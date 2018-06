Wochenende in Wladiwostok: Reisetipps für Russlands fernöstlichste Metropole

In Wladiwostok können Sie die unberührte Natur des russischen Ostens sowie fangfrische Meeresfrüchte genießen. Russia Beyond hat für Sie mal exemplarisch zwei Tage in dieser faszinierenden Hafenstadt durchgeplant, damit Sie auch nichts verpassen.

Erster Tag

8.00 Uhr: Frühstück in der Bäckerei

Bäckerei „Lakomka“ Lakomka

Beginnen Sie Ihren Tag in Wladiwostok mit einem Kaffee und Frühstück in der Bäckerei „Lakomka“ aus der Kette „Wladchleb“. Das im Jahr 1903 gegründete Unternehmen gehört zu den ältesten Unternehmen der Stadt und wird von den Bewohnern Wladiwostoks für sein Frühstücksangebot geschätzt. „Lakomkas“ bekanntestes russisches Brot, das Sie unbedingt probieren sollten, heißt übrigens „Podolskij“.

9.00 Uhr bis 11.00 Uhr: Finden Sie den besten Ort für Selfies

Die Topografie von Wladiwostok ist für all diejenigen eine Herausforderung, die die Stadt zu Fuß erkunden möchten, denn sie hat mehr als 20 kleine Hügel, die von den Einheimischen liebevoll „Sopka“ genannt werden. Einer der malerischsten Aussichtspunkte der Stadt ist der Adlerhorstberg, den Sie vom Stadtzentrum aus in 20 Minuten zu Fuß erreichen können.

Um Zeit zu sparen, können Sie entweder den Bus nehmen oder sich über die Yandex Taxi App ein Taxi bestellen. Eine andere Möglichkeit, Ihr Ziel zu erreichen, ist es von der Swetlanskaja Straße aus die Standseilbahn zu nehmen.

Die Goldene Brücke Alexandra Guzeva Alexandra Guzeva

Das Denkmal für die legendären Gründer des kyrillischen Alphabets, Kyrill und Method, ist zudem der perfekte Punkt, um den besten Ausblick auf die wunderschöne Goldene Brücke, die über die Bucht des Goldenen Horns verläuft, zu genießen. Als der Stadtgründer Nikolaj Murawjow-Amurskij zum ersten Mal an diesen Ort kam, soll ihm der Legende nach die Ähnlichkeit der Landschaft von Wladiwostok mit der von Istanbul aufgefallen sein, sodass er die Bucht zu Ehren des türkischen Gegenstücks benannte.

Steigen Sie nun aus der Standseilbahn aus, gehen Sie rechts die Swetlanskaja Straße entlang und genießen Sie eine der wichtigsten und ältesten Straßen der Stadt.

12.00 Uhr bis 13.00 Uhr: Mittagessen mit Meerblick

Der Jubilejnyj-Strand Alexandra Guzeva Alexandra Guzeva

Sie erreichen die in der Fußgängerzone liegende Akademika Fokina Straße, indem Sie an etlichen schönen Brunnen und dem Dynamo Stadium vorbeifahren und sich zum Riesenrad an der Küste begeben. Vergessen Sie nicht, die Meeresfrüchte-Nudeln und einen Smoothie an einem Verkaufsstand des Jubilejnyj Strands zu probieren. Legen Sie sich anschließend noch für eine Weile auf eine gemütliche Holzliege und hören Sie den Wellen der Amurbucht beim Rauschen zu.

14.00 Uhr bis 15.00 Uhr: Erleben Sie, wie die Stadt früher einmal aussah

Auch wenn die Zeit für einen Museumsbesuch knapp ist, sollten Sie sich einen Besuch beim Staatlichen Arsenjew-Museum der Region Primorje nicht entgehen lassen. Hier warten unter anderem alte Muscheln und Überreste des alten Königreichs Balhae auf Sie.

Das Arsenjew-Museum Lisichka/Wikipedia Lisichka/Wikipedia

Der Großteil der Ausstellung ist jedoch Wladimir Arsenjew gewidmet, einem russischen Offizier der Zarenarmee, der in Wladiwostok stationiert worden war und sich in die Region verliebte, die ethnischen Gruppen der Region erforschte und schließlich mehr als 30 Jahre lang im Museum tätig war.

16.00 Uhr bis 18.00 Uhr: Sie sind auf einem Boot!

Alexandra Guzeva Alexandra Guzeva

Auch die Erkundung des Hafens ist ein Muss. Da Sie bereits den Blick auf die Goldene Brücke genossen haben, wird es nun Zeit, sie von einem Boot aus zu sehen und sich dabei etwas zu wünschen. Darüber hinaus können Sie, wenn Sie Glück haben, einen Blick auf russische Segel- und Marineschiffe, schöne Yachten, Segelboote und sogar auf ein U-Boot werfen. Schließlich kommen Sie bei Ihrer Reise auch an der beeindruckenden Russischen Brücke vorbei und haben die Möglichkeit, tolle Aufnahmen zu machen.

Die einheimischen Stadtführer bieten oftmals ihre Stadtführungen auch in englischer Sprache an. Buchen Sie diese am besten telefonisch im Voraus unter: +7 (423) 277 11 55; Mosty Wladiwostoka – Die Brücken von Wladiwostok.

19.00 Uhr –bis 20.00 Uhr: Erleben Sie ein echtes U-Boot!

Statten Sie auch dem schönen Admiralpark und seiner wichtigsten Sehenswürdigkeit, der Zarenschatzkammer, einen Besuch ab, die an den Besuch Nikolaus des Zweiten im Jahr 1880 erinnern.

Alexandra Guzeva Alexandra Guzeva

Gehen Sie danach die Treppe hinunter, um sich die Denkmäler und die Schiffe der Marine anzusehen. Fahren sie dann zum U-Boot am Korabelnaja Damm. Dort gibt es ein Museum, in dem Sie nicht nur die Geschichte der russischen Pazifikflotte kennenlernen, sondern auch ein echtes U-Boot sehen können.

20.00 Uhr bis 21.00 Uhr: Abendessen mit Kamtschatka-Krabben

Auch wenn Sie nicht in Kamtschatka sind, können Sie in Wladiwostok Krabben probieren, die ein kulinarischer Hochgenuss sind. Zuma heißt eines der beliebtesten, etwas teureren Fischrestaurants der Stadt, in dem Sie sich einen Tisch reservieren und all die Meeresfrüchte schmecken lassen können.

Restaurant Zuma Zuma

Sollten Sie viel Wert auf eine schöne Aussicht legen, können Sie auch im Restaurant „Pjatyj Okean“, „Der Fünfte Ozean“, speisen, das stets frische Krabben und Meeresfrüchte zu fairen Preisen für Sie bereithält und an der Küste liegt.

Zweiter Tag

9.00 bis 10.00 Uhr: Frühstück mit französischem Ambiente

Mischel Bäckerei Alexandra Guzeva Alexandra Guzeva

Genießen Sie Ihren ersten Kaffee des Tages zusammen mit einer Krabben-Calamari-Quiche in der „Mischel Bäckerei“, die in der Swetlanskaja Straße liegt. Wenn Sie danach noch etwas Platz haben, sollten Sie eines der fantastischen Eclairs probieren.

11.00 bis 14.00 Uhr: Meeresbewohner ganz nah

Ozeanarium auf der Insel Russkij Alexandra Guzeva Alexandra Guzeva

Schauen Sie sich nun die Elf-Uhr-Vorstellung im Ozeanarium auf der Insel Russkij an, bei der Sie Delfine, Belugawale, Pelzrobben und launische Walrosse live erleben. Nach der Darbietung bekommen Sie beim Umherschlendern so gut wie alle Bewohner des Japanischen Meeres und sogar eine süße Baikalrobbe zu Gesicht.

15.00 Uhr: Mittagessen vor Ort

Wir hoffen, dass die Fische, die hier auf Ihrem Teller landen, nicht gerade noch Darsteller waren! Denn der Imbiss und das Restaurant im Ozeanarium bieten um die Mittagzeit wunderbare Gerichte an, die es unbedingt zu probieren gilt. Beachten Sie bitte auch, dass Sie das Gebäude nur ein Mal mit Ihrem Ticket betreten können. Die Rückkehr auf das Festland geht am schnellsten, wenn Sie den Bus und nicht das Taxi nehmen.

16.00 Uhr bis 17.00 Uhr: Sowjetische Nostalgie und zeitgenössische Kunst

Press photo/Zarya Press photo/Zarya

Erkundigen Sie sich, ob das Kunstzentrum „Sarja“ eine neue Ausstellung anbietet. Die in Moskau lebende Kuratorin Alisa Bagdonaite lädt nämlich die besten zeitgenössischen Künstler und Kuratoren dorthin ein und stellt nicht nur zeitgenössische Kunst, sondern auch Retrospektiven vor. Dieses Zentrum befindet sich in einer alten sowjetischen Nähfabrik, sodass es auch in der Umgebung einige interessante Straßenkunstwerke für Sie zu entdecken gibt. Im „Baum-Café“ des Kunstzentrums gibt es darüber hinaus die beste Pasta mit Meeresfrüchten und Tomatensoße.

18.00 Uhr: Zeit zum Einkaufen!

Alexandr Kryazhev/Sputnik Alexandr Kryazhev/Sputnik

In der Nähe von „Sarja“ befindet sich ein Lebensmittelgeschäft, in dem Sie Kamtschatka-Krabben, Jakobsmuscheln und Roten Kaviar kaufen können, um sie als Souvenir mit nach Hause zu nehmen. Die Pralinen „Ptitschje Moloko“, die mit einem natürlichen Agar-Verdickungsmittel hergestellt werden, sind ebenso ein wunderbares Mitbringsel aus Russland.

19.00 Uhr bis 20.00 Uhr: Genießen Sie den fantastischen Sonnenuntergang

Engersheld Leuchtturm Vitaliy Ankov/Sputnik Vitaliy Ankov/Sputnik

Nehmen Sie ein Taxi oder den Bus 59 zum Engersheld Leuchtturm. Dieser malerische Ort ist besonders schön, wenn das winzige Stück Land, das dorthin führt, leicht von der Amurbucht überflutet wird. Vergessen Sie nicht, in der Nähe des Leuchtturms ein Foto zu schießen und die unberührte Natur zu genießen.

