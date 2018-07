WDNCh im Wandel der Zeit: Sechs Pavillons, die Sie in die Sowjetzeit versetzen

Das legendäre Allrussische Ausstellungszentrum der Errungenschaften der Volkswirtschaft - kurz WDNCh - in Moskau hat nach Jahren der Vernachlässigung neues Leben eingehaucht bekommen. Also steigen Sie in die U-Bahn und besuchen Sie einen Ort, der Sie in hübschem Ambiente sachte in die Vergangenheit zurück versetzen wird.