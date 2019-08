Wann ist die beste Reisezeit, um Russlands Touristenmagnete zu besuchen?

Die passende Reisezeit für Russland zu finden, ist nicht so leicht. Zeigt sich die Schönheit der bekanntesten russischen Sehenswürdigkeiten eher im Sommer oder im Winter? Wir helfen Ihnen bei der Entscheidung.

Moskau

Touristensaison in Moskau ist… immer. Ein Besuch der russischen Hauptstadt lohnt sich zu jeder Jahreszeit.

Der Sommer gilt jedoch allgemein als die günstigste Zeit für Touristen. Wenn die Sonne scheint, können Sie herrliche Spaziergänge zu den grünen Parks und Plätzen der Altstadt machen, eine Bootsfahrt auf der Moskwa unternehmen und an zahlreichen Open-Air-Veranstaltungen teilnehmen.

Im Winter ist die beste Zeit für einen Besuch definitiv Neujahr. Dann strahlt und funkelt Moskau wie keine andere Hauptstadt der Welt. Und wenn ein wenig Schnee fällt, ist es wie im Märchen.

In der Nebensaison kann das Wetter jedoch den guten Eindruck von der Stadt trüben. Meiden Sie also einen Besuch im Vorfrühling und späten Herbst. Es sei denn, sie mögen grauen Himmel und matschige Schuhe.

St. Petersburg

Das unvorhersehbare Klima in St. Petersburg schreckt gelegentlich Touristen ab. Doch es gibt auch stabile Phasen. Dann ist es sogar recht warm, was die Stadt für Besucher besonders attraktiv macht.

Die Einheimischen empfehlen eine Reise während der „Weißen Nächte”. Diese finden von Ende Mai bis Anfang Juli statt. Der Höhepunkt ist zur Sommersonnenwende im Juni, wenn die Sonne nicht untergeht und die Nacht zum Tage wird in Russlands Hauptstadt des Nordens.

St. Petersburg ist auch im Frühherbst wunderschön. Im September ist das Wetter oft noch angenehm mild. Die majestätischen herbstlichen Parks, die von goldenem Laub bedeckt sind, stehen den Palästen der Stadt in nichts nach.

Aber die wichtigste Regel, die Sie beim Besuch der Stadt beachten sollten, ist, Ihren Regenschirm nicht zu vergessen. Regen ist hier ein ganzjähriges Phänomen. Er wird Sie einholen, wenn Sie es am wenigsten erwarten.

Der Goldene Ring

Dieser Ring antiker Siedlungen, der Mitte des 20. Jahrhunderts für den Tourismus erschlossen wurde, liegt nordöstlich von Moskau und erstreckt sich über verschiedene Regionen.

Der frühe Herbst ist empfehlenswert, wenn das Wetter noch angenehm ist, aber es weniger heiß und staubig ist als im Sommer. Außerdem sind dann noch alle Wanderwege geöffnet. Auch im Herbst ist es noch möglich, orthodoxe Klöster und Gottesdienste zu besuchen.

Die wahre Schönheit dieser Städte offenbart sich jedoch im russischen Winter, wenn der Schnee unter den Schuhen knirscht und Frostblumen die Fenster zieren. An Silvester, zu Weihnachten (7. Januar) und an Masleniza (Fastnacht) finden zahlreiche Volksfeste in der Gegend statt.

Region Krasnodar und die Krim

Die Region Krasnodar und die Krim sind zu fast jeder Jahreszeit wunderschön. Es hängt alles von Ihren Zielen und Vorlieben ab.

Die beste Zeit für einen Urlaub in Südrussland ist beispielsweise Anfang Juli oder September. Im Juli ist das Wetter nicht mehr so unberechenbar wie im Mai und Juni und noch etwas kühler als im brütend heißen August. Der Spätsommer ist auch die touristische Hochsaison. Das kann zusätzliche Unannehmlichkeiten verursachen.

Der Winter ist eine großartige Zeit, um die Skigebiete der Region Krasnodar zu besuchen.

Wladiwostok

Die beste Zeit, Wladiwostok einen Besuch abzustatten ist laut den Einwohnern von Primorje im Fernen Osten Russlands der späte August und der Herbst. Dann ist das Wetter am schönsten. Zudem erwärmt sich das Wasser im Japanischen Meer erst ab September, so dass vorher weniger Touristen die Strände bevölkern.

Wer die Schönheit der Taiga erfahren möchte, der sollte Anfang Oktober kommen. Dann ist die Luft besonders klar und die Sicht weit. Von Wladiwostok aus kann man die Halbinsel Pestschany und die Inseln der Kaiserin Eugénie-Archipels sehen, die normalerweise im dunstigen Nebel verborgen liegen.

Region Irkutsk

Reisende besuchen die Region Irkutsk vor allem wegen des einzigartigen Baikalsees - dem ältesten und tiefsten Süßwasserreservoir der Welt. Die Touristensaison dauert hier das ganze Jahr, aber Hauptsaison ist im Sommer und Winter. Der Sommer ist eher kurz. Nur von Juli bis Anfang August ist es hier wirklich heiß.

Der Baikalsee ist im Winter von monumentaler Schönheit. Im gefrorenen Zustand zeigt das Wasser eine ungewöhnliche Färbung, von himmelblau bis dunkelblau. Das Eis ist extrem glatt und rutschig, daher sollte man den See im Winter am besten mit dem Schlitten überqueren. Für Wintersportliebhaber werden in Ufernähe Eisbahnen eingerichtet. Ausrüstung kann vor Ort geliehen werden.

