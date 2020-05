Die sieben besten Glampingplätze in Russland

Sich abseits ausgetretener Pfade zu bewegen, heißt nicht mehr gleichzeitig ungemütliche Schlafplätze und weder Toilette noch Dusche. In Russland gewinnt eine neue Art des Ökotourismus immer mehr Anhänger: Glamping (zusammengesetzt aus den Worten „glamourös“ und „Camping“).

Glamper in Russland haben eine Reihe von Möglichkeiten: vom Aufenthalt in einem Safari-Zelt, einer Jurte oder einem Wohnwagen bis zum Schlafplatz unter einer Glaskuppel oder in einer Öko-Hütte. Allen gemeinsam sind eine stilvolle Gestaltung und moderne Infrastruktur. Vor allem aber zeichnen sie sich durch Nachhaltigkeit aus.

Trotz (oder wegen) der Abgeschiedenheit von der Zivilisation bieten sie zahlreiche Freizeitaktivitäten: vom Trekking und Angeln bis Quadfahren und Yoga. Ganz zu schweigen von den atemberaubenden Aussichten.

Les & More Campingplatz, Region Twer und Altai

Der Campingplatz Les & More (wörtlich „Wald & Meer“) liegt auf einer Insel an der Wolga in der Nähe der Stadt Kaljasin in der Region Twer (200 km von Moskau entfernt). Der Ort ist berühmt für seinen fotogenen Glockenturm, der mitten aus dem Wasser ragt.

Der Preis beinhaltet den Transfer zur Insel an Bord einer Yacht, Zimmerservice, Wassersportaktivitäten und drei Mahlzeiten pro Tag vom Küchenchef vor Ort (alle Glamper essen zusammen an einem großen Tisch).

Die neun Zelte bieten Platz für bis zu 20 Gäste; Toilette und warme Dusche sind getrennt. Kosten ab 2000 Rubel/25 Euro.

Es gibt einen Ableger des Campingplatzes im Altai-Gebirge, der organisierte Touren anbietet: 150.000 Rubel/1800 Euro, 40-60.000 Rubel/480 bis 720 Euro für eine Hubschraubertour

Beide Camps sind von Mai bis September geöffnet.

Glamping unter der Kuppel auf der Kola-Halbinsel

Hier können Sie unter einer großen Glaskuppel und einer kuscheligen Bettdecke das Nordlicht betrachten. Die gemütlichen Zelte am Ufer der Barentssee sind für zwei Personen ausgelegt. Badehaus und Toiletten werden geteilt.

Zugänglich ist die Gegend nur im Rahmen einer geführten Tour ab Murmansk und nur in den Sommermonaten. Die Organisatoren versprechen den Teilnehmern Naturwunder und spannende Aktivitäten: Felsen und Wasserfälle, Jeep-Touren und Quadfahrten sowie einen Besuch des nördlichsten Punktes des russischen Festlandes - Kap Nemezki. Der Küchenchef tischt täglich neue lokale Köstlichkeiten und Fischgerichte auf. Drei Mahlzeiten am Tag sind im Preis inkludiert. Kosten ab 78.000 Rubel/935 Euro.

Kunsthäuser in Nikola-Leniwez, Region Kaluga

Das angesagteste russische Künstlerdorf (220 km von Moskau entfernt) bietet Kunstliebhabern die Möglichkeit, in kreativen Objekten, wie zum Beispiel einer Villa aus Platten einer sowjetischen Betonmauer zu übernachten oder im Skater's House, das sogar eine Halfpipe hat.

Übernachten können Sie auch in einer asketisch eingerichteten Scheune, in einem Planwagen, in nachhaltigen Hütten mit riesigen Fensterfronten oder in der Kunstbaracke im Hostel-Stil.

Der Platz ist ganzjährig geöffnet. Unterkünfte kosten zwischen 1500 Rubel und 6000 Rubel/18 bis 78 Euro.

Scala Glamping Kabardinka, Safari Zelte am Schwarzen Meer

Der erste Glampingplatz am Schwarzen Meer liegt im Dorf Kabardinka im Gebiet Krasnodar. Die Safari-Zelte für vier Personen mit zwei Schlafzimmern befinden sich direkt am Strand und verfügen jeweils über eine Terrasse mit Meerblick. Es gibt auch weniger glamouröse Zelte sowie Plätze für Wohnwagen. In Strandnähe gibt es einen Gemeinschaftsbereich für romantische Lagerfeuer. Die Camp-Einrichtungen liegen etwas abseits. Mahlzeiten sind nicht im Preis inbegriffen. Der Glampingplatz ist ganzjährig geöffnet. Ab 3000 Rubel/35 Euro.

SFERA liegt am Ufer des Pleschtschejewo-Sees, wo Peter der Große einst sein erstes Schiff baute. Heute ist es ein Ort zum Kitesurfen im Sommer und Skifahren im Winter. In der Nähe befindet sich die berühmte Stadt Pereslawl-Salesski mit vielen Museen und Klöstern.

Dieser ganzjährig geöffnete Glampingplatz bietet viele verschiedene Unterkünfte: Tipis, mongolische Jurten, Kuppelbauten und ökologische Hütten. Jede Unterkunft ist mit einer Toilette und einem abgetrennten Duschbereich ausgestattet. Ab 2799 Rubel/34 Euro.

Hills & Huts Kuppelhäuser bei St. Petersburg

Nur 130 km von St. Petersburg entfernt befinden Sie sich an der Grenze zu Karelien und Finnland in einer unglaublich malerischen Region voller Seen und Klippen. Der stilvolle Campingplatz Hills & Huts bietet freistehende Hütten mit eigenem WC und Kamin. Die Duschen befinden sich in einem separaten Gebäude.

Die Gegend eignet sich hervorragend für Outdoor-Aktivitäten und Trekking. Außerdem gibt es einen Boots- und Fahrradverleih, ein Badehaus am See und einen Whirlpool im japanischen Stil. Die Saison hier beginnt im Mai und dauert bis September. Kosten ab 6000 Rubel/72 Euro.

Shanti Home Hütten in den Nadelwäldern von St. Petersburg

Shanti Home betreibt zwei Plätze. Einer liegt im Wald, einer am See. Beide sind ideal für einen romantischen Kurzurlaub. Hier können Sie das Knistern eines offenen Kamins, aromatischen Tee, Wanderungen im Freien und natürlich eine atemberaubende Aussicht genießen.

Ihre zweistöckige Hütte bietet alles, was Sie brauchen: Doppelbett, Hängematte, Toilette, Dusche, eine voll ausgestattete Küche, Terrasse und einen persönlichen Whirlpool mit heißem Wasser.

Der Glampingplatz ist ganzjährig geöffnet. Im Winter können Sie Langlaufski ausleihen, im Sommer Standup-Paddleboards und Fahrräder. Kosten ab 5000 Rubel/60 Euro.

