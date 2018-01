Dossier: Der umfassende Ratgeber für eine gelungene Russland-Reise

Russia Beyond

Seien Sie vorsichtig beim Wetttrinken mit Ihren russischen Freunden und lächeln Sie Fremden gegenüber nicht zu viel. Hier finden Sie eine wertvolle Liste von Dingen, die Sie beachten sollten, um nicht ins Fettnäpfchen zu treten.

Kommersant Kommersant

Würden Sie gern Ihrer Familie und Ihren Freunden etwas Kaviar von Ihrer Reise mitbringen? Kein Problem, aber stellen Sie sicher, dass Sie die Obergrenze der Zollbehörde nicht überschreiten!

Obwohl Russland nicht zu jenen besonders strengen Ländern zählt, die nichts ahnenden Touristen bei der Einreise alle Nahrungsmittel wegnehmen, so müssen doch einige Regeln beachtet werden. Russia Beyond klärt auf.

Sie haben nun also Ihr Visum und Ihre Flugtickets, haben alle Bewertungen der verschiedenen russischen Sehenswürdigkeiten gelesen und sind bereit, Ihren Urlaub zu genießen. Aber seien Sie gewarnt! Es gibt ein paar Fallstricke, in denen Touristen sich verfangen können. Um diese Fehler zu vermeiden, gibt Ihnen Russia Beyond ein paar Tipps zur Hand.

Kaum jemand verreist heute noch ohne Smartphone oder Tablet. Besonders im Ausland kann einem das aber schnell Steine in den Weg legen – denn Kosten für mobiles Internet und Telefonate mit eigener Sim-Karte sind oft unverschämt teuer. Wir erklären, wie Sie Ihre Reise nach und in Russland gestalten können, ohne auf diesen modernen Luxus verzichten zu müssen.

Nina Zotina/Sputnik Nina Zotina/Sputnik

Durch das größte Land der Welt zu reisen, ist nicht einfach. Hier ist unser Leitfaden für die unterschiedlichen Möglichkeiten Russland zu bereisen und die jeweiligen Vor- und Nachteile. Hoffentlich hilft er Ihnen dabei, angenehm an die einzigartigsten Orte des Landes gelangen.

Instagram Instagram

Wenn Sie Russland wirklich kennenlernen möchten, empfiehlt es sich, eine Zugfahrt zu unternehmen. Für eine solche Reise sollten Sie Zeit mitbringen. Dafür bekommen Sie die Gelegenheit, die russische Seele zu verstehen. Bevor Sie sich jedoch in die Transsibirische Eisenbahn setzen, sollten Sie diese Hinweise lesen.

Mit diesen Tipps können Sie viele Ballett-, Oper- und Theateraufführungen in Russland günstiger erleben – und damit auch praktisch öfter besuchen!

Sie sind auf der Suche nach dem perfekten Souvenir Ihrer Russlandreise? Russia Beyond hat sich umgesehen und einige Empfehlungen für Ihre Einkaufstour auf den Märkten des Landes zusammengetragen. So finden Sie was Sie suchen – zum richtigen Preis.

Jeder Ort auf dieser Welt hat etwas Besonderes, das ihn auszeichnet. Welche angenehmen Überraschungen Russland zu bieten hat und woran sich Besucher aus dem Ausland gern zurückerinnern, hat Russia Beyond erfragt.

