Sieben Fakten über die Matrjoschka, der legendären russischen Holzpuppe

1 Sie ist jünger, als man denkt.

Auf den ersten Blick mag die Matrjoschka wie eine Heldin der altrussischen Folklore aussehen. Aber tatsächlich erschien sie erst 1890. Ihre Schöpfer - der Drechsler Wassili Swjosdotschkin und der Maler Sergej Maljutin - arbeiteten in der Sawwa Mamontows Künstlerwerkstatt für Kinder. Mamontow war ein berühmter russischer Industrieller, Kaufmann und Förderer der Künste.

Nach einer Version der Schöpfung der Matrjoschka brachte die Frau von Mamontow einmal eine Holzfigur in die Werkstatt mit. Es war eine japanischen Weise und enthielt fünf Figuren ihrer Schüler. Inspiriert von dieser Idee schnitzte Swjosdotschkin acht Holzfiguren und Malutin bemalte sie.

Eine andere Version besagt, dass sie die Puppe selbst hergestellt haben. Es gab bereits einige Beispiele für solche Figuren mit einer Art „Überraschung“ im Inneren - ähnlich wie Ostereier, und die Legende der „japanischen Herkunft“ erschien nur zu Sowjetzeiten.

Auf jeden Fall ähnelte die erste Matrjoschka einer Dame in einem Schal mit einem schwarzen Hahn. Im Inneren des Hohlkörpers befanden sich Figuren von Jungen und Mädchen, von denen die letzte Figur ein Baby war. Diese Puppe wird heute noch im Spielzeugmuseum in Sergijew Possad aufbewahrt.

2 Die Matrjoschka hat einen richtigen Namen.

Matrjoschka ist eigentlich der „Kosename“ für den weiblichen Namen Matrjona. Der war im 19. Jahrhundert bei Bauern beliebt und weckte Assoziationen mit einer Mutter einer großen Familie, die eine gute Gesundheit und eine stämmige Figur hatte. Laut einigen Gerüchten hieß so Mamontows Hausmädchen. Immerhin passte der Name perfekt zur Holzpuppe mit der ganzen „Familie“ im Inneren.

3 Es gab eine große Zeitlücke in der Matrjoschka-Produktion.

Am Rande des 20. Jahrhunderts wurde der russische Volksstil dank Sergei Djagilews „Ballets Russes“, und regelmäßigen internationalen Handwerksausstellungen in Architektur, Musik und Kunst, zum Trend. Russische Matrjoschkas waren in Paris, Berlin, London, Griechenland, der Türkei und im Nahen Osten ausgestellt. Nach dem Untergang des Russischen Reiches ging die Produktion dieser Puppen zurück. Das „russischste Souvenir“ wurde erst in der späten Sowjetunion wiedergeboren, als viele ausländische Touristen das Land besuchten und Handwerker begannen, alte Werkstätten wiederzubeleben.

4 Es gibt verschiedene Malstile der Matrjoschka.

Es gibt mehrere Produktionszentren der Matrjoschkas in Russland und daher mehr als einen Malstil. Der berühmteste von ihnen entstand in Sergijew Possad (oder Sagorsk in der Sowjetzeit), einer Stadt, die eine lange Geschichte in der Herstellung von Holzspielzeug vorweisen kann. Der Malstil zeigte ein Mädchen in einem Schal und einem Sarafan (einer russischen traditionellen Volkskleidung) mit einer Schürze, wobei nur drei oder vier Farben (normalerweise rot, gelb, grün) mit schwarzen Konturen verwendet werden.

Ein anderer Malstil gehört Handwerkern aus dem Dorf Polch-Maidan in der Nähe von Nischni Nowgorod. Sie schmücken ihre Puppen mit blühenden Rosen.

Matrjoschkas aus Semenowo (auch bei Nischni Nowgorod) tragen gelbe oder rote Kopftücher und ihre Schürzen sind mit Blumen verziert. Normalerweise beinhalten diese Puppen sechs bis acht Figuren im Inneren.

5 Die Wahl der richtigen Holzart ist entscheidend.

Die Herstellung der Puppe startet mit der richtigen Holzart. Der am besten dafür geeignete Baum ist eine Linde. Aber Birke, Espen oder Lärchen können auch verwendet werden. Der Baum sollte im frühen Frühling oder Winter gefällt werden, wenn sein Stamm wenig bis gar keinen Saft enthält. Der untere Teil der Puppe besteht aus Holz, das zwei bis drei Jahre lang getrocknet wurde. Der obere Teil besteht aus frischem Holz, das später trocknen wird. Dies ist der Grund, dass die beiden Teile der Holzpuppe dicht verschlossen werden können.

6 Die Matrjoschka-Puppe kann nicht nur eine Frau verkörpern.

Russische Künstler spielten oft mit dem Matrjoschka-Konzept. Schon vor der Revolution gab es Puppen, die einen Bräutigam und eine Braut mit vielen Verwandten im Inneren darstellten. Zum Gedenken an den 100. Jahrestag des Vaterländischen Krieges, wurden im Jahr 1912 Kutuzow- und Napoleon-Puppen mit ihren Armeen hergestellt.

Seit der Perestroika stellen Handwerker russische Puppen her, die berühmte Politiker aus aller Welt darstellen. Matrjoschkas mit Lenin, Trump und Putin finden Sie leicht in den örtlichen Souvenirläden.

7 Die größte Matrjoschka befindet sich in China.

In der Nähe der russisch-chinesischen Grenze, in der Stadt Manzhouli, befindet sich ein Einkaufszentrum und ein Vergnügungspark namens „Matrjoschka“ mit der offiziell größten russischen Puppe der Welt. Ihre Höhe beträgt 30 Meter und ist von acht kleineren Puppen und 200 noch kleineren Figuren umgeben.

