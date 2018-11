Kamtschatka-Blog (Teil 2): Eine unvergessliche Reise!

Paratunka

Der Ort Paratunka ist eine wahre Oase, die in den Bergen versteckt ist; er hat seinen Namen vom nahe gelegenen Fluss und Dorf, der 70 Kilometer von Petropawlowsk-Kamtschatski entfernt ist. Viele Gästehäuser und Touristenzentren sind über die ganze Gegend verteilt, von billig in etwa vier Euro für die Nutzung der Thermen bis wahnsinnig teuer 5 262 Euro pro Tag, um das ganze Touristenzentrum nur für sich zu haben. Aber bei allen Varianten verfügen Sie über einen Pool mit heißem Thermalwasser, sodass Sie zu jeder Jahreszeit hierher kommen und sich entspannen können.

Das Wasser von Paratunka wird natürlich unterirdisch erwärmt, was das Geheimnis der heißen Quellen ist. Das Wasser fließt bei einer Temperatur von 90 Grad Celsius aus der Erde. Sobald es die Becken erreicht hat, liegt es normalerweise bei um die 36-40 Grad Celsius, also keine Sorge, Sie werden nicht zu Suppe.

Rafting und Angeln

Eines der beliebtesten Rafting- und Angelreviere ist der Bystraja-Fluss dank seiner Nähe zu Petropawlowsk-Kamtschatski. Die Fahrt dorthin dauert zwei bis zwei einhalb Stunden auf überraschend guten Straßen fast bis zum Raftingcamp. Wenn Sie im Lager ankommen, bekommen Sie eine Schwimmweste, ein Schaumstoff-Polster zum Sitzen und eine Angelrute.

Entgegen seinem Namen ist der Bystraja-Fluss, das auf Russisch "schnell" bedeutet, eigentlich nicht schnell geschweige denn ruppig. Es ist ein guter Einstieg, wenn Sie mit dem Rafting beginnen wollen. Die Tour dauert ungefähr drei einhalb Stunden. Sie können an verschiedenen Stellen anhalten und angeln, spektakuläre Berg- und Waldblicke genießen, mit etwas Glück können Sie Braunbären beim Fischen beobachten.

Sobald Sie zur Basis zurückkehren, wartet eine Ucha auf Sie, was eine traditionelle russische Fischsuppe ist, und der Fang des Tages.

Aufstieg zum Vulkan Awatschinskaja

Der Vulkan Awatschinskaja, der sich 2 751 Meter über dem Meeresspiegel befindet, ist einer der aktivsten Vulkane Kamtschatkas, von den Einheimischen oft als „Hausvulkan“ bezeichnet wird. Die Touren starten auf 890 Metern vom Basislager Kamchatintour, dass 50 km Petropawlowsk-Kamtschatski entfernt ist. Das Aufstehen und Wiederkommen kann neun Stunden und auch länger dauern. Dies ist ganz abhängig von Ihrem Fitnessniveau und der Anzahl der Stationen für Pausen, Snacks und Fotos.

Die Aussicht ist atemberaubend, aber wie immer in Kamtschatka hängt viel vom Wetter ab. Wenn es ein bewölkter Tag ist, können Sie möglicherweise nicht ganz nach oben gehen, da ein Teil des Vulkans von Wolken bedeckt sein könnte, was die Sicht beeinträchtigt.

Ein Tipp: Wenn Sie mit einer Gruppe unterwegs sind, nehmen Sie zwei Guides mit, falls jemand die Tour zu anspruchsvoll findet, damit er mit einem der Guides zurückkehren kann, anstatt das alle umkehren müssen.

SUP in der Awatscha-Bucht und darüber hinaus

Stand-up-padle sind heutzutage in aller Munde. Die Jungs von SUP Kamchatka organisieren eine große Auswahl an Touren rund um die Awatscha-Bucht.

Abends können Sie sich für eine Tour um den Schiffsfriedhof entscheiden und die fast postapokalyptische Landschaft verlassener, halb versunkener Militärschiffe aus den 1970er und 1980er Jahren genießen.

Alternativ können Sie den Tag um 9 Uhr mit der Tour zu „Tschhertow Palets“, übersetzt „Teufels Finger“ beginnen, die Stand-up-padle-Surfen und Frühstück an einem winzigen kleinen Strand zwischen dramatisch zerklüfteten Klippen beinhaltet. Während der vierstündigen Stand-up-padle Tour sehen Sie Robben und Seelöwen.

Bootsfahrt zur Russkaja Bucht

Die unglaublich malerische Awatscha-Bucht ist das östliche Tor Russlands, eines der schönsten Symbole Kamtschatkas und die zweitgrößte Bucht der Welt nach der Guanabara Bucht von Rio De Janeiro.

Ein Tagesausflug in die Russkaja Bucht führt Sie durch die Bucht und vorbei an den „Drei Brüdern“, eine Felsformation, die auf vielen Postkarten von Kamtschatka zu sehen ist.

Die Bootsfahrt zur, um und von der Russkaja-Bucht dauert etwa neun bis zehn Stunden. Während dieser Zeit werden Sie dramatische Klippen sehen, hausgemachte Fischsuppe, Kamtschatka-Krabbe und viele andere lokale Meeresspezialitäten genießen, Sie werden angeln und können Seelöwen in ihrem natürlichen Lebensraum bewundern. Wenn Sie Glück haben, werden Sie sogar einige Orcas sehen!

Dolina Geiserow

Da ein Ausflug ins majestätische Tal der Geysire in den meisten Fällen mit einem Hubschrauberflug verbunden ist, ist der lange Weg dorthin für viele Touristen zu teuer. Das Nächstbeste sind jedoch die Datschnyje Thermalquellen, auch bekannt als das Miniatur-Tal der Geysire.

Dort angekommen müssen Sie steile Hänge und Schluchten überwinden, um zu den heißen Feldern mit Dampfdüsen und kochenden Schlammbecken zu gelangen.

Aber seien Sie versichert, dass sich das, was Sie dort sehen werden, sich absolut lohnen wird. Eishöhlen, stille Seen, die die schneebedeckten Berge widerspiegeln, hohe Schneegletscher, die auch im Sommer nicht schmelzen und wo Dampf aus jeder Richtung kommt. Vergessen Sie Ihren Badeanzug nicht, denn am Ende haben Sie die Möglichkeit, in einem kleinen Naturbecken mit heißem Thermalwasser zu schwimmen.

