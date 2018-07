Abseits von Lärm und Schmutz: Die zehn schönsten Parks im Zentrum Moskaus

Nachdem Sie ein paar Tage in Moskau verbracht haben, werden Sie dem Verkehr, dem Schmutz und den langweiligen Reiseführern wahrscheinlich überdrüssig sein. Die gute Nachricht ist, dass es in der Stadt etliche Oasen der Ruhe gibt.

Skulpturenpark, Gorki-Park und Neskutschnyj Sad – stundenlanges Spazierengehen an der frischen Luft

Beginnen Sie mit dem Skulpturenpark in der Nähe der Neuen Tretjakow-Galerie, in der sich auch das Zentrale Haus der Künstler befindet. Der Park ist ein „Friedhof“ für ehemalige sowjetische Denkmäler. In den frühen 1990er Jahren wurden die Statuen sowjetischer Obrigkeiten demontiert und hierher gebracht – unter anderem Denkmäler des sowjetischen Führers Josef Stalin und des ersten Oberhaupts des KGB Felix Dserschinski. Vergessen Sie nicht, auch am kürzlich renovierten Krymskaja-Ufer entlang zu spazieren.

Überqueren Sie die Krymski Wal-Straße mithilfe der unterirdischen Passage und Sie befinden sich im Gorki-Park. Dieser Park ist wohl die berühmteste und schönste Grünzone der Stadt mit vielen Cafés, Sportaktivitäten und Unterhaltungsmöglichkeiten, einschließlich des „Pioner Open Air“-Kinos. Spazieren Sie durch den Park, besuchen Sie das Museum für zeitgenössische Kunst „Garage“, um zeitgenössische Kunst zu sehen, spielen Sie eine Runde Pétanque im „La Boule“ und genießen Sie eine kühle Limonade.

Wenn Sie komplett abschalten möchten, gehen Sie in den nächsten Park – Neskutschnyj Sad. Wörtlich übersetzt heißt es so viel wie „Nicht langweiliger Garten“ und die Besonderheit ist, dass er kaum moderne Infrastruktur aufweist und eher aussieht wie ein Wald. Man könnte sagen, dass es eine Art Gegengewicht zum nahegelegenen und staubigen Leninski-Prospekt ist.

Sarjadje-Park – unglaubliche Aussicht

Diese brandneue Grünzone neben dem Kreml ist etwas überfüllt, aber in den Morgenstunden können Sie hier etwas Ruhe und Einsamkeit genießen, wenn Sie am Rand einer schwimmenden Brücke der Moskwa bleiben. Genießen Sie ein Eis und spazieren Sie inmitten der Bäume und Pflanzen umher und tun Sie so, als wären Sie irgendwo auf dem Land.

Eremitage-Garten – tanzen und Cocktails trinken

Als Zentrum der Pop-Musik können Sie hier einen Aperol Spritz im „Veranda 32.05“ trinken, der Livemusik lauschen, tanzen oder einfach die Gesellschaft der Moskowiter genießen. Die „Neue Oper“ liegt in der Nähe und so können Sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und gleich auch etwas Kultur erleben.

Bauman-Garten – Sport- und Bildungsaktivitäten

Dieser kleine gemütliche Park hält oft interessante Veranstaltungen ab: Kunstateliers, Tanzkurse, Yoga und einen Klub zum Englisch lernen. Ehemals ein Anwesen des Grafen Golitzyn, war es in der Sowjetzeit eine beliebte Grünanlage der Stadt .

Taganski-Park – für einen Ausflug mit Ihren Kindern

Lassen Sie Ihr Kind herumlaufen, den Spielplatz erkunden, auf dem großen Feld Fußball spielen und die Hände im Springbrunnen abkühlen während Sie der Livemusik zuhören. Jemand wird mit Sicherheit auf der Freilichtbühne auftreten. Dann essen Sie einen Nachtisch im „AnderSon Café“, setzen sich auf den Rasen und entspannen sich. In der Nähe befindet sich das prächtige Pokrowski Kloster – betreten Sie die Hauptkathedrale, um die Reliquien von Matrona zu sehen, die bis heute verehrt werden.

Der Apotheker-Garten – wenn Sie Pflanzen mögen

Hierbei handelt es sich um Russlands ältesten botanischen Garten, der 1706 von Peter dem Großen gegründet wurde. Hier wurden die ersten medizinischen Kräuter gepflanzt – heute handelt es sich jedoch um den offiziellen Botanischen Garten der Staatlichen Universität Moskau. Sie können eine große Auswahl an verschiedenen Pflanzen und Blumen entdecken und genießen. Auf seiner Instagram-Seite werden oft bunte Bilder von den Pflanzen, die gerade blühen, gepostet. Werfen Sie doch einfach vor Ihrem Besuch einen Blick auf das Instagram-Profil.

Ekaterininskij-Park – ein Boot mieten

Fühlen Sie sich wie eine edle Dame aus dem 19. Jahrhundert, als der Park Teil der Moskauer Schule war, die zu dem Russischen Orden der Heiligen Katharina gehörte. Es gibt eine Bibliothek, ein altes Planetarium und drei schöne Teiche mit einer Mietstation für Boote. Das schöne blaue Schulgebäude ist erhalten geblieben und ist heute der Hauptsitz der Russischen Streitkräfte. Nachdem Sie sich hier entspannt haben, besuchen Sie die Freiluftausstellung des nahe gelegenen Zentralmuseums der russischen Streitkräfte.

Morosowski-Garten – genießen Sie die Ruhe

Wenn Sie in den endlosen Straßen von Kitai-Gorod unterwegs sind, könnten Sie diesen kleinen Garten zufällig entdecken. Genießen Sie einen Klosterkuchen im Stall des nahegelegenen Iwanowski-Konvent, setzen Sie sich auf eine Bank und genießen Sie die Stille. Das grüne Haus war einst ein Herrenhaus, das für eine bedeutende Familie der industriellen Elite der Zarenrzeit – die Morosows – gebaut wurde.

Nowodewitschi-Teich – Enten füttern

Dieser Park liegt in einem sehr malerischen Teil von Moskau. Auf der einen Seite befindet sich das schöne Nowodewitschi-Kloster – verpassen Sie also bloß nicht die Gelegenheit, orthodoxe Kirchen und Ikonen zu besichtigen. Auf der anderen Seite befindet sich die Moskwa mit ihrer breiten Uferböschung, die sich ideal zum Rollschuhlaufen oder Radfahren eignet. Machen Sie ein Picknick im Park, treffen Sie sich mit Freunden und bringen Sie Brettspiele mit – und dann spazieren Sie um den schönen Teich herum, füttern die Enten und bewundern ihr Denkmal.

Trubezkoje-Anwesen

Eines der ältesten Anwesen Moskaus ist die ehemalige Landresidenz der Grafen Trubezkoje. Heute liegt es im Stadtteil Chamowniki, nur wenige Gehminuten von der Metro-Station Frunsenskaja entfernt. Gönnen Sie sich einen Burger in Arkadi Nowikows Restaurant „Burgernaja #FARSh“ und essen Sie ihn mit Blick auf das Gelände. Zu Sowjetzeiten gab es hier Militär- und Sportunterricht für Kinder, heute gibt es Spielplätze und Öko-Pfade.

