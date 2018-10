Erwartungen vs. Realität: So überraschend kann eine Russlandreise sein

1. Weihnachtsferien

Selbst wer den russischen Winter nie erlebt hat, kennt ihn sicherlich aus Erzählungen: Es ist kalt und es schneit. Gleichzeitig bietet die Jahreszeit aber auch die Gelegenheit, russische Traditionen kennenzulernen und die Festtagsstimmung zu genießen.

2. Sankt Petersburg

Denken Sie daran, einen Regenschirm mitzunehmen, wenn Sie die russische Kulturhauptstadt besuchen. In unserem Artikel beantworten wir die häufigsten Fragen, darunter auch zu welcher Jahreszeit man Sankt Petersburg am besten erkunden kann.

3. Wintersport

Diese Bilder aus Sotschi beweisen, dass es nicht so schwierig ist, den Winter wie ein Russe zu genießen, wie Sie vielleicht denken.

4. Frostiger Sommer

Russland ist nicht kalt. Wenigstens nicht immer und nicht überall. Das Land ist groß und natürlich unterscheidet sich das Klima in Sibirien von dem in Sotschi oder an der Schwarzmeerküste. Zum ersten Mal an einem russischen Strand? Dann werden Sie diese hilfreichen Ratschläge brauchen!

5. Moskauer Metro

Wenn Sie die Hauptverkehrszeit meiden, haben Sie keinen Grund, sich vor dieser Realität zu fürchten. Folgen Sie unserem Leitfaden und nutzen Sie die Moskauer Metro wie Einheimische.

6. Russische Partys

Ein weiteres Klischee über das russische Leben! Schaschlik auf der Datscha essen kann wirklich spannend sein! So gelingt Ihnen eine tolle russische Grill-Party.

7. Russische Küche

Eigentlich essen wir keinen schwarzen Kaviar zum Frühstück, Mittag- und Abendessen, und die russische Küche ist weit mehr als nur Borschtsch. Sie ist sehr vielfältig und lecker. Einige Ausländer haben uns ihre Lieblingsgerichte verraten – und wurden das eine oder andere Mal überrascht.

8. Russische Männer

Sie sind sehr romantisch und sie sehen nicht alle wie der ehemalige Weltmeister der WBA im Schwergewicht Nikolai Walujew aus. Hier sind einige andere unerwartete Fakten über russische Männer, die Sie inspirieren werden.

9. Russische Frauen

Für diesen Punkt stimmt die Wirklichkeit mit den Erwartungen überein und manchmal übersteigt sie sie. Aber eine Beziehung mit einem russischen Mädchen kann auch mit einer Enttäuschung enden. Hier lesen Sie sieben Gründe warum.

