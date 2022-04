Spare in der Zeit, so hast du in der Not: Wie Russland sein Müllproblem in den Griff bekommen will

In Russland werden jedes Jahr etwa 70 Millionen Tonnen Abfall weggeworfen. Allein die Fläche der offiziellen Mülldeponien wächst jährlich um 400.000 Hektar. Wenn nichts unternommen wird, wird diese Fläche bis zum Ende des Jahrzehnts doppelt so groß sein wie das Asowsche Meer.

Die Arbeit der Abfallsortieranlage der Ecoline-Unternehmensgruppe in Otradnoje. Sergej Wedjaschkin / Agentur Moskwa Sergej Wedjaschkin / Agentur Moskwa

Glücklicherweise scheint es der Regierung mit der Lösung dieses Problems ernst zu sein: 2018 wurde ein nationales Projekt namens "Ekologia" gestartet. Das wichtigste Element dieses Plans ist die Schaffung eines nachhaltigen Systems für den Umgang mit festen Siedlungsabfällen. Bis 2024 sollen 220 neue moderne Anlagen für die Verarbeitung, Lagerung und Entsorgung von Abfällen entstehen. Darüber hinaus soll bis 2030 die Menge des auf Deponien entsorgten Mülls um die Hälfte sinken, während 100 Prozent der Abfälle sortiert werden sollen, um den Weg für ein besseres Recyclingsystem zu ebnen.

Die Arbeit der Abfallsortieranlage der Ecoline-Unternehmensgruppe in Otradnoje. Sergej Wedjaschkin / Agentur Moskwa Sergej Wedjaschkin / Agentur Moskwa

Bis zum Ende des Jahrzehnts soll mehr als ein Drittel des Haushaltsmülls recycelt werden. Aus 400 Aluminiumdosen lässt sich beispielsweise ein Kinderfahrrad herstellen. Gegenwärtig werden in Russland jedoch nur fünf bis sieben Prozent der Abfälle recycelt.

Noch ein langer Weg bis zur ordnungsgemäßen Entsorgung

Die Arbeit der Abfallsortieranlage der Ecoline-Unternehmensgruppe in Otradnoje. Sergej Wedjaschkin / Agentur Moskwa Sergej Wedjaschkin / Agentur Moskwa

Elektroschrott (E-Schrott) umfasst verschiedene Formen elektrischer und elektronischer Geräte, die für ihre Nutzer nicht mehr von Wert sind oder ihren ursprünglichen Zweck nicht mehr erfüllen. Der Abfall ist das Ergebnis des technologischen Fortschritts, der alte Computer, Laptops, Fernsehgeräte und andere elektronische Geräte hinterlässt, die spezielle Recyclingmethoden erfordern.

Anlage zur Verarbeitung von Gehäusekunststoffen „Ekoplast“ in der Sonderwirtschaftszone „Technopolis „Moskwa“. Maxim Mischin, Pressedienst des Bürgermeisters und der Regierung von Moskau / Agentur Moskwa Maxim Mischin, Pressedienst des Bürgermeisters und der Regierung von Moskau / Agentur Moskwa

Seit dem 1. März 2022 ist es in Russland verboten, Haushaltsgeräte, Computersysteme oder Festplatten in den normalen Müllcontainer zu werfen. Diese Gegenstände müssen dann recycelt werden. Die Infrastruktur ist jedoch noch nicht vollständig vorhanden, um die neue Verordnung zu erfüllen.

Anlage zur Verarbeitung von Gehäusekunststoffen „Ekoplast“ in der Sonderwirtschaftszone „Technopolis „Moskwa“. Maxim Mischin, Pressedienst des Bürgermeisters und der Regierung von Moskau / Agentur Moskwa Maxim Mischin, Pressedienst des Bürgermeisters und der Regierung von Moskau / Agentur Moskwa

In den Regionen Russlands gibt es nur sehr wenige Recyclingstellen für die Sammlung von Haushaltsgeräten. Heute gibt es gewisse Schwierigkeiten, wenn es darum geht, Dinge wie Fernseher, Kühlschränke, Computer und andere Geräte zum Recycling zu schicken. Es gibt mehrere Unternehmen, die diese Waren von Russen annehmen, dann das wertvolle Metall vom Kunststoff trennen und alle Teile zum Recycling abgeben", sagt Julia Totskaja, Chefredakteurin von "ecowiki.ru", einer Online-Plattform zur Förderung eines umweltfreundlichen Lebensstils und zum Ausbau der ökologischen Gemeinschaft in Russland.

Anlage zur Verarbeitung von Gehäusekunststoffen „Ekoplast“ in der Sonderwirtschaftszone „Technopolis „Moskwa“. Maxim Mischin, Pressedienst des Bürgermeisters und der Regierung von Moskau / Agentur Moskwa Maxim Mischin, Pressedienst des Bürgermeisters und der Regierung von Moskau / Agentur Moskwa

Die Behörden auf kommunaler Ebene sollten Sammelstellen für Elektroschrott einrichten. Laut Totskaja sind ein bis zwei solcher Stellen pro Bezirk ausreichend. Wenn die Infrastruktur für die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektroschrott vorhanden ist, werden die Menschen wissen, wohin sie ihre alten Haushaltsgeräte bringen können, ohne ein Bußgeld zu riskieren.

Plastik kann fantastisch sein

Anlage zur Verarbeitung von Gehäusekunststoffen „Ekoplast“ in der Sonderwirtschaftszone „Technopolis „Moskwa“. Maxim Mischin, Pressedienst des Bürgermeisters und der Regierung von Moskau / Agentur Moskwa Maxim Mischin, Pressedienst des Bürgermeisters und der Regierung von Moskau / Agentur Moskwa

Es scheint keinen Mangel an Neugründungen von Unternehmen zu geben, die zeigen, dass der Abfall des einen ein Schatz des anderen sein kann.

Anlage zur Verarbeitung von Gehäusekunststoffen „Ekoplast“ in der Sonderwirtschaftszone „Technopolis „Moskwa“. Maxim Mischin, Pressedienst des Bürgermeisters und der Regierung von Moskau / Agentur Moskwa Maxim Mischin, Pressedienst des Bürgermeisters und der Regierung von Moskau / Agentur Moskwa

"Umnaya Sreda" (zu Deutsch "Intelligente Umwelt") ist zum Beispiel ein Unternehmen in Kaliningrad, das aus gebrauchten Plastiktüten, Verpackungsfolien und Sand Stadtmöbel wie Mülleimer, Pflanztöpfe und Bänke herstellt.

Versand einer Charge Pappbecher zur Testverarbeitung in der Abfallsortieranlage der Ecoline Gruppe. Sergej Wedjaschkin / Agentur Moskwa Sergej Wedjaschkin / Agentur Moskwa

Das in Moskau ansässige Unternehmen Aksion Rus stellt innovative Materialien für Eisenbahnschienen her, z. B. Eisenbahnschwellen aus vollständig recyceltem Kunststoff sowie Material zur Reparatur von Verbundstoff- und Holzschwellen - für jeden Kilometer Schwellen werden rund 170 Tonnen Material verbraucht! Das Rohmaterial stammt von Partnerunternehmen aus dem ganzen Land.

Versand zum Recycling von 1,5 Tonnen Batterien aus der Sortieranlage in Signalny proezd. Agentur Moskwa Agentur Moskwa

Galina Larina ist Grafikdesignerin, Umweltaktivistin und Schöpferin der Marke "Plasticdoom". Sie hat selbst eine Plastikschmelzmaschine gebaut, mit deren Hilfe Plastiktüten in Regenmäntel, Rucksäcke, Regenschirme und Panamahüte verwandelt werden.

Den Weg für ein abfallfreies Russland ebnen

Ökologisches und pädagogisches Projekt "Moskau Sortierung" Freiwillige der getrennten Sammlung des Bezirks Gagarinsky. Kirill Sykow /Agentur Moskwa Kirill Sykow /Agentur Moskwa

Initiativen wie der nationale Plan "Ekologia" sind in Russland sicherlich willkommen. Allerdings gibt Totskaja zu bedenken, dass bei dem ehrgeizigen Ziel, bis 2030 den gesamten Abfall in allen Regionen Russlands zu sortieren, mehrere Faktoren zu berücksichtigen sind, bevor man allzu optimistisch wird.

Annahmestelle für alte Sachen und Hausmüll zur Verarbeitung in der Region Moskau. Kirill Sykow /Agentur Moskwa Kirill Sykow /Agentur Moskwa

"Zunächst einmal müssen wir an eine moderne Infrastruktur denken. Die im ganzen Land anfallende Abfallmenge ist riesig. Um sicherzustellen, dass 100 Prozent davon sortiert werden, müssen noch Hunderte von Müllsortieranlagen gebaut werden. Der zweite Punkt ist die Qualität der Sortierung der Abfälle. Oft handelt es sich um verunreinigte Wertstoffe, die zwar sortiert werden können, aber die Frage ist, was daraus gemacht werden kann. Es müssen Produktions-, Liefer- und Einkaufsketten für recycelte Produkte aufgebaut werden. Der dritte Punkt ist die Verstärkung der Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Abfallerzeugung. Verantwortungsbewusstes Einkaufen, der Umstieg auf wiederverwendbare Alternativen zu nicht recycelbaren Einwegbehältern und -verpackungen und die Trennung unseres Mülls, bevor er als Mischmüll landet, sind alles wichtige Schritte, die wir als Einzelne unternehmen können. Ein Beispiel ist Kleidung: Wenn wir sie zusammen mit anderen Abfällen wegwerfen, wird sie schmutzig und ist dann nur noch für die Verbrennung oder das Vergraben geeignet", fügt Totskaja hinzu.

Während der jährlichen Umweltaktion zur getrennten Sammlung von Abfällen „Trennen und nutzen“ auf einer der Straßen der Hauptstadt, 2017. Artem Korotaew / TASS Artem Korotaew / TASS

Glücklicherweise gibt es einen Weg, wenn es einen Willen gibt. Die russische Gesellschaft ist bereit für Veränderungen in der Abfallwirtschaft. Die Menschen sind besorgt über den Zustand der Umwelt. Laut einer Greenpeace-Umfrage aus dem Jahr 2020 gehörte Plastikmüll zu den fünf besorgniserregendsten Umweltproblemen Russlands. Und obwohl es noch viel zu wünschen übrig lässt, wenn es um die Entwicklung der notwendigen Infrastruktur für das Sortieren und Recyceln von Abfällen in Russland geht, haben viele Russen in den letzten Jahren beschlossen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und umweltfreundlicher zu werden, indem sie sich die Philosophie des bewussten Konsums zu eigen machen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.