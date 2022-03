7 Fakten über Russlands unglaubliches Topmodel Natalia Vodianova (FOTOS)

Natalia Vodianova wurde am 28. Februar 1982 in der Stadt Gorki (dem heutigen Nishnij Nowgorod) an der Wolga geboren. Von Kindheit an musste sie hart arbeiten, um ihre Familie zu unterstützen, doch heute ist sie eines der bekanntesten russischen Supermodels, Gründerin der Wohltätigkeitsorganisation Naked Heart Foundation und Ehefrau von Antoine Arnault, dem Erben des Modekonzerns LVMH.

Sie verkaufte früher Obst, um ihre Familie zu unterstützen

Roman Yarovitsyn/TASS Roman Yarovitsyn/TASS

Natalia hat zwei jüngere Schwestern, Oxana und Kristina. Oxana wurde mit Autismus und chronischer Polyarthritis geboren. Der Vater verließ die Familie und mit elf Jahren begann Natalia, ihrer Mutter beim Verkauf von Obst und Gemüse in einem Kiosk zu helfen. Einige Jahre später verbrachte sie hier mehr Zeit als in der Schule.

Natalia erinnerte sich in Interviews daran, dass sich manche Leute über die Armut ihrer Familie und die Behinderung ihrer Schwester lustig machten.

„Ich habe meine gesamte Kindheit mit meiner kleinen Schwester verbracht. Ich weiß, wie es ist, schräg angeschaut, bespuckt und beschimpft zu werden, und ich kenne die absolute Armut, vor der man sich und sein Kind nicht schützen kann“, erzählte Natalia.

Sie gehört zur Ära der drei V

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Getty Images

In den späten Neunzigerjahren, mit 16 Jahren, bewarb sich Vodianova bei der einzigen Model-Agentur der Stadt. Dort wurde ein Scout von Viva Model Management auf sie aufmerksam und lud sie sofort nach Moskau ein. Vodianova sprach weder Englisch noch Französisch, aber trotzdem gefiel sie den Agenten und wurde nach Paris geschickt. Dort musste sie mit erfahreneren Models konkurrieren und an bis zu 15 Castings pro Tag teilnehmen. Die Model-Agentur zahlte ihr etwa 100 Dollar pro Woche, wovon sie einen Teil ihrer Mutter schickte.

Echte Angebote gab es erst 1999, nachdem Jean-Paul Gaultier bei einem der Wettbewerbe auf sie aufmerksam geworden war und sie den zweiten Platz errungen hatte. 2002 trat sie auf der New Yorker Modewoche bei Gucci, Yves Saint Laurent und Chanel auf. Im folgenden Jahr wurde sie das Gesicht von Calvin Klein und eroberte weiterhin die Laufstege der Welt. Vodianova war auf den Catwalks von Christian Dior, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Chloe und vielen anderen Berühmtheiten zu bewundern.

Die Modemedien nannten die frühen Zweitausenderjahre sogar die Ära der drei V – nach den Namen der erfolgreichsten Models dieser Zeit: Natalia Vodianova, Anne V (Anna Vyalitsyna) und Eugenia Volodina.

70 Vogue-Titelseiten

Im Jahr 2003 erschien Natalia Vodianova zum ersten Mal auf dem Cover der britischen Vogue, 2004 auf dem der US-amerikanischen Ausgabe. Insgesamt war ihr Gesicht über 70 Mal auf den Titelseiten verschiedener Vogue-Ausgaben zu sehen. Mehr als jeder andere Prominente! An zweiter Stelle folgt Kate Moss mit 60 Titelseiten.

4. Die Mutter von fünf Kindern

Es ist kaum zu glauben, aber diese elegante junge Frau hat fünf Kinder. Ihren ersten Ehemann, den britischen Aristokraten Justin Portman, lernte sie in Paris auf einer privaten Party kennen. Im Alter von 19 Jahren brachte sie den gemeinsamen Sohn Lucas Alexander zur Welt, der inzwischen Student ist. Im Jahr 2006 erblickte Tochter Neva das Licht der Welt, benannt nach dem Fluss Newa in St. Petersburg. Im Jahr darauf wurde Sohn Viktor geboren – benannt nach Natalias Großvater.

2011 trennte sich das Paar und Natalia ging eine Beziehung mit dem französischen Unternehmer Antoine Arnault ein, dem Sohn des Gründers von LVMH. Das Paar hat zwei Söhne, Maxim (2014) und Roman (2016). Im Jahr 2020 heirateten sie in Paris und leben noch immer dort.

Im Frühjahr 2021 reiste Vodianova mit ihren Kindern in den russischen Norden und in den Kaukasus und begründete dies mit dem Wunsch, ihnen ihre Heimat näher zu bringen. Sie drehte eine Miniserie für YouTube über diese Reise.

Engagement für Wohltätigkeit

Nach der Geburt von Viktor beschloss Vodianova, sich auf ihre Familie zu konzentrieren und den Catwalk zu verlassen. Nun widmet sie sich hauptsächlich der Wohltätigkeitsarbeit. Im Jahr 2004 gründete Natalia die Naked Heart Foundation, die Kindern mit besonderen Bedürfnissen und deren Eltern hilft. Damit unterstreicht Natalia, wie wichtig die Unterstützung der Gesellschaft für solche Familien ist. Im Jahr 2015 wurden ihre Schwester und deren Betreuerin aus einem Café in Nischnij Nowgorod geworfen. Der Besitzer forderte sie auf, zu gehen, weil die junge Frau die Kunden verängstigt haben solle. Natalia hat auch die Elbi-App ins Leben gerufen, mit der Nutzer kleine Wohltätigkeitsorganisationen mit Geld unterstützen können.

Dank den Genen für ihre Erscheinung

Legion Media Legion Media

Trotz der fünf Kinder hat Natalia Anmut und eine schlanke Taille bewahrt. In den sozialen Netzwerken bewundern ihre Follower immer wieder ihre Figur und fragen sie nach Diäten, worauf sie antwortet, dass es einfach der Lebensstil, ein bisschen Sport... und die Gene sind.

Ihr Vorbild ist Audrey Hepburn

Legion Media Legion Media

Im Jahr 2013 bekannte Vodianova, dass sie eine der Rollen von Audrey Hepburn spielen möchte, in der sie dem Wunsch, Menschen zu helfen, nachgeht.

„Ich würde gerne Audrey Hepburn in Ein süßer Fratz spielen. Sie ist eine meiner Heldinnen – eine große Philanthropin.“

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.