Vom alten Russland bis zur Gegenwart: Zehn Orte, die Sie in eine andere Zeit versetzen

9. Jahrhundert: Rjurikowo Gorodischtsche, Weliki Nowgorod

Weliki Nowgorod ist eine der ältesten Städte Russlands. Genau an diesem Ort wurden die Überreste der ursprünglichen Residenz von Rurik, dem ersten Fürsten der Kiewer Rus, gefunden. Im Zentrum von Nowgorod befindet sich die älteste orthodoxe Kirche Russlands, die Sophienkathedrale, die aus dem 11. Jahrhundert stammt.

12. Jahrhundert: Residenz des Großfürsten Andrei Bogoljubski, Region Wladimir

Der Fürstenpalast in Bogoljubowo ist das einzige nichtmilitärische Bauwerk seiner Zeit, das bis heute erhalten geblieben ist. Der Wohnsitz von Andrei Bogoljubski bestand aus einem zweistöckigen Steinpalast, Kirchen und großen Befestigungen. Laut einer Legende wurde der Fürst in seinem eigenen Haus ermordet.

14. Jahrhundert: Die älteste Holzkirche, Karelien

Die Insel Kischi ist für ihre Holzkirchen berühmt. Hier können Sie die einzige noch erhaltene Holzkirche aus dem 14. Jahrhundert bestaunen. Die Kirche der Auferstehung des Lazarus ist heute nicht mehr für Touristen zugänglich, aber viele Pilger reisen immer noch nach Kischi, um den heiligen Lazarus zu ehren.

15. Jahrhundert: Alter englischer Hof, Moskau

Die Geschichte der russisch-britischen Handelsbeziehungen geht bis ins Mittelalter zurück. Der alte Englische Hof, der im Herzen der russischen Hauptstadt liegt (Warwarka-Straße, 4), beherbergte die englische Handelsgesellschaft „Die Muscovy Company“ und veranstaltete bis zum 17. Jahrhundert Botschafterbesuche.

Die Räumlichkeiten wurden als Lagerhäuser und Wohnhäuser gebraucht. Zu Sowjetzeiten gab es auch eine Bibliothek. Das ganze Gebäude wurde jetzt in ein Museum umgewandelt.

16. Jahrhundert: Das älteste Haus, Leningrader Gebiet

Das Haus aus dem 16. Jahrhundert befindet sich in der Stadt Wyborg in der Krepostnaja Straße, 13a. In diesem zweistöckigen Haus leben noch heute zwei Familien. Man hat das Gebäude mehrmals renoviert, um die Fenster größer zu machen und die Decken im Inneren zu erhöhen, aber im Allgemeinen wurde das Gebäude in seinem ursprünglichen Zustand erhalten.

17. Jahrhundert: Die einzige Festung in Sibirien, Tjumen Region

Im mittelalterlichen Russland wurden viele Steinbefestigungen, auch als Kreml bekannt, errichtet. In der Zeit der Eroberung Sibiriens wurde in Tobolsk eine weiße Steinfestung gebaut. Nicht alle Gebäude des Tobolsker Kremls sind erhalten geblieben, aber Sie können immer noch die Sophienkathedrale aus dem 17. Jahrhundert sowie die ältesten Steintürme und Befestigungsanlagen der ersten Hauptstadt Sibiriens besichtigen.

18. Jahrhundert: Stattliche Paläste, Sankt Petersburg

Sankt Petersburg ist der beste Ort, um die klassische Architektur des 18. Jahrhunderts zu genießen. Die neue Hauptstadt des Russischen Reiches wurde von den renommiertesten russischen und ausländischen Architekten jener Zeit entworfen. Die prachtvollen Paläste der Zarendynastie und des russischen Adels werden Sie begeistern. Nach der Revolution wurde die ehemalige Zarenresidenz, der Winterpalast, zu einem der berühmtesten Museen Russlands – die Eremitage.

19. Jahrhundert: Industrielle Entwicklung , Moskau

Wegen des Feuers von 1812 wurde Moskau von Grund auf neu errichtet. Zu Ehren des Sieges gegen Napoleon im Vaterländischen Krieg wurde die Christ-Erlöser-Kathedrale errichtet. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts erlebte die Hauptstadt des Russischen Reiches eine rasante industrielle Entwicklung. Viele von den ehemaligen Fabrikgebäuden, wie das berühmte Süßwarenunternehmen „Roter Oktober“, wurden heute in moderne Häuser und Büros umgewandelt. Die ehemalige Schokoladenfabrik beherbergt heute Nachtclubs, Bars und Museen.

Sowjetische architektonische Meisterwerke, Karatschai-Tscherkessien

Obwohl die sowjetische Architektur für die zahlreichen Lenin-Denkmäler und fünfstöckigen Plattenbauten, den Chruschtschowki, berühmt ist, fanden architektonische Experimente auch zu Sowjetzeiten statt. Dieses Raumschiff-Hotel im kaukasischen Dombai-Tal wurde im Geist der kosmischen Romantik erbaut, die damals in den architektonischen Stilen und der Massenkultur herrschte.

21. Jahrhundert: Moderne Hochbauten, Moskau

Wie der Rote Platz und das Bolschoi-Theater ist das Geschäftsviertel Moscow City bereits zum Wahrzeichen der russischen Hauptstadt geworden. Sie können die Wolkenkratzer praktisch von jedem Stadtviertel aus sehen.

