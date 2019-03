Von Wanderdünen bis Permafrost-Höhlen: Die sieben Naturwunder Russlands in Bildern

Russland ist voller geographischer Perlen, viele von denen sind weit entfernt von Großstädten, aber relativ leicht zu erreichen.

1 Baikalsee, Region Irkutsk

Legion Media Legion Media

Der Baikalsee ist eines der berühmtesten Naturwunder Russlands und das Wahrzeichen Sibiriens. Er ist zugleich der größte See und die größte Süßwasserquelle der Welt. Im Winter verwandelt sich der See in eine riesige Eisbahn. Die am nächsten gelegenen Städte sind Irkutsk und Ulan-Ude.

2 Kurische Nehrung, Kaliningrader Gebiet

Legion Media Legion Media

Genießen Sie eine atemberaubende Aussicht und lange Spaziergänge entlang der Sanddünen im malerischen Nationalpark Kurische Nehrung in der westlichsten Region Russlands im Osten Europas. Der Ort zieht jedes Jahr fast eine Million Touristen an, die hier beruhigende Kiefernwälder und kilometerlange Ostseestrände genießen. Sie können von Kaliningrad aus mit dem Bus dorthin gelangen.

3 Kungur-Höhle, Region Perm

Oleg Vorobyev Oleg Vorobyev

Die eisigen Schätze des Urals befinden sich in der Kungur-Eishöhle. Hier können Sie riesige Stalaktiten sehen, die über Ihrem Kopf hängen. Nachdem Sie aus einem 40 Meter langen Tunnel aufgestiegen sind, befinden Sie sich plötzlich in einem Permafrost-Königreich. Die Höhle befindet sich in der Nähe der Stadt Kungur, die von Perm aus leicht zu erreichen ist.

4 Der Eltonsee, Region Wolgograd

Der größte Salzsee Europas wird wegen seiner medizinischen Eigenschaften geschätzt. Umgeben von der endlosen Steppe ist das Salzwasserbecken leicht mit dem Bus von Wolgograd, Saratow oder Astrachan aus zu erreichen.

5 Ruskeala Nationalpark, Karelien

Legion Media Legion Media

Karelien wird oft als “Land der Wälder und Seen” bezeichnet. Über die Hälfte der Region ist bewaldet und 40 Prozent des Landes sind mit Seen, Flüssen und Sümpfen bedeckt, was Karelien zu einem beliebten Ort für Outdoor-Abenteuer macht. Das vielleicht berühmteste Reiseziel für den Aktivurlaub ist der Nationalpark Ruskeala, wo Touristen Grotten erkunden und sich an einer Seilrutsche über die Felsen erheben können.

Die Stadt Sortawala kann man mit dem Zug aus Petrosawodsk oder Sankt Petersburg erreichen.

6 Elbrus, Kabardino-Balkarien

Legion Media Legion Media

Der nordkaukasische Gipfel Elbrus ist eigentlich der höchste Berg in Russland. Das Besteigen des Elbrus ist eine ernstzunehmende Herausforderung, die gute Vorbereitung und einen professionellen Bergführer erfordert. Die nächsten großen Städte sind Naltschik, die Hauptstadt der Republik Kabardino-Balkarien, und Mineralnyje Wody. Von dort können Sie mit dem Nahverkehr ins Dorf Terskol fahren, dem beliebtesten Ferienort der Region.

7 Das Altai-Gebirge

Legion Media Legion Media

Wegen ihrer malerischen Aussicht und grünen Wiesen können diese Berge mit den Alpen verglichen werden. Der Belucha-Berg, dessen Gipfel das ganze Jahr über mit Schnee bedeckt ist, bildet den höchsten Punkt Sibiriens und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Am nächsten liegen die Städte Gorno-Altaisk und Barnaul.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.