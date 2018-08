Russland FAQ: Wie Sie allein das größte Land der Welt bereisen

Wie bekommt man ein russisches Visum?

Legion Media Legion Media

Zunächst einmal sollten Sie überprüfen, ob Sie aus einem Land kommen, das ein visumfreies Reiseabkommen mit Russland hat. Das können Sie auf der Webseite der russischen Botschaft oder des russischen Konsulats in Ihrem Land tun; dort finden Sie die entsprechende Liste der benötigten Dokumente.

Die Hauptschwierigkeit besteht vielmehr darin, eine Touristeneinladung und eine Unterkunftsbestätigung zu bekommen, die beide obligatorisch sind. Seien Sie vorsichtig: Die Bestätigungen werden nur von jenen Hotels und Herbergen ausgegeben, die vom Föderalen Migrationsdienst und vom Außenministerium der Russischen Föderation akkreditiert sind. Eine andere Möglichkeit ist, spezielle Agenturen zu kontaktieren, die bei der Buchung in diesen Hotels helfen. Nach dem Erhalt eines Visums kann diese Buchung storniert werden und Sie können in einem Hotel Ihrer Wahl übernachten. Bedenken Sie jedoch, dass das Visumzentrum manchmal prüft, ob Sie tatsächlich in das Hotel eingecheckt haben, das Ihnen eine Touristeneinladung ausgestellt hat. Diese Option ist also etwas riskant.

Wie bezahlt man in Russland?

Legion Media Legion Media

Obwohl Zahlungen mit Visa und MasterCard in ganz Russland verbreitet sind, gibt es immer noch Orte und Geschäfte, die diese Karten nicht akzeptieren. Tief in der russischen Provinz sollten Sie deshalb immer Bargeld dabei haben, und sei es nur für die öffentlichen Verkehrsmittel.

Wie kommuniziert man mit den Einwohnern?

Eine überwältigende Mehrheit der Russen spricht kein Englisch (rus). In großen Städten wie Moskau oder Sankt Petersburg ist es um die Englischkenntnisse der Russen zwar etwas besser bestellt, dennoch sollten Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen und eine Auswahl von Schlüsselwörtern lernen oder aufschreiben, die Sie bei Ihrer Reise brauchen könnten. Darüber hinaus gibt es ein paar kostenlose Apps, wie Duolingo oder Memrise, mit denen Sie etwas Russisch lernen können. Als letzte Hilfsmöglichkeit können Sie auf Google Übersetzer zurückgreifen, wenn Sie wissen möchten, wie Sie zur Metro kommen oder wo sich die nächste gute Bar befindet. Selbst wenn eine russische Person Sie nicht versteht, wird sie zumindest versuchen, Ihre Frage mithilfe von Gesten zu beantworten.

Ist es sicher, allein durch Russland zu reisen?

Legion Media Legion Media

Im Großen und Ganzen ist Russland ein sicheres Reiseland. Zumindest, wenn Sie sich nicht an Orten aufhalten, die selbst für „starke Jungs“ nicht ungefährlich sind. Sie müssen bei Ihrer Reise lediglich die folgenden Grundregeln beachten: Wandern Sie nicht allein in den äußeren Stadtbezirken umher, packen Sie Ihre Brieftasche und Ihr Telefon nicht in Ihre Gesäßtasche und lassen Sie Ihre Tasche nicht unbeaufsichtigt. Es gibt hier genügend Taschendiebe und Räuber, jedoch nicht mehr als in Rom, Paris oder Barcelona.

Hier finden Sie außerdem einen Informationsleitfaden zu den häufigsten Betrugsarten in Russland – für den Fall der Fälle.

Sie können darüber hinaus von der Polizei angehalten werden, die Ihre Dokumente überprüfen und sicherstellen möchte, dass alles in Ordnung ist. Wir empfehlen daher dringend, dass Sie mindestens eine Kopie Ihres Personalausweises und Visums bei sich tragen. Hier können Sie des Weiteren nachlesen, wie Sie sich am besten verhalten, wenn Sie von der Polizei angehalten werden.

In Russland gibt es mittlerweile eine spezielle „Touristenpolizei“, die einige Fremdsprachen, unter anderem auch Englisch, beherrscht und gegebenenfalls sehr hilfreich sein kann – beispielsweise, wenn Sie sich verirrt haben oder nicht wissen, wie Sie zu Ihrem Ziel gelangen.

Welche Kleidung soll ich mitnehmen? Ist es dort kalt?

Legion Media Legion Media

Das kommt darauf an, zu welcher Jahreszeit und an welchen Ort Sie reisen. Wir können nur eines mit Sicherheit sagen: In Zentralrussland – dazu zählen auch Moskau und Sankt Petersburg – ist es nicht so kalt, wie Sie vielleicht denken. Im Winter ist es dort nicht viel kälter als in anderen osteuropäischen Ländern. Im Sommer herrschen hingegen fast überall hohe Temperaturen: Im Süden des Landes erreichen sie sogar bis zu 45 Grad Celsius.

Was die Kleidung angeht, gibt es in Russland kein Hijab- oder Niqabverbot, doch die überwiegende Mehrheit der Russen ist orthodox, sodass muslimische Kleidung für Aufmerksamkeit sorgt und gegebenenfalls die Polizei anzieht. Die Ausnahmen bilden die muslimischen Regionen wie Tschetschenien, Dagestan und Kabardino-Balkarien.

Wenn Sie vorhaben, in Russland orthodoxe Klöster und Kirchen zu besuchen, sollten Sie als Frau einen Schal bereithalten, um Ihre Haare und Schultern zu bedecken – so lautet die allgemeine Regel. Hier finden Sie noch ein paar Tipps.

Wie schafft man es, sich in Russland nicht zu verlaufen?

Die App Yandex.Maps bietet detaillierte Karten von russischen Städten, Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Metro-Linien an. Die App kann im Offlinemodus verwendet werden und lässt sich auf Russisch, Englisch, Ukrainisch und Türkisch bedienen.

2GIS ist ein ähnlicher Dienst, den es in russischer, englischer, italienischer, tschechischer und spanischer Sprache gibt.

Kann man vor Ort ein Auto mieten?

Natürlich gibt es in Russland Carsharing-Dienste und Autovermietungen. Alles, was Sie brauchen, ist ein Führerschein, ein Reisepass und eine Kreditkarte. Unser Leitfaden klärt Sie zudem über weitere Details auf und hat einige nützliche Links für Sie parat: Sixt, Europcar, Avis, Rentalwagen, Delimobil, BelkaCar, Yandex.Carsharing.

Wie steht es um die öffentlichen Verkehrsmittel?

Legion Media Legion Media

In der überwiegenden Mehrheit der russischen Städte fahren Busse, Straßenbahnen sowie die Minibusse der Marschrutkas, eine Art russische Taxis mit festen Routen.

Die Yandex.Transport-App hilft ihnen zudem, die Ankunft und Abfahrt von öffentlichen Verkehrsmitteln im Auge zu behalten.

Einige Taxifahrer verfügen des Weiteren über die englischsprachigen Uber, Yandex Taxi, Gett Taxi und CityMobil Apps. In den anderen Fällen müssen Sie einfach nur nach einem gelben Taxi rufen, indem Sie Ihren Daumen nach oben halten und, sobald es anhält, den Fahrpreis verhandeln.

Wie viel Geld brauche ich, um durch Russland zu reisen?

Russland ist kein teures Land. Ihre größten Ausgaben werden wahrscheinlich die Flüge sein, da Russland sehr groß ist und Fernreisen nicht billig sind. Ein Ticket von Moskau nach Irkutsk, eine Stadt in der Nähe des Baikalsees, kostet in der Nebensaison um die 25 000 Rubel beziehungsweise rund 375 Euro oder mehr. Alternativ können Sie mit dem Zug oder dem Auto reisen, aber jede dieser Optionen hat ihre Vor- und Nachteile.

Die durchschnittliche Rechnung in einem Moskauer Restaurant beträgt um die 1 569 Rubel (etwa 22 Euro) und in Sankt Petersburg um die 1 105 Rubel (etwa 15 Euro). In anderen russischen Städten kann sie jedoch deutlich günstiger ausfallen.

Der Eintritt in die bekanntesten russischen Museen fällt für gewöhnlich günstiger aus, als in den Museen in Frankreich, Italien oder Großbritannien. Sie können außerdem immer mit einem Budget durch Russland reisen: Wir haben dazu einige der besten Kniffe zusammengestellt, die für Sie nützlich sein könnten.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.