Sieben Naturkulissen Russlands für ein perfektes Fotoshooting

1 Das Tal der Geysire

Eines der schönsten Naturdenkmäler Russlands bietet einen perfekten Hintergrund für ein ausdrucksstarkes Foto. Es könnte sich jedoch als Herausforderung entpuppen, die ausbrechenden Geysire von Kamtschatka zu erreichen. Das einzige Transportmittel ist oft ein Hubschrauber, was das Ziel zu einem teuren macht.

2 Das Altai-Gebirge

Flüsse, Täler, Seen, Wälder und herrliche Berge machen diese unberührte sibirische Gegend perfekt für ein Fotoshooting. Hier finden Sie einige Tipps, wie Sie diese Region am besten bereisen:

3 Der Eltonsee

Für verträumte und sogar gespenstische Aufnahmen begeben Sie sich zum Eltonsee, der größte Salzsee Europas. Dieser Ort war bei einigen russischen Zaren beliebt, wenn auch aus einem anderen Grund: Dem Eltonsee werden medizinische Eigenschaften nachgesagt. Die hier aufgenommenen Bilder sehen so aus, als wären sie am Ende der Welt gemacht worden.

4 Die Orda-Höhle

Diese fünf Kilometer lange Höhle, die etwa 270 Kilometer von Jekaterinburg entfernt liegt, bietet eine einzigartige Kulisse für Fotos. Benannt wurde sie nach dem in der Nähe liegenden Dorf Orda. Diese Gipshöhle ist mit kristallklarem Wasser gefüllt, sodass der Blick bis zu 46 Meter tief versinken kann.

5 Die Awatscha-Bucht

Aus dem Wasser ragende Felsen, perfekte Spiegelungen von Bergen im Pazifischen Ozean, gelegentlicher Nebel über grünen Hügeln - so sieht dieses Naturwunder nahe der Halbinsel Kamtschatka im Fernen Osten des Landes aus.

6 Der See Kesenoiam

Diese wunderschöne Landschaft befindet sich an der Grenze von Tschetschenien und Dagestan im Nordkaukasus. Von steilen Hügeln umgeben, leuchtet sein Wasser bei sonnigem Wetter in einem kräftigen Blau - all dies liefert einen sehr lebendigen Hintergrund für ein Foto.

7 Der Nationalpark Ruskeala

Die Gegend wird von Wäldern und fjordartigen Wasserwegen zwischen steilen Felsen dominiert. Fotografen finden hier viele Motive, darunter auch eine gut beleuchtete Höhle. Karelien, wo sich der Park befindet, wird oft als „Land der Wälder und Seen” bezeichnet.

