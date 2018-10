Urlaub in Russland: Mit diesen Kosten können Sie rechnen

Internationales Reisen und Visum

Jeder Reisende weiß, dass der Großteil des Budgets normalerweise dafür verwendet wird, das Urlaubsziel überhaupt zu erreichen. Wenn Sie von Russland aus auf der anderen Seite der Welt leben, bedeutet dies, dass Sie einen beträchtlichen Teil Ihrer Ersparnisse für die Flüge ausgeben werden. Wenn man sich beispielsweise die jetzigen Preise anschaut, kann ein Hin- und Rückflug von New York nach Moskau im März 2019 zwischen 520 und 600 Euro kosten, während Sie Flüge von und nach London nur 260 bis 350 Euro kosten werden.

Marina Lystsewa/TASS Marina Lystsewa/TASS

Darüber hinaus benötigen Sie wahrscheinlich ein Visum, wenn Sie aus dem Westen kommen: deutsche Bürger müssen etwa 35 Euro für ein Touristenvisum mit einmaliger Einreise zahlen. Schade, dass die Fan-IDs nächstes Jahr nicht mehr gültig sein werden, aber denken Sie doch mal an die armen Russen – sie müssen schließlich auch zahlen, um in die EU-Länder oder in die Vereinigten Staaten zu reisen.

Reisen vor Ort

Sobald Sie gelandet sind, ist es unwahrscheinlich, dass sich Ihr Budget aufgrund der Weiterreise vor Ort stark verringern wird. Ein Einzelfahrschein von einem der Moskauer Flughäfen in die Innenstadt mit den Aeroexpress Bahnen kostet 500 Rubel (etwa 6,50 Euro) und noch weniger (rund 5,50 Euro), wenn Sie es im Voraus online kaufen. Auch das Fahren mit der Moskauer Metro wird Ihr Budget nicht auffressen: Eine Troika-Karte (rus) kostet 50 Rubel (etwa 0,65 Euro) Pfand und reduziert Ihre Reisekosten um nur 36 Rubel (rund 0,47 Euro) pro Fahrt. Taxis können teuer sein, aber nur, wenn Sie sie auf der Straße anhalten. Uber, Yandex und ähnliche Anbieter sind um einiges günstiger.

Ewgenij Bijatow/Sputnik Ewgenij Bijatow/Sputnik

Eine Sache, die Sie im Voraus arrangieren sollten, sind die Reisen in andere Städte. Eine einfache Fahrt mit dem Schnellzug in der Touristenklasse von Moskau in die Kulturhauptstadt Sankt Petersburg kostet beispielsweise 3 500 Rubel, umgerechnet also etwa 46 Euro. Ein Flug mit der Billigfluggesellschaft Pobeda in die Olympiastadt Sotschi kann Sie währenddessen nur rund 34 Euro (März 2019) kosten, wenn Sie organisiert sind und im Voraus buchen. Sie möchten Kamtschatka besuchen? Mit der Fluggesellschaft S7 zahlen Sie im März 2019 für einen einfachen Flug von Moskau nach Wladiwostok etwa 260 Euro.

Unterkunft

Eine geeignete Unterkunft zu finden kann Ihnen den letzten Nerv rauben. Es gibt Hunderte billige Hostels, sowie Hotels für jeden Bedarf, also liegt es ganz an Ihren Wünschen. Günstige Optionen finden Sie in Hostels außerhalb des Stadtzentrums für neun bis 35 Euro pro Nacht. Wenn Sie jedoch das Leben im Zentrum genießen möchten, sollten Sie sich je nach Lage des Hotels und dessen Bewertungen auf etwa 87 bis 174 Euro einstellen. Ein Aufenthalt von zwei Nächten in einem anständigen Hotel in der Nähe der Tretjakow-Galerie kann beispielsweise ein 130-Euro-Loch in Ihren Geldbeutel brennen.

Wenn Sie jedoch bereit sind, tiefer in die Tasche zu greifen und leben wollen wie die Prominenten und Scheichs, ist das Four-Seasons-Hotel Moskwa die beste Wahl. Dies ist wahrscheinlich das teuerste Luxushotel der Stadt und am nächsten zum Kreml – machen Sie sich bereit, rund 435 Euro für eine Nacht zu blechen.

Four Seasons Alexander Selikow/TASS Alexander Selikow/TASS

Essen

Genau wie bei den Unterkünften liegen die Kosten für Ihre Verpflegung in Ihrer Hand. Ein Kaffee kostet Sie zwischen 120 und 400 Rubel (etwa 1,60 bis 5,20 Euro), für ein Mittagessen in einem durchschnittlichen Café bezahlen Sie 400 bis 600 Rubel (rund 5,20 bis 7,80 Euro) und ein schickes Abendessen in einem guten Restaurant kostet zwischen 700 und 2 500 Rubel (etwa neun beziehungsweise 33 Euro) pro Person. Wenn Sie im berühmten Restaurant „White Rabbit“ essen möchten, welches zu den 50 besten Restaurants der Welt zählt, bedeutet dies Kosten von mindestens 35 Euro pro Kopf.

White Rabbit/Pressfoto White Rabbit/Pressfoto

Sightseeing und Unterhaltung

Ein Urlaub ist eine Zeit zum Genießen und in Russland gibt es vieles, was Sie dafür unternehmen können: Tauchen Sie in die Geschichte und Kultur des Landes ein, besuchen Sie Museen und Ballette, genießen Sie das pulsierende Nachtleben in einem der vielen Clubs oder in den Bars der Städte, die Sie besuchen.

Sie überlegen, das berühmte Bolschoi-Theater zu besuchen? Ein Ticket für die Oper oder das Ballett kostet zwischen 3 500 (etwa 46 Euro) und 15 000 Rubel (rund 195 Euro).

Sie möchten Museen und Galerien besichtigen? Der Eintritt kann Sie zwischen 100 Rubel (1,30 Euro) in kleinen Museen und 700 Rubel (rund neun Euro) in den großen Museen kosten. Durchschnittlich können Sie jedoch mit 400 bis 500 Rubel (zwischen 5,20 und 6,50 Euro) pro Besuch rechnen.

Der Eintritt in das Puschkin-Museum beträgt zum Beispiel 400 Rubel (rund 5,20 Euro) und die Eintrittskarte für den Hauptkomplex der Eremitage in Sankt Petersburg kostet 700 Rubel (etwa neun Euro). In diesen Preisen sind jedoch keine Führungen oder Audioguides enthalten – die Preise für diese variieren, betragen in der Regel jedoch zwischen 200 und 300 Rubel (von 2,60 bis 3,90 Euro) für die Ausleihe eines Audioguides und 400 Rubel (etwa 5,20 Euro) um sich einer Gruppe mit einem Führer anzuschließen.

Sergej Bobylew/TASS Sergej Bobylew/TASS

Flusskreuzfahrten und Stadtrundfahrten können sich auch im Preis unterscheiden, aber erschwingliche Bootstouren (eng) können für nicht mehr als 400 Rubel (etwa 5,20 Euro) und Bustouren (eng) für etwa 1 500 bis 2 000 Rubel (rund 20 bis 26 Euro) gebucht werden. Private Führer sind ebenfalls verfügbar und können Sie in Moskau und Sankt Petersburg für etwa 500 bis 700 Rubel (6,50 bis neun Euro) pro Stunde herumführen.

Bars und Clubs

Wenn Sie Lust haben, sich nach einem anstrengenden Tag voller Sehenswürdigkeiten zu erholen, können Sie von spottbilligen Kneipen bis zu noblen Bars alles finden, um Spaß zu haben. Die Preise beginnen bei etwa 200 Rubel, das sind rund 2,60 Euro pro Getränk. In einigen Lokalen kann der Eintritt frei sein, während noblere Etablissements bis zu 500 Rubel (etwa 6,50 Euro) verlangen können. Bei Konzerten und Sonderveranstaltungen kann der Eintritt natürlich höher sein.

Souvenirs

Sergej Pjatakow/Sputnik Sergej Pjatakow/Sputnik

Eine traditionelle russische Matrjoschka-Puppe oder Uschanka-Mütze wird wahrscheinlich kein großes Loch in Ihre Reisekasse reißen. Wenn Sie sich jedoch nach einem exklusiveren Mitbringsel, wie einer russischen Kokoschnik, sehnen, kann sich das natürlich ändern.

Ein originaler Orenburger Schal kostet je nach Größe zwischen 1 300 und 4 200 Rubel, also etwa 17 bis 55 Euro. Auf den Straßen finden Sie natürlich auch Schals, die eine schlechtere Qualität haben und dementsprechend nur einen Bruchteil des Preises kosten. Ein Paar echte Rentierfellstiefel aus Sibirien sind mit rund 250 Euro auch nicht gerade günstig. Wenn Sie nicht bereit sind, ein Vermögen für Souvenirs auszugeben, aber etwas Besonderes wollen, besuchen Sie den Ismailowo-Markt in Moskau.

Durchschnittliche Gesamtkosten

Anton Denisow/Sputnik Anton Denisow/Sputnik

Es ist schwierig vorherzusagen, wie viel jede einzelne Person in ihre Reise nach Russland investieren muss, um diese zu einem denkwürdigen Erlebnis zu machen. Experten des Analytischen Zentrums für die Regierung der Russischen Föderation haben jedoch herausgefunden (rus), dass Touristen für etwa sieben bis acht Tage durchschnittlich 144 000 Rubel, also etwa 1 875 Euro ausgeben. Der größte Teil dieser Summe fällt für die internationale An- und Abreise (24 Prozent) an, dicht gefolgt von Unterkunft (23 Prozent), Essen (19 Prozent) und dem Reisen innerhalb des Landes (neun Prozent).

