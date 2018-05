Fünf Touristenfallen, die Sie in Moskau meiden sollten

In Visa-Zentren und Reiseführern erfahren Sie von diesen Dingen normalerweise nichts. Russia Beyond bewahrt Sie vor den typischsten Touristenfallen in der russischen Hauptstadt.

Flughafenpreise

Die Preise an den russischen Flughäfen sind mindestens doppelt so hoch, egal was Sie kaufen wollen. Zum Beispiel eine Flasche Mineralwasser kostet an einem Flughafen-Laden oder im Pendelzug Aeroexpress zwischen 150 und 200 Rubel (2 bis 2,70 Euro) statt der üblichen 50 Rubel (0,70 Euro).

Metro

Moskaus U-Bahn-System gehört zu den bequemsten, aber selbst Einheimische täuschen sich manchmal. Einige Stationen haben „Doppelbahnsteige“ oder irreführende Namen. Zum Beispiel die Station „Aeroport“ (deutsch Flughafen) hat gar keinen Flughafen in der Nähe.

Es gibt auch mehrere Stationen, die den gleichen Namen tragen. Die Station Kurskaja auf der Ringlinie und auf der blauen Linie, die Stationen Komsomolskaja, Belorusskaja und einige mehr.

Döner russischer Art

Das Rezept dieses traditionellen Gerichts aus dem Nahen Osten wird in Russland

Manchmal bis zur Unkenntlichkeit verändert. Das Fleisch zweifelhafter Qualität und Herkunft kann nicht nur auf eine seltsame Art und Weise geschnitten werden. In der Rolle oder im Brot können sich auch die überraschendsten Zutaten befinden, zum Beispiel eine dicke Schicht billiger Mayonnaise. Seien Sie vorsichtig mit Straßenessen in Russland – wie in jedem anderen Land, können Sie da auch hier böse Überraschungen erleben.

Wodka darf nicht billig sein

Wenn man eine Flasche billigen Wodka in einem kleinen Laden kauft, riskiert man eine Alkoholvergiftung. Ihre ganze Reise könnte so ruiniert werden. Der Preis für guten Wodka beginnt bei 300 Rubel (4 Euro) für einen halben Liter.

Teurer Alter Arbat

Der Alte Arbat ist die Touristenmeile Moskaus. Souvenirs wie Matrjoschka-Puppen, Fellohrenmützen Uschankas und Tücher zu unverhältnismäßig hoher Preis sind ein Bestandteil des Arbat. Hier erfahren Sie, wie und wo man gute Souvenirs billiger kaufen kann.

Die Preise in den Arbat-Restaurants richten sich nach dem gleichen Prinzip. Um wirklich authentische russische Küche mit zu einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis zu genießen, sollten Sie diese Fußgängerzone lieber vermeiden.

