Ab nach Russland: Eine Reise ohne Russischkenntnisse – so geht’s

In Russland zurechtzukommen kann eine echte Herausforderung sein – vor allem wenn Sie kein Russisch sprechen. Russia Beyond hat daher ein paar Ratschläge für Sie, damit Ihrer nächsten Russlandreise nichts mehr im Wege steht.

Wenn Sie ein Ausländer sind, der durch Russland reist, wird sich die Sprachbarriere als größte Herausforderung herausstellen. Natürlich sind viele Schilder, wie zum Beispiel am Flughafen, zusätzlich auch auf Englisch oder anderen internationalen Sprachen. Auch in Moskau werden Sie zumindest noch eine Tasse Kaffee auf Englisch bestellen können. Sobald Sie sich jedoch abseits der Touristenpfade bewegen, werden sämtliche Informationen größtenteils in Russisch verfügbar sein und auch die Chance, jemanden anzutreffen, der Englisch versteht, wird verschwindend gering. Wie schlägt man sich also am besten durch, wenn man durch Russland reist und kein Russisch spricht?

Laden Sie Apps herunter!

Das erste, was Sie tun sollten, um sich in Russland nicht komplett verloren zu fühlen, ist das Herunterladen einiger hilfreicher Apps auf Ihr Smartphone. Die einfachste Art, sich in Moskau fortzubewegen, ist die Metro. Dafür können Sie die „Moskauer Metro“-App herunterladen, die auf Englisch, Spanisch, Deutsch, Portugiesisch, Französisch und Chinesisch verfügbar ist.

Wenn Sie eine Sightseeingtour planen, probieren Sie die „Moskau Pass“-App: Sie bekommen dadurch eine kostenlose Fahrt mit den Hop-On-Hop-Off-Bussen und freien Eintritt in einige Museen. Wenn Sie die öffentlichen Verkehrsmitteln vermeiden möchten, probieren Sie die Apps Gett Taxi, die auf Englisch verfügbar ist, und Yandex Taxi, die in vielen Sprachen heruntergeladen werden kann, aus. Diese Apps funktionieren in ganz Russland, auch in kleinen Städten, sodass Sie sie problemlos auf Ihren Reisen durch das Land nutzen können. Außerdem ist es oft etwas günstiger, diese Dienste zu benutzen, als die „offline“ Verkehrsbetriebe in Anspruch zu nehmen.

Für Sankt Petersburg laden Sie den Stadtführer „Petersburg In Your Hand“ (zu Deutsch „Petersburg in Ihrer Hand“) herunter, der sogar offline verfügbar ist, sobald er auf Ihrem Smartphone installiert ist. Er enthält Informationen über Museen, Geschäfte und Restaurants und bietet eine Karte der Metro, des Stadtzentrums und vieles mehr.

Benutzen Sie Yandex oder Google Maps, um Routen im Voraus zu planen und Informationen über verschiedene Orte zu erhalten. Wenn Sie auf das Symbol eines jeden Standortes klicken, sehen Sie die Öffnungszeiten, Adresse, Telefonnummer, Webseite, Dauer der Anreise und die Benutzermeinungen in der Originalsprache.

Auch diese Dienste funktionieren für alle russischen Städte. Verwenden Sie das 2GIS-System, das in Englisch und Spanisch verfügbar ist, und das Orte sehr detailliert anzeigt.

Buchen Sie Tickets im Voraus!

Sie möchten die Romantik einer russischen Zugfahrt erleben? Seien Sie vorbereitet: Die Schaffner werden mit ziemlicher Sicherheit kein Englisch sprechen und wenn Sie durch kleine Städte reisen, werden Sie wahrscheinlich nur von einer Handvoll Leuten verstanden. Aus diesem Grund ist es eine gute Idee, solche Tickets im Voraus zu kaufen, damit Sie nicht in eine solch knifflige Lage geraten. Langstreckentickets können Sie direkt auf der Webseite von den Russischen Eisenbahnen kaufen. Kurzstreckentickets können wiederum an Automaten in Bahnhöfen gekauft werden.

Wenn Sie mit dem Flugzeug reisen möchten, besuchen Sie die Webseiten von russischen Fluggesellschaften wie Aeroflot, S7 Airlines, UTair oder die der Billigfluggesellschaft Pobeda.

Wenn Sie sich entscheiden, eine Strecke in Russland mit einem Mietauto zurückzulegen, können Sie den Yandex.Navigator als Navigationshilfe verwenden.

Kommunizieren Sie mit den Einheimischen!

Moskau ist Russlands ausländerfreundlichste Stadt. Alle Metro-Stationen werden in Englisch angekündigt und die meisten Schilder haben Übersetzungen. Viele Informationen über die verschiedenen Orte können leicht in etlichen Sprachen gefunden werden und es gibt viele Leute, die Englisch sprechen.

Die Squaredance-Ansagerin Jeannette Staeuble aus der Schweiz hat Moskau zweimal alleine besucht und erklärt, dass es einfach ist, sich zurechtzufinden und Getränke und Mahlzeiten auf Englisch zu bestellen. „Ich denke, dass die jüngere Generation besser Englisch sprechen kann“, sagte sie.

Viele Expats, die kein Russisch sprechen, leben im Land und sie scheinen schließlich auch gut zurechtzukommen. Einer von ihnen ist Joshua Levy aus Großbritannien, der für die Sberbank arbeitet und auch nach drei Jahren in Moskau noch kein Russisch spricht. „Mir ist aufgefallen, dass etwa einer von sieben Leuten in Moskau Englisch spricht. Wenn die Person also kein Englisch spricht, benutze ich einfach Google Übersetzer. Irgendjemand kommt hier immer und hilft mir.“

Lernen Sie einige Sätze auf Russisch!

Normalerweise sind Russen sehr freundlich und helfen Ihnen, selbst wenn sie Sie nicht verstehen. Sie können sie mithilfe von Gesten und Übersetzungsdiensten um Hilfe bitten. Sie wirklich für sich zu gewinnen wird jedoch nur klappen, wenn Sie auch einige Ausdrücke auf Russisch, wie beispielsweise „spasibo“ („Dankeschön“) und „paschalusta“ („bitte“), kennen.

