit ihrem Freund sogar auf dem Cover der Vogue. Leider hielt ihre Beziehung nicht lange und das Paar trennte sich 2012. Anna lernte einen anderen Adam (den Geschäftsmann Adam Cahan) kennen, und sie brachte 2015 eine Tochter zur Welt. Die Eltern des Mädchens sagten, sie hätten sich aus einem einfachen Grund für den Namen „Alaska“ entschieden: Es ist der Ort, „an dem sich die USA und Russland treffen“. Ist das nicht süß?

3. Alexandra Piwowarowa

Wiktor Bojko/Getty Images Wiktor Bojko/Getty Images

Alexandra, kurz Sascha, wurde in Moskau geboren und studierte Kunst an der Russischen Staatlichen Universität für Geisteswissenschaften, als sie ihren zukünftigen Ehemann, den Künstler und Fotografen Igor Vishnyakov, kennenlernte. Er war der Erste, der in ihr das zukünftige Topmodel erkannte. Igor machte mehrere Fotos von seiner schönen Freundin und schickte sie direkt an die internationale Agentur IMG in New York. Alexandra wurde ausgewählt, nach Mailand zu gehen, wo sie 2005 bei ihrer ersten Prada-Show auf dem Laufsteg stand. Beeindruckt von Piwowarowas Charisma und Professionalität unterzeichnete die italienische Modelegende Miuccia Prada sofort einen Exklusivvertrag für drei aufeinander folgende Jahre mit ihr. Seitdem ist Alexandra bei fast jeder großen Modenschau auf dem Catwalk und begeistert mit ihrem Selbstvertrauen. Piwowarowa, die seit langem Vegetarierin ist, lebt mit ihrem Fotografen-Ehemann und ihrer zehnjährigen Tochter Mia Isis in New York.

Taylor Hill/FilmMagic Taylor Hill/FilmMagic

2. Natalia Wodianowa

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Natalia Wodianowa wuchs in ärmlichen Verhältnissen in Gorki (heute Nischni Nowgorod) mit ihren zwei Schwestern auf. Eine der Schwestern hat eine Behinderung. In ihren Teenagerjahren musste Natalia die Schule aufgeben, um ihrer alleinerziehenden Mutter beim Obstverkauf auf dem Markt zu helfen. Glücklicherweise wurde eine lokale Modelagentur auf das hübsche Mädchen aufmerksam. Während einer Show wurde Natalia von einem Scout von Viva Model Management entdeckt. Im Alter von 17 Jahren unterschrieb Natalia Wodianowa bei der Pariser Agentur und avancierte zum Supermodel der 2000er Jahre. Die russische Schönheit zierte die Titelseiten aller großen Modemagazine und flanierte über die wichtigsten Laufstege der Welt.

Peter White/Getty Images Peter White/Getty Images

Es ist die Kombination aus Schönheit und Einfühlungsvermögen, die Vodianova, eine Mutter von fünf Kindern, von der Masse abhebt. Ihre 2004 gegründete Naked Heart Foundation half beim Bau von Hunderten von Spielplätzen in Russland und setzt sich dafür ein, „das Stigma der Behinderung zu bekämpfen“.

Das Supermodel hat sich auch in der Schauspielerei versucht und spielte neben Jonathan Rhys Meyers in der Verfilmung von Albert Cohens berühmter Liebesgeschichte „Belle du Seigneur“ (2012).

1. Irina Shayk

Die Tochter eines Bergarbeiters und einer Musiklehrerin bekam 2004 ihre erste große Chance, als sie einen Schönheitswettbewerb in ihrer Heimatstadt Tscheljabinsk gewann. Sie war 18 Jahre alt, und von da an nahm ihre Modelkarriere Fahrt auf. In den letzten 15 Jahren war Irina in Werbekampagnen für alle großen Luxusmarken zu sehen, von Versace bis Burberry. Sie ist auch auf dem Cover zahlreicher internationaler Modemagazinen erschienen und wurde 2010 vom Glamour Magazine zum internationalen Model des Jahres gewählt.

Ihr hübschestes Accessoire ist jedoch definitiv ihr Kilowatt-Lächeln! Shayk spielte die Hauptrolle in dem Musikvideo zu Kanye Wests Hit „Power“. Zwei Jahre später zierte sie den Laufsteg bei seiner Yeezy-Modenschau. Die beiden Stars waren Berichten zufolge kurzzeitig zusammen, gingen aber schließlich getrennte Wege.

Wenn Irina nicht gerade den roten Teppich bei glamourösen Filmfestivals und Modeveranstaltungen besucht, ist die brünette Schönheit damit beschäftigt, eine Tochter mit „Star is Born“-Regisseur Bradley Cooper großzuziehen, mit dem sie vier Jahre lang liiert war. Beide haben es geschafft Freunde zu bleiben und sind ihrer gemeinsamen Tochter liebende Eltern.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.