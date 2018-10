Der heilsame Eltonsee: Erholungsort der russischen Zaren (BILDER)

Serguei Fomine/Russian Look Serguei Fomine/Russian Look

Der größte Salzsee Europas und einer der größten der Welt liegt im Süden Russlands, in Grenznähe zu Kasachstan.

Der Name des Sees stammt aus der kasachischen Sprache: „Altyn-Nor“ (zu Deutsch „Goldener Boden“). Vor langer Zeit nutzten lokale Nomaden den mineralreichen Schlamm des Sees für Haut- und Atmungsbehandlungen.

Seit Jahrhunderten war der Eltonsee ein beliebter Ort der russischen Herrscher und Adligen. Die Reste des „Bades“ von Katharina der Großen sind noch heute zu sehen.

Noch heute besuchen jährlich tausende Touristen den See wegen seiner heilenden Eigenschaften.

Der heilsame Schlamm des Sees und die salzige Luft helfen bei Atemwegs- und Verdauungskrankheiten und behandeln Hautprobleme und das Nervensystem.

Zuvor diente der Eltonsee als eine der größten Salzquellen Russlands: Die Salzgewinnung vor Ort begann im 16. Jahrhundert.

Im 19. Jahrhundert wurde die Förderung jedoch gestoppt: Salz aus diesem See galt als zu bitter und enthielt zu viele Verunreinigungen. Man wandte sich stattdessen an den südlichen Nachbarn des Eltonsees, den Baskuntschak-See, wo noch heute Salz gewonnen wird.

Leider ist der See nur wenige Zentimeter tief, sodass er nicht zum Schwimmen geeignet ist.

Alles, was in seine Gewässer gerät, verwandelt sich bald in eine weiße Salzskulptur, als wäre sie gefroren.

Zur Halbzeit des Sommers verfärbt sich das Wasser des Sees rot. Schuld hierfür ist die Alge Dunaliella salina.

