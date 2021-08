Polarisierende Fotos: Der russische Playboy zeigt ein 61-jähriges Model (FOTOS)

Das Männermagazin Playboy veröffentlichte Fotos der 61-jährigen Tatjana Nekliudowa. Die gutaussehende Frau posiert in einem Korsett, BH und im Badeanzug. Doch bei einigen Internetnutzern stößt die „kreative“ Entscheidung der „Playboy“-Macher nicht auf Gegenliebe.

Ende Juli 2021 veröffentlichte die russische Ausgabe des „Playboy“ Fotos der 61-Jährigen. Die aus St. Petersburg stammende Nekliudowa ist Mutter von zwei Kindern und dreifache Großmutter. Von Beruf ist sie Maschinenbauingenieurin und durch einen Zufall zum Model geworden: Die Frau wurde auf der Straße von einem Casting-Scout entdeckt, der 2017 an dem Film „Matilda“ arbeitete.

Er bot ihr einen Job als Statistin an. Zuvor, im Jahr 2015, wurde Nekliudowa eingeladen, an einem anderen Film mitzuarbeiten – „Der Duellant“. Dort traf sie die Fotografin Alena Kanamina, die Nekliudowa vorschlug, einige Fotos an Olduschka zu schicken - eine Modelagentur, die mit älteren Models arbeitet.

Sie blieb mehrere Jahre lang bei der Agentur und war in Anzeigen zahlreicher Marken zu sehen, unter anderem im Jahr 2017 in einer Anzeige der russischen Dessousmarke „Petruschka". Die Fotos von diesem Shooting veröffentlichte der „Playboy“ nun einige Jahre später auf Instagram. Die Zustimmung Nekliudowas hatte er nicht.

Das Model sprach mit dem Internetportal „Wonderzine“ über das ursprüngliche Fotoshooting. „Natürlich war das ein ziemlich aufregender Vorschlag, aber ich habe nicht lange überlegt - ganz im Gegenteil, ich musste sogar Igor (Igor Gawar, Gründer von Olduschka) davon überzeugen, dass ich tatsächlich bereit war, diesen Schritt zu gehen. Ich wollte es wirklich versuchen - ich denke, ich bin noch in einem sehr akzeptablen Alter. Das Ergebnis hat mir gefallen - nicht die ganze Session, aber als erfahrenes Model verstehe ich natürlich, dass von mehreren hundert Aufnahmen in der Regel zwei bis drei ausgewählt werden."

Zu Tatjanas Dessous-Fotos, die 2021 vom Playboy veröffentlicht wurden, wurden folgende Kommentare abgegeben:

„Du würdest gut daran tun, dich um deine Enkelkinder zu kümmern!“

„Das will ich nicht sehen!“

„Was für ein Horror, ekelhaft!“

„Mach's gut, Playboy, viel Spaß beim Anschauen deiner eigenen trashigen Beiträge.“

Dennoch waren die meisten Kommentare positiv. Einige Nutzer schrieben, dass eine Frau in jedem Alter wunderbar ist, nannten Tatjana „eine wunderschöne Frau“ und erklärten, dass dies die Art von „Playboy“ ist, die ihnen gefalle.

„Hat es mir gefallen, dass der Playboy die Fotos veröffentlicht hat? Für mich war es eine angenehme Überraschung. Zweifellos verstehe ich, dass die Bewertungen des Fotoshootings sehr unterschiedlich ausfallen können, aber das Wichtigste ist, dass meine Arbeit und die meines Teams die Leute nicht gleichgültig lassen. Es ist wichtig zu wissen, wie man anmutig altert. Ich erinnere mich gerne an ein Zitat der sowjetischen Schauspielerin Olga Aresewa. Sie sagte: ‚Bedauern Sie nicht, alt zu werden - vielen wurde dieses Privileg verwehrt, denn das Leben ist allen gegeben, aber das Alter ist nur für die Auserwählten‘“, so die 61-Jährige.

Nekliudowa sieht hinter ihren Hatern Menschen ohne Anstand. Ihr Agent hat ihr empfohlen, diese Kommentare einfach zu ignorieren.

Ein weiterer Grund für die negativen Äußerungen ist ihrer Meinung nach die gesellschaftlichen Schönheitsnormen, die nicht mehr zeitgemäß sind. Tatjana beobachtet, dass immer mehr Marken ihren Blick auf ältere Models, Models mit Übergrößen oder solche, die an Vitiligo und anderen Krankheiten leiden, erweitern.

„Viele Menschen sind immer noch nicht bereit zu akzeptieren, dass es noch etwas anderes gibt als schöne, jugendliche Körper, die wahrscheinlich das Produkt von Schönheitschirurgie und Photoshop-Bearbeitung sind. Die Menschen müssen verstehen, dass das Leben nicht nach der Jugend endet. Es gibt bereits ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass Frauen jeden Alters und jeden Aussehens auch schön, attraktiv und sexy sind. Das ist ein unumkehrbarer Prozess", ist Nekliudowa überzeugt.

