Russlands Wunder: Diese sieben Sehenswürdigkeiten dürfen Sie in Ihrem Leben nicht verpasst haben

Wegen ihrer natürlichen Schönheit und historischen Bedeutung sind die Russen sehr stolz auf die Orte in dieser Liste. Obwohl einige sehr schwer zu erreichen sind, lohnt sich die lange Reise auf jeden Fall.

Baikalsee

Der Baikalsee ist Rekordhalter in zahlreichen Kategorien: Er ist der älteste (etwa 25 bis 30 Millionen Jahre alt), tiefste und sauberste See der Welt. Außerdem ist es das größte Süßwasserreservoir der Welt und beherbergt 20 Prozent aller Süßwasserreserven der Erde. Über 1 300 verschiedene Arten bevölkern den See.

Seit Jahrzehnten zieht der Baikal eine große Anzahl von Touristen an, die seine herrliche Landschaft genießen, im Sommer baden und im Winter Schlittschuh laufen möchten.

Wie Sie dorthin kommen?

Fliegen Sie von Moskau nach Irkutsk. Von dieser sibirischen Stadt aus nehmen Sie einen Bus oder einen Minibus, der Sie in nur 1,5 Stunden zum See bringt.

Mamajew-Hügel

Die südrussische Stadt Wolgograd erlebte im Zweiten Weltkrieg die blutigste Schlacht der Geschichte, als fast 1,5 Millionen Menschen getötet wurden. Im Juli 1942 stoppte und besiegte die Rote Armee schließlich Hitlers Truppen an der Ostfront in der Schlacht auf dem Mamajew-Hügel. Ein Kampf, der den Verlauf des Kriegs veränderte.

Der riesige Gedenkkomplex umfasst fast 3,6 Hektar - eine Fläche, die ungefähr sechs Fußballfeldern entspricht. Die Überreste von 35 000 Soldaten sind hier begraben.

Um das 85 Meter hohe Denkmal zu erreichen, welches den Namen „Mutter Heimat Ruft“ trägt und welches auf der Spitze des Hügels steht, müssen Sie 200 Stufen bewältigen, die an die 200 Tage der Schlacht von Stalingrad, dem ehemaligen Namen der Stadt Wolgograd, erinnern.

Wie Sie dorthin kommen?

Ein Flug von Moskau nach Wolgograd dauert weniger als zwei Stunden. Der Mamajew-Hügel ist die Hauptattraktion der Stadt und liegt direkt neben dem Stadion der Wolgograder Arena. Aufgrund des Fehlens hoher Türme in der Stadt, bietet diese Gedenkstätte auf einem Hügel die beste Aussicht auf Wolgograd und die Wolga. Entgegen eines weit verbreiteten Irrtums gibt es beim Denkmal der Mutter-Heimat-Statue keine Aussichtsplattform. Die Spitze des Hügels, auf dem das Denkmal steht, eröffnet Ihnen jedoch dennoch einen wunderbaren Ausblick.

Tal der Geysire

Das Tal der Geysire ist in die offizielle Liste der “Sieben Wunder Russlands“ aufgenommen und ist ein Muss für Kamtschatka-Reisende. Das Tal, in dem der Fluss Geysirnaja sich seinen Weg bahnt, gehört zum Kronozki-Biosphärenreservat und zählt über 200 heiße Quellen, die Dampf, Wasser und Schlamm ausstoßen.

Wie Sie dorthin kommen?

Um das Tal der Geysire zu erreichen, muss man durch ganz Russland fliegen, von Moskau nach Petropawlowsk-Kamtschatski auf der Halbinsel Kamtschatka. Der Flug dauert acht Stunden.

Eine Fahrt ins Tal ist nicht möglich, da es keine Straßen gibt. Eine andere Möglichkeit den sagenumwobenen Ort zu besichtigen, ist ein Helikopter-Rundflug. Die Kosten für eine solche Tour betragen rund 570 Euro.

Kischi Pogost

Die Insel Kischi ist der Ort mit den wohl bekanntesten denkmalgeschützten Holzhäusern Russlands, die das ganze Jahr über von Touristen bewundert werden.

Hier können Sie eines der höchsten Holzgebäude der Welt sehen: die 37 Meter hohe Kirche der Verklärung aus dem 18. Jahrhundert, die ohne einen einzigen Nagel erbaut wurde. Das architektonische Ensemble Kischi Pogost gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Wie Sie dorthin kommen?

Nehmen Sie einen Flug nach Petrosawodsk. Von dort fahren regelmäßig Boote zur Insel Kischi.

Manpupuner-Felsformationen

Dies sind wahrscheinlich die geheimnisvollsten Wunder Russlands. Auf dem Plateau Manpupuner in der Republik Komi im Nord Ural stehen sieben bis zu 40 Meter hohe Steinsäulen, die auch die „sieben starken Männer“ genannt werden. Diese gigantischen Steinformationen sind das Ergebnis von Gesteinsverwitterungen. Vor Millionen von Jahren waren diese riesigen Steinsäulen ein Teil der Berge, aber der Regen, Schnee, Wind, Frost und Hitze haben sie allmählich zerstört.

Wie Sie dorthin kommen?

Das Plateau ist schwer zugänglich. Nehmen Sie zuerst einen Flug von Moskau nach Syktyvkar. Dann fahren Sie 390 Kilometer mit dem Auto nach Troizko-Petschorsk. Nach 126 Kilometern erreichen Sie das Dorf Jakscha. Von dort aus fahren Sie 200 Kilometer mit einem Boot und gehen dann noch 40 Kilometer zu Fuß bis zum Ziel.

Elbrus

Mit 5 642 Metern ist es der höchste Berg Europas und ebenfalls ein schlafender Vulkan. Den Elbrus zu besteigen gilt als die Herausforderung schlechthin und könnte eines der positivsten emotionalen Erlebnisse in Ihrem Leben werden. Der Berg ist heute eine der Hauptattraktionen Russlands und ein natürliches Reiseziel für passionierte Bergsteiger.

Wie Sie dorthin kommen?

Nehmen Sie einen Flug von Moskau nach Mineralnyje Wody. Von dort aus fahren Sie 180 Kilometer mit Taxi oder Bus zum Dorf Terskol in der Nähe des Berges.

Fresken von Dionisius

Am Ufer des Siwerskoje-Sees steht das Ferapontow-Kloster. In der Hauptkirche, der Kathedrale Mariä Geburt, finden sich wertvolle Fresken des Ikonenmalers Dionisius, die ein außergewöhnlicher Bestandteil des kulturellen Erbes Russlands sind.

Das sind die einzigen perfekt erhaltenen russischen Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert, die nie einer Restaurierung unterzogen wurden.

Wie Sie dorthin kommen?

Um das Kloster zu erreichen, nehmen Sie einen Zug nach Wologda. Ein Auto oder Bus bringen Sie in 1,5 bis 2 Stunden direkt zu den Fresken von Dionysius.

