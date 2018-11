Fünf Orte in Moskau, die Sie unbedingt besuchen sollten

1. Der Kreml und der Rote Platz

Sie können Moskau nicht verlassen, ohne das wichtigste Postkartenmotiv der Stadt zu sehen. Zum einen ist es wunderschön und zum anderen finden auf dem Roten Platz den ganzen Winter über zahlreiche Feste statt und auch eine Eislaufbahn wird aufgebaut. Außerdem können Sie einen Blick auf die Hauptattraktion der Sowjetunion werfen: Lenins Mausoleum. Wenn Sie Glück haben, können Sie es sogar besichtigen, wobei die genauen Öffnungszeiten ein Staatsgeheimnis sind. Und Sie müssen unbedingt das GUM besuchen, um Eis zu essen und einzukaufen.

Russische Geschichtsinteressierte sollten unbedingt den Kreml besuchen. Seine Museen sind voll von zaristischen Erinnerungsstücken, wie beispielsweise der goldenen Kutsche von Katharina der Großen. In den Kremlkirchen wurden fast alle Zaren und Kaiser getauft, gekrönt und beigesetzt. Gehen Sie hinein, um die einzigartige orthodoxe Atmosphäre zu erleben.

Vergessen Sie nicht, beim Besuch des Kremls die Zarenglocke und die Zarenkanone zu besuchen.

2. Gorki-Park und Skulpturenpark

Die Tretjakow-Galerie (eng) an der Straße Krymski Wal beherbergt Kunst des 20. Jahrhunderts und lässt Sie Malewitsch Originale erblicken. Die Galerie hat stets auch verschiedene interessante Ausstellungen. Spazieren Sie nach Ihrem kulturellen Programm über die Uferpromenade durch den Gorki-Park bis zum herrlich benannten Neskutschnij Garten [zu Deutsch „nicht langweilig“].

Der Park verfügt über Gastronomiebereiche, Sport- und Tanzbereiche, Restaurants, das Museum für zeitgenössische Kunst Garage und viele weitere Attraktionen. Sehen Sie, wie die Installationen aus der Sowjetzeit modernisiert wurden, wie zum Beispiel das alte Grüne Theater im Freien. Aber seien Sie gewarnt: An den Wochenenden sind die Attraktionen sehr voll. Und im Winter verwandelt sich ein Großteil des Parks in eine riesige Eislaufbahn, wo Sie Schlittschuhe ausleihen und nach Herzenslust Pirouetten üben können.

3. Das Bolschoi-Theater oder der Zirkus

Russland zu besuchen und nicht zum Ballett zu gehen, ist mit einem Verzicht auf Wodka oder Borschtsch gleichzusetzen, also ein Verbrechen! Bewundern Sie das luxuriöse Interieur des Bolschoi (eng) und anderer Veranstaltungsorte sowie das prunkvoll gekleidete Theaterpublikum. Die Tickets können jedoch teuer sein.

Wenn Sie kein Ballettliebhaber sind und Angst haben, während des Schwanensees einzunicken, könnten Sie die anderen Bolschoi-Einrichtungen, wie beispielsweise den Bolschoi-Zirkus, auch bekannt als Großer Moskauer Staatszirkus (eng) oder Nikulin-Zirkus, vorziehen. Die Tierliebhaber unter Ihnen sollten jedoch gewarnt sein, dass einige Programmpunkte Tiere beinhalten, aber die Zauberkünstler, Balanceakte und unbeholfenen Clowns werden Ihre Augen mit einer kindlichen Freude erstrahlen lassen.

4. Boulevardring

Im Gegensatz zu vielen europäischen Städten ist Moskau von Ringstraßen umgeben: Boulevardring, Gartenring, dritter Verkehrsring und der Moskauer Autobahnring MKAD. Das Herz der Hauptstadt liegt im Boulevardring, der eigentlich kein geschlossener Ring ist, sondern eher ein Hufeisen.

Machen Sie einen gemütlichen Spaziergang entlang des Twerskoi-Boulevards, angefangen beim schicken Café „Puschkin“, dessen gleichnamiger Nachtisch seinen Preis absolut wert ist. Oben auf dem Roschdestwenski Boulevard können Sie den neu eröffneten, modischen Zentralmarkt besuchen, um an einem der vielen Lebensmittelständen etwas zu essen.

Der Tschistoprudnij Boulevard ist voll mit Straßenmusikern und kostenlosen Fotoausstellungen. In den wärmeren Monaten können Sie sich auf dem Teich ein Boot mieten. Ganz oben auf dem Pokrowski Boulevard sehen Sie ein Amphitheater und ein Fragment der Bely Gorod [zu Deutsch „Weißen Stadt“], der antiken Grenze von Moskau.

5. Die Moskauer Metro

Hektische und gestresste Moskowiter werden ständig von bewegungslosen Touristenströmen genervt, die die unglaubliche Innenausstattung des schönsten Metro-Systems der Welt betrachten, während sie auf der Plattform stehen. Fahren Sie mit der Ringlinie – ein weiterer Moskauer Ring! – und Sie werden nicht wissen, ob Sie sich in einem Zug oder in einem Palast befinden.

Die Moskauer Metro ist nicht nur eine Touristenattraktion, sondern auch das beliebteste Transportmittel der Stadt. Vermeiden Sie daher die Stoßzeiten am Morgen und am Abend zwischen acht und neun Uhr sowie 18 bis 19 Uhr. Die Züge fahren im Abstand von ein bis zwei Minuten. Wenn Sie mehr als eine Fahrt planen, sollten Sie sich eine Troika-Karte besorgen und an einem der Fahrkartenautomaten aufladen.

