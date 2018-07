Heißes Fleisch und High Heels: Wie man so richtig das russische Strandleben genießt

Erster Schritt: Gegrilltes Hühnchen. Zweiter Schritt: Foto mit "Sonne in der Hand". Dritter Schritt: Versuchen Sie mal, sich gegen "Tschurtschchela" zu wehren. Und nun: Viel Freude am russischen Strand!

Zum ersten Mal an einem russischen Strand? Dann werden Sie diese hilfreichen Ratschläge brauchen!

1 Grillen geht immer

Planschen und Sonnen brauchen so viel Energie, dass man in Russland gleich nach Ankunft am Strand beginnt zu essen. Obwohl es in der Regel viele Cafés und Restaurants gibt, bevorzugen viele dennoch ihr eigenes Essen. Einige bringen Kuchen und Getränke von zu Hause mit, aber viel beliebter sind noch Strand-Grillpartys mit Freunden. Schaschlik ist ja für die Russen eine Art nationale Entspannungsmethode. Seien Sie also nicht überrascht, wenn Ihre russischen Freunde noch kiloweise Fleisch, Brot, Gemüse, Obst, Snacks und Soda einkaufen, bevor sie zum Strand gehen. Ein Teil des Essens wird auch schon vor dem Schaschlik als Appetizer gegessen.

2 Widerstand zwecklos: StrandverkäuferInnen

Wenn Sie im Schatten ein Buch lesen wollem, nehmen Sie am besten auch Ohrstöpsel mit, denn diese Leute können ziemlich aufdringlich werden. Während sie den sandigen Weg auf und ab gehen, schreien sie"Heißer Mais"; "Kalte Getränke"; "Tschurtschchela" (beliebtes kaukasisches Dessert aus Nüssen in geronnenem Traubensaft) und vieles, vieles mehr. Kioske brauchen Sie hier nicht, das Essen schlängelt sich seinen Weg zwischen den Urlaubern hindurch zu ihnen.

3 Fotos mit klassischen Momentaufnahmen

Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie Frauen mit buntem Make-up und High Heels am Strand sehen. Es ist eine "alte" russische Tradition, Fotos zu machen, die beweisen, dass Sie am Meer waren. Aber nicht mit Seetang in deinem Haar machen. Zu den traditionellen Fotos gehören "Sonne auf der Hand", "Porträt auf Stein" und "Blick zum Horizont".

4 Der sowjetischen Kindheit nachtrauern

Wissen Sie, was das beliebteste Spiel am Strand ist? Nein, nicht Poker, sondern Pionierball, der sowjetische Kindersport, ähnlich wie Volleyball. Das Outdoor-Spiel erfordert ein Netz, einen Ball und eine Gruppe fröhlicher Leute - normalerweise vier bis zehn. Der Hauptunterschied zum Volleyball ist, dass man den Ball nicht zurückschlagen muss, man muss ihn nur fangen. In deutschen Schulen spielt man etwas Ähnliches als schlichtes "Ball über die Leine". Manchmal können Sie auch Leute sehen, die ohne Netz spielen.

5 Bräunen nach Plan

Es gibt zwei Strategien, um eine "russische" Sonnenbräune zu bekommen. Während einige einfach Volleyball in der Sonne spielen, nutzen andere wissenschaftliche Ansätze: Sie bepbachten, in welche Richtung die Sonne wandert und wie man sie maximal nutzen kann. Die Hauptsache ist, nicht einzuschlafen.

Wenn Sie doch einen Sonnenbrand bekommen sollten, kremen Sie Ihren Körper mit saurer Sahne ein. Es heißt, nur diejenigen Menschen bekommen Sonnenbrand auf dem Rücken, die niemanden haben, der in ihnen eincremen kann. Trotz der Tatsache, dass wir alle über die Gefahren von UV-Strahlen Bescheid wissen, verwenden Russen in den ersten Tagen ihres Urlaubs normalerweise keine Sonnencreme - keine Ahnung warum.

6 Abwechslung extrem

Müde vom Essen und Bräunen? In jedem russischen Urlaubsort gibt es auch aktivere Angebote: von Bananenboot und Jetski bis zu aufblasbaren Hüpfburgen. Und wenn Sie denken, dass Sie schon alles ausprobiert haben - warum nicht einer Massage zustimmen? Auch die gibt es oft schon direkt am Strand.

Wenn Sie nun schnellstens zum Strandurlaub nach Russland aufbrechen wollen, haben wir hier ein paar heiße Tipps:

