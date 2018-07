Geotagged Karelien: Im Land der zehntausend Seen

Hier brauchen Sie den größten Teil des Jahres einen Regenschirm: Karelien es ist eine der "wasserreichsten" Regionen in Russland. Trotzdem ist es ein heißes Ziel für abenteuerlustige Reisende: Bereiten Sie sich auf Kajakfahren in reißenden Flüssen und Trekking in unendlichen wilden Wäldern vor!

Landschaft

Die nordwestrussische Republik Karelien wird oft auch als "Land der Wälder und Seen" bezeichnet: Über die Hälfte der Region ist bewaldet, 40 Prozent des Landes sind Gewässer: Seen, Flüsse und Sümpfe. Die macht Karelien zu einem beliebten Ziel für Outdoor-Abenteuer. Das berühmteste Reiseziel in Karelien ist der Nationalpark Ruskeala, wo Touristen Grotten erkunden und sich an einer Seilrutsche über die Felsen erheben können.

Публикация от Alexey Likhach (@alex.likhach) 1 Июл 2018 в 5:12 PDT

Публикация от Фотограф Катерина Артемьева (@katerina_artemevaa) 1 Июл 2018 в 8:01 PDT

Публикация от Juniperus communis (@juniper59) 6 Май 2018 в 3:45 PDT

Публикация от ОТДЫХ НА КУРОРТАХ РОССИИ🇷🇺 (@nakurorte) 2 Июл 2018 в 10:01 PDT

Публикация от Tanya Vinogradova (@igel_kott) 3 Июл 2018 в 10:58 PDT

Публикация от Антоша (@antosha_bbr) 1 Июл 2018 в 1:41 PDT

Публикация от Kaisa Maria Krisangi Leka (@kaisaleka) 3 Июл 2018 в 4:04 PDT

Menschen

Die bevölkerungsreichste Stadt in Karelien ist die Hauptstadt Petrosawodsk mit etwa 270.000 Einwohnern. Die nrodische Republik ist die Heimat mehrerer ethnischer Gruppen, unter anderem der Karelier und Wepsianer. Sie sind stolz auf ihre Wurzeln und tragen zu ihren Festen traditionelle, farbenfrohe Trachten.

Публикация от Татьяна (@ots_tania) 24 Июн 2018 в 7:39 PDT

Публикация от B-girl Ermak 👱🏼‍♀️ (@bgirlermak) 3 Июл 2018 в 5:40 PDT

Публикация от t_kononova80 (@tkononova.80) 2 Ноя 2016 в 10:27 PDT

Публикация от Алёна Чалей (@alyonochkachaley) 3 Июл 2018 в 6:35 PDT

Публикация от Alina Kartynen (@alinakartynen) 24 Июн 2018 в 1:56 PDT

Details

Die traditionelle karelische Küche basiert auf Fisch, Gemüse und Beeren. Wenn Sie zum Beispiel Kalitki noch nie probiert haben, waren Sie auch noch nicht richtig in Karelien!

Публикация от Вся правда о Карелии ❤️🌲 (@lera_karelia) 22 Апр 2018 в 11:27 PDT

Публикация от Natalia Baranova (@namii.bar) 3 Июл 2018 в 2:41 PDT

Публикация от Karjala Park (@karjala.park) 20 Июн 2018 в 3:43 PDT

Публикация от my photoes of Karelia (@k_istokam_karelia) 7 Фев 2017 в 10:46 PST

Публикация от Побержин Руслан (@ruslan_poberzhin) 3 Июн 2018 в 11:00 PDT

Mehr ausgefallene Regionen in Russland stellen wir Ihnen hier vor:

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.