Winterwunderland: Russlands schönste Flecken für einen Besuch zur Weihnachtszeit

1. Sankt Petersburg

Ruslan Schamukow/TASS Ruslan Schamukow/TASS

Russlands Kulturhauptstadt ist im Winter wohl am schönsten. Wenn weniger Touristen als im Sommer in der Stadt unterwegs sind, zeigt sich das prächtige Sankt Petersburg von einer nahezu eisigen Gelassenheit. Spazieren Sie durch die verlassenen Straßen und entlang der ruhigen Kanäle. Nehmen Sie die Atmosphäre auf, die die unberührte Schneedecke und das gedämpfte Licht der vereisten Straßenlaternen verbreiten, die schon Romantiker wie Dostojewski und Borodin inspiriert haben. Besuchen Sie einen der 500 Paläste der Stadt und tauchen Sie ein in die Welt des Rokokos, der glitzernden Kronleuchter und großer Kunst. Erleben sie eine verschwenderische, prachtvolle Winterkulisse, die Sie glauben lässt, mitten in einer Szene aus „Anna Karenina“ zu sein.

2. Baikalsee

Getty Images Getty Images

Wenn Sie die extremen Temperaturen von -30 Grad Celsius nicht abschrecken, können Sie hier echte Freiheit finden. Der größte Süßwassersee der Welt ist bekannt dafür, wie schön sich der winterliche Himmel in ihm spiegelt. Wenn er im Februar zugefroren ist, können Sie eine Eisbahn von epischem Ausmaß betreten und in völliger Einsamkeit darüber wandern, Schlittschuh laufen oder sogar mit dem Hoverboard darüber schweben. Die Umgebung lädt ein zum Skifahren, Angeln oder Reiten. Zelten Sie am Seeufer oder übernachten Sie in einer Blockhütte. Wachen Sie morgens auf und genießen Sie die wohl spektakulärste Aussicht, die Sie jemals gesehen haben.

3. Jakutien

Serguei Fomine/Global Look Press Serguei Fomine/Global Look Press

Jakutien ist Russlands größtes und am wenigsten besiedeltes Gebiet und liegt weit abseits. Unberührte Bergwelten und die Tundra erstrecken sich kilometerweit. So weit, dass es sich kaum in Worte fassen lässt. Die unberührte Natur Jakutiens hat einen Anteil von 15 Prozent an der weltweiten Wildnis.

Daher bietet sich Jakutien als Reiseziel für Abenteuerlustige an. Für die einheimischen Jakuten gehören Rentierschlitten und Schamanismus zum Alltag, ebenso wie das tägliche Überleben bei Temperaturen um die -50 Grad Celsius. Vierzig Prozent Jakutiens liegen innerhalb des Polarkreises. Besonders beliebt ist die Gegend bei Touristen, die mit dem Schneemobil fahren möchten oder mit dem Hundeschlitten. Der Nervenkitzel wird mit spektakulären Ausblicken auf die schneebedeckte Landschaft, zum Beispiel die Lena-Felsen, belohnt. Entspannung finden Sie später in gemütlichen, an Banjas erinnernden, Blockhütten. Aber was auch immer sie tun, Sie sollten sich auf jeden Fall warm anziehen.

4. Der goldene Ring

Marina Schimanskaja/Global Look Press Marina Schimanskaja/Global Look Press

Dieses Ensemble aus acht Städten ist nur eine kurze Zugfahrt in den Nordosten Moskaus entfernt und ein beliebtes Tagesausflugsziel. Warum, das ist schnell erklärt: Im Goldenen Ring liegen Schätze wie Rostow Weliky, die älteste Stadt Russlands, oder der Ort Wladimir, in dem Sie gleich zwei Kathedralen, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehören, besichtigen können. Oder Sie besuchen Susdal, die vielleicht besterhaltene Stadt aus vorsowjetischen Zeiten.

Der russische Schnee entfaltet seinen besonderen Charme inmitten der vielen Klöster und Zwiebeltürme des Goldenen Rings. Obwohl schnell erreichbar von Moskau, sind sie weit genug weg vom urbanen Trubel. Sie bieten einen authentischen Blick auf das alte Russland.

5. Karelien

Legion Media Legion Media

Die Republik Karelien, direkt nördlich von Sankt Petersburg gelegen, scheint im Winter direkt einem Tolstoi-Roman entsprungen. Malerische Wälder und mehr als 60 000 vereiste Seen warten darauf, mit dem Hundeschlitten erobert zu werden. Die Region ist bemerkenswert rustikal. Karelien ist auch bekannt für seine beeindruckende Holzbauten wie die berühmten Kirchen auf der Insel Kischi. Am Wegesrand finden Sie viele gemütliche Blockhütten, in denen Sie übernachten können. Diese als kuschelig zu bezeichnen, wäre stark untertrieben.

6. Kola-Halbinsel

Legion Media Legion Media

Wenn Sie von Karelien aus weiter nördlich fahren, erreichen sie die karge Kola-Halbinsel. Diese Region und der südliche Teil Kareliens könnten landschaftlich nicht gegensätzlicher sein. Statt hoher Gebirgszüge und endloser Wälder finden Sie hier eine moosbedeckte Tundra und felsige Küsten vor. Von unberührtem Schnee bedeckt, bietet die Landschaft eine idyllische Kulisse für das Nordlicht. Für ein authentisches Erleben empfiehlt es sich, die Gegend mit dem Rentierschlitten zu erforschen.

7. Kamtschatka

Imagebroker/Global Look Press Imagebroker/Global Look Press

Russlands fernöstliche und malerische Region ist bekannt für ihre feurigen Vulkane, Thermalquellen, für üppige Küsten und Wälder, die selbst dann noch beeindruckend sind, wenn sie unter einer dicken Schneeschicht begraben sind. Der Schnee schreckt auch die vielen Wildtiere in dieser weit entfernten Region nicht, so dass sogar im Winter Bären und Füchse zu sehen sind. Es ist ein ziemlicher Aufwand, Kamtschatka zu erreichen, aber es ist die Anstrengung wert. Belohnt werden Besucher mit großartigen Aussichten und einzigartigen Skipisten.

8. Sotschi

Wladimir Astapkowitsch/Sputnik Wladimir Astapkowitsch/Sputnik

Für diejenigen, die Wintersport lieben, aber keine extremen Temperaturen, ist Sotschi die richtige Alternative. Die Stadt bietet auch im Winter durchschnittliche Temperaturen von 6-8 Grad Celsius. Nur eine kurze Fahrt vom All-Season-Resort entfernt befinden sich anspruchsvolle Ski- und Snowboardpisten. Die olympischen Winterspiele fanden nicht ohne Grund in Sotschi statt.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.