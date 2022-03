Wie schwer ist es für einen Niederländer, Russisch zu lernen?

Es war 2016 und ich lernte seit ein paar Monaten Russisch. Zusammen mit meiner Freundin saßen wir in einem Café auf der Krim und aßen zu Mittag. Während wir aßen, kam ein Mann mittleren Alters auf mich zu und sagte:

Это очень хорошо что ты учишь русский- Es ist sehr gut, dass du Russisch lernst.

Ich sagte: Спасибо, а почему? – Danke.

Warum lernt ein Niederländer Russisch?

Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Russisch sprechen würde. Aber alles änderte sich, als ich an meiner niederländischen Universität ein russisches Mädchen kennenlernte. Wir fingen an, uns zu treffen, und nach ein paar Monaten fragte sie mich, ob ich im Sommer für zwei Wochen nach Russland reisen wolle, um gemeinsam ihre Eltern zu besuchen.

Wir reisten nach Moskau, St. Petersburg, Twer und auf die Krim. Und hier waren einige meiner ersten Eindrücke:

● In Moskau ist alles riesig

● Viele leckere, seltsame Mayonnaise-Salate

● Die Russen sind sehr gastfreundlich

● Die weißen Nächte in St. Petersburg sind wunderschön

● St. Petersburg sieht furchtbar aus wie eine Mischung aus Moskau und Amsterdam

● Russische Strände sind im Sommer überfüllt

● Russische Häuser riechen nach Dill

Unnötig zu sagen, dass mein erstes Mal in Russland nicht das letzte Mal war. Meine Freundin und ich sind immer noch zusammen. Wir leben in den Niederlanden. Aber wir reisen immer noch etwa zweimal im Jahr nach Russland. Während dieser Zeit habe ich nicht aufgehört, Russisch zu lernen. Ich denke, dass ich inzwischen ein oder zwei Dinge über die Sprache weiß.

Ist Russisch leicht zu lernen?

Viele Menschen, die Russisch lernen wollen, beklagen sich darüber, wie schwierig die Sprache ist. Das ist verständlich, denn es gibt sechs schwierige Fälle, Verben der Bewegung und ein neues (kyrillisches) Alphabet.

Aber meiner Erfahrung nach ist Russisch gar nicht so schwer zu lernen. Denn es gibt viele Aspekte des Russischen, die das Erlernen der Sprache erleichtern. Zum Beispiel:

Das Fehlen von Artikeln: Wenn Sie jemals versucht haben, eine Sprache wie Französisch oder Deutsch zu lernen, wissen Sie, wie schwierig es sein kann, sich all die kleinen Artikel zu merken. Es gibt keine eindeutigen Regeln dafür, ob es im Französischen „le“ oder „la“ heißt, und man muss sich für jedes Substantiv, das man lernt, ein zusätzliches nutzloses Wort merken.

Aber was ist mit Russisch? Im Russischen gibt es keine Artikel. Und das bedeutet, dass man hier keine Fehler machen kann. Das hilft Ausländern sehr, wenn sie wie ein Muttersprachler klingen wollen.

Flexible Wortstellung: Das Russische verwendet Groß- und Kleinschreibung, um die Funktion jedes Substantivs in einem Satz zu verdeutlichen. Das bedeutet, dass man keine strenge Wortfolge benötigt (wie in den meisten germanischen oder lateinischen Sprachen), um einen zusammenhängenden Satz zu bilden.

Das ist für Russischschülerinnen und -schüler von großem Vorteil, denn es setzt eine Menge Gehirnschmalz frei. Sie können einen Satz mit dem ersten Wort beginnen, das Ihnen in den Sinn kommt. Und während Sie das erste Wort aussprechen, denken Sie an das zweite Wort. Wenn Sie andere Sprachen lernen, müssen Sie einen vollständigen Satz bilden, bevor Sie den Mund öffnen. Dadurch klingt Ihre Rede viel flüssiger und dynamischer, wenn Sie versuchen, Russisch zu sprechen.

Sie MÜSSEN in Russland Russisch sprechen. Da das Englischniveau in Russland nicht sehr hoch ist, sind Sie im Grunde gezwungen, Russisch zu lernen, wenn Sie vorhaben, längere Zeit in Russland zu verbringen. Das mag hart klingen, aber es ist ein versteckter Vorteil.

In den Niederlanden, wo ich herkomme, sprechen wir gut Englisch. Das bedeutet, dass Ausländer, die dort leben, kein Bedürfnis haben, Niederländisch zu lernen. Daher sprechen viele leider kein Niederländisch, auch wenn sie schon seit Jahren in dem Land leben.

Bei Russisch ist es genau umgekehrt. Es ist unmöglich, kein Russisch zu sprechen, wenn man Jahre (oder auch nur Monate) in Russland verbringt.

Vorteile des Russischlernens

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, Russisch zu lernen, empfehle ich Ihnen, es zu versuchen. Wie ich bereits erwähnt habe, ist es nicht so schwierig, wie es scheint. Und es gibt eine Menge Vorteile, die man hat, wenn man Russisch lernt:

● Sie können das echte Russland erleben, und nicht nur wie ein Tourist

● Sie können die klassische russische Literatur in ihrer Originalsprache lesen

● Sie erweitern Ihren Blickwinkel auf die Welt und bekommen einen neuen Blick auf Ihre eigene Kultur und Sprache

● Ihr Gedächtnis und Ihre sprachlichen Fähigkeiten verbessern sich

● Sie können Ihre Freunde und Kollegen beeindrucken, wenn Sie Russisch sprechen

Ratschläge für diejenigen, die Russisch lernen wollen

Auch wenn Russisch nicht so schwierig ist, wie viele glauben, ist es auch nicht einfach. Während Sie vielleicht nach einigen Wochen oder Monaten des Lernens in der Lage sind, einfache Gespräche zu führen, dauert es Jahre, bis Sie fließend Russisch sprechen können.

Hier ist mein Rat, wenn Sie Russisch fließend sprechen wollen:

● Sprechen Sie so viel wie möglich

● Grammatik ist wichtig, aber man braucht keine perfekte Grammatik, um verstanden zu werden

● Konzentrieren Sie sich darauf, viele neue Wörter zu lernen, da Russisch nicht viele Verwandtschaften mit anderen (nicht-slawischen) Sprachen hat

● Verbringen Sie viel Zeit damit, russische Filme und Serien zu sehen, um Ihr Verständnis des gesprochenen Russisch zu verbessern.

Als ich in Russland war, habe ich viele Komplimente bekommen, dass mein Russisch für einen Ausländer gar nicht so schlecht klingt. Als ich nach Hause kam, beschloss ich, eine Webseite einzurichten, auf der ich anderen Ausländern helfe, Russisch zu lernen. Später lud ich im Rahmen dieses Projekts ein Video, in dem ich Russisch sprach, auf YouTube hoch, um mein eigenes Russisch zu üben.

Aber nach ein paar Monaten begann der YouTube-Algorithmus, diese Übungsvideos russischen Menschen zu zeigen. Und plötzlich sahen sich Tausende von Russen diese Videos an. Jetzt, einige Jahre später, habe ich mehr als 100.000 Abonnenten, die mir beim Russischsprechen zusehen, was ich nie erwartet hätte.

