5 Barbie-Puppen, die von charismatischen russischen Vorbildern inspiriert wurden (BILDER)

Einige russische Frauen dienten als Modell für die weltberühmte Barbie der Firma Mattel, die im Jahr 2019 ihren 60. Geburtstag feierte und noch immer Mädchen in aller Welt inspiriert.

1. Anna Kikina, Kosmonautin

Roscosmos Roscosmos

Anna Kikina träumte nicht davon, Astronautin zu werden, als sie ein Kind war. Aber jetzt ist sie die einzige weibliche Kosmonautin in der gesamten von Männern dominierten Crew der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos! Obwohl Anna noch keine praktische Erfahrung mit Flügen in den Weltraum hat, nahm sie im November 2017 an dem internationalen Experiment „Sirius“ teil, das einen Flug zum Mond simuliert. Wenn sie nicht gerade trainiert, feilt die 37-Jährige an ihren Fähigkeiten beim Rafting und Fallschirmspringen.

Die Puppe, die Kikina darstellt, wurde 2021 vorgestellt. Sie ist mit einem dunklen marineblauen Fluganzug und einem Anzug für einen Weltraumspaziergang ausgestattet.

Kikina ist nicht die erste russische Kosmonautin, nach deren Abbild eine Barbie-Puppe hergestellt wurde. Im Jahr 1965 produzierte das Unternehmen eine Puppe nach Walentina Tereschkowa, der ersten Frau, die am 16. Juni 1963 ins Weltall flog.

2. Natalja Wodjanowa, Topmodel

Legion Media; Mattel Legion Media; Mattel

Als Supermodel, Schauspielerin, Philanthropin und Mutter von fünf Kindern ist Natalja Wodjanowa (auch bekannt unter dem Spitznamen „Supernova“) der Inbegriff von Schönheit, Eleganz und Fürsorge. Ihre Wohltätigkeitsstiftung Naked Hearts half beim Bau zahlreicher Spielplätze in Russland, um eine sichere Umgebung für Kinder zu schaffen. Der Aufbau einer inklusiven Gesellschaft, die offen für Menschen mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen ist, hat bei ihr oberste Priorität. Natalja, die in Nischni Nowgorod in Armut aufgewachsen ist und um einen Platz an der Sonne gekämpft hat, weiß aus erster Hand, wie wichtig es für ein kleines Mädchen ist, zu träumen. Als Kind verkaufte sie Obst auf der Straße, um ihrer Arbeiterfamilie zu helfen, über die Runden zu kommen. Ihr Leben ist eine klassische Aschenputtel-Geschichte, in der Natalja aus Armut und Verzweiflung zur Crème de la Crème der französischen Gesellschaft aufsteigt (Wodjanowas zweiter Ehemann, nach ihrer zehnjährigen Ehe mit dem englischen Aristokraten Justin Portman, ist der Franzose und Milliardär Antoine Arnault, der Sohn des LVMH-Gründers Bernard Arnault).

Natalja, die 2017 erschienene Barbie-Puppe, trägt einen weißen Kunstpelzmantel und ein rotes Cocktailkleid und ist Wodjanowas typisch atemberaubenden Looks nachempfunden.

3. Liasan Utjaschewa, Turnerin

Legion Media; Mattel Legion Media; Mattel

Nicht viele Turnerinnen können sich rühmen, exklusive Elemente nach sich benannt zu haben. Die Russin Liasan machte sich einen Namen als eine der technisch begabtesten Turnerinnen aller Zeiten. Trotz ihrer zweimaligen Medaillengewinne bei Weltmeisterschaften im Mehrkampf musste Utjaschewa aufgrund einer schweren Beinverletzung ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen 2008 in Peking absagen und ihre sportliche Karriere beenden. Doch Liasan hat einen starken Charakter und startete eine zweite Karriere beim Fernsehen. Die ehemalige Turnerin wurde Gastgeberin einer TV-Reality-Show namens „Tänze“, die in Russland so populär wurde, dass sie sieben Staffeln lang ausgestrahlt wurde.

Die Barbie-Puppe, die Liasan Utjaschewa nachempfunden ist und 2019 auf den Markt kam, hat langes walnussbraunes Haar, schöne braune Augen und könnte eine perfekte Illustration zu Chris de Burghs Hit „The Lady in Red“ von 1986 sein. Die Puppe ist in einem auffallend schönen roten Abendkleid gekleidet.

4. Moskauer U-Bahn-Fahrerin

Moskwa Agentur Moskwa Agentur

Die Autos, die wir fahren, sagen viel über uns aus, erst recht, wenn es sich nicht um ein Auto, sondern um einen elektrischen Zug handelt. Während manche immer noch glauben, dass Zugfahren nur Männern vorbehalten ist, haben Frauen bewiesen, dass sie so ziemlich alles können, was normale Männer auch können! Die ersten weiblichen Lokführerinnen fuhren ab 2021 auf den Gleisen der Moskauer Metro, nachdem ein jahrzehntealtes Verbot in der russischen Hauptstadt endlich aufgehoben wurde. Zur Feier dieses Ereignisses wurden im selben Jahr Barbie-Puppen mit dem Logo der Metro hergestellt.

Die Puppe trägt einen dunkelblauen Blazer, einen Bleistiftrock und einen schicken Hut mit dem charakteristischen Logo der Moskauer Metro.

„Du kannst alles werden, was Du willst“, lautet der Slogan, der auf der Oberseite jeder Verpackung steht. Letztendlich ist es egal, wer hinter dem Steuer eines Zuges sitzt, solange er nicht hinter dem Fahrplan zurückbleibt.

5. Prinzessin des kaiserlichen Russlands

Mattel Mattel

Eine russische Frau kann so wählerisch sein wie eine verwöhnte Prinzessin. Die Spielzeugfirma Mattel hat 2005 eine Puppe vorgestellt, die jüngere Mädchen dazu ermutigen soll, mehr über die russische Kultur und Geschichte zu erfahren.

Die Puppe trägt ihr Haar zu einem Zopf geflochten und ist sehr gut ausgestattet mit Kleid, ein Paar Stiefeln und einer Krone. Auch wenn ihre Kleidung für eine kaiserliche Prinzessin historisch nicht ganz korrekt ist (die Puppe trägt ein Kleid, das eher zu einem Bauernmädchen passt!), ist das Spielzeug dennoch eine großartige Ergänzung der Sammlung „Dolls of the World“ (zu Deutsch „Puppen der Welt“).

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.