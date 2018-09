Vom Birkenwald bis zum Wasserkraftwerk: Acht perfekte russische Orte für ein Mode-Fotoshooting

Models vor dem Hintergrund typischer russischer Szenen wie zum Beispiel symbolträchtigen Holzkirchen im Dorf Tschikinskaja in der Region Archangelsk schmücken die Septemberausgabe der Zeitschrift „Vogue Italia“.

Wir haben eine Liste mit den schönsten Foto-Kulissen in Russland für ein Fotoshooting ganz nach Art der „Vogue“ zusammengestellt.

1 Artjom-Heizkraftwerk

Was bildet einen perfekten Kontrast zwischen der Schönheit der Natur und dem industriellen Charme? Jedes Jahr wird der Karasinoje-See in der Nähe des Artjom-Heizkraftwerks im Fernen Osten mit Lotusblüten bedeckt.

2 Jeder beliebige Birkenwald

Bei Heimweh wird jeder echte Russe mit sentimentaler Miene eine Birke umarmen und an das Mutterland denken. So witzeln die Russen über sich selbst. Der Frühling in einem Birkenwald mit dem schmelzenden Schnee, wenn alles unter Wasser ist, wäre die perfekte Zeit für hochdramatische Fotos.

3 Sowjetische Bushaltestelle

Christopher Herwig/FUEL Publishing Christopher Herwig/FUEL Publishing

Die Sowjetunion ist für ihre eintönige Architektur berühmt. Aber im postsowjetischen Raum gibt es trotzdem einzigartige und kreative Bushaltestellen, die aussehen wie Kunstwerke.

4 Wasserkraftwerk Sajano-Schuschenskaja

Sergei Savostyanov/TASS Sergei Savostyanov/TASS

Dieser Ort am Fluss Jenissei in Ostsibirien ist einfach überwältigend. Es ist eine monumentale und schöne Industrieumgebung mit Blick auf die sibirische Landschaft und Russlands größtes Wasserkraftwerk.

5 Die Lenafelsen

Anton Denisov/Sputnik Anton Denisov/Sputnik

Die Lenafelsen, russisch „Lenskije Stolby“, liegen entlang des Flusses Lena in Jakutien. Ist das nicht der perfekte Hintergrund für ein Selfie mit uralten Sandsteinfelsen, die sich im Gewässer des sibirischen Flusses spiegeln?

6 Überfluteter Glockenturm in der Region Twer

Ivan Dementievsky Ivan Dementievsky

Wenn Sie die „Vogue“-Aufnahme mit den orthodoxen Holzkirchen im Hintergrund mögen, werden Sie von den Ruinen des verlassenen Glockenturms auf jeden Fall begeistert sein!

7 Das Bykowo-Anwesen bei Moskau

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Das nun herrenlose Woronzow-Daschkow-Anwesen wurde zu Sowjetzeiten in ein Sanatorium für Tuberkulosekranke umgewandelt. Die prächtigen Teppiche, die großzügige Einrichtung, die traumhaften Gemälde – all das verschwindet nach und nach. Ein Fotoshooting hier lohnt sich auf jeden Fall.

8 Im Hof eines Chruschtschowka-Plattenbaus

Alexey Nikolayev Alexey Nikolayev

Gibt es etwas, das mehr an die Sowjetzeit erinnert, als die Chruschtschowkas? Suchen Sie sich einen dieser fünfstöckigen Plattenbauten in Moskau - wobei Sie sich jedoch beeilen müssen, sie werden im Rahmen des Renovierungsprogramms abgerissen - oder in jeder russischen Provinzstadt und die perfekte Aufnahme mit leicht deprimierendem Hintergrund ist fertig.

