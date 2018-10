Die Zarenkanone und andere riesige „Zaren“-Objekte aus Russland

Seit jeher liebt man in Russland alles, was riesig ist und majestätisch wirkt.

1. Zarenkanone

Wladimir Astapkowitsch/TASS Wladimir Astapkowitsch/TASS

Der Moskauer Bronzegießer Andrej Tschochow hat die Waffe im 16. Jahrhundert gebaut. Das Guinness-Buch der Rekorde bezeichnet die Zarenkanone im Moskauer Kreml als die weltweit größte Haubitze und auch ihr Kaliber gehört zu den größten der Welt. Der Moskauer Gigant wiegt fast 40 Tonnen. Es soll damals 200 Pferde gebraucht haben, um sie zu transportieren.

2. Zarenlaterne

V. Robinov/Sputnik V. Robinov/Sputnik

Die zwei Meter hohe Zarenlaterne aus dem frühen 17. Jahrhundert befindet sich heute in der Muttergottes-Geburts-Kathedrale, dem ehemaligen Susdaler Kreml. Diese ist so schwer, dass in der Vergangenheit acht Männer gebraucht wurden, um sie während der heiligen Prozession zu tragen.

3. Zarenglocke

jimmyweee/Wikipedia jimmyweee/Wikipedia

Auf dem Iwanowplatz im Moskauer Kreml steht die berühmte Zarenglocke: Wie ihre Namensvetterin, die Zarenkanone, erhielt die Glocke ihren Namen aufgrund ihrer Größe. Die Zarenglocke wurde 1730 gebaut und mit mehr als 200 Tonnen ist sie eine der größten und schwersten Glocken der Welt. Sie wurde jedoch nie benutzt.

4. Zarenbad

Mantis-io/Wikipedia Mantis-io/Wikipedia

Dieses riesige Granitbad ist zwei Meter hoch und fünf Meter im Durchmesser. Entworfen im frühen 19. Jahrhundert, wurde es nie für seinen eigentlichen Zweck verwendet. Es ist heute im halb zerstörten Babolowo-Palast in der Nähe von Sankt Petersburg zu sehen, der einst Grigori Potjomkin, einem Liebhaber von Katharina der Großen, gehörte.

5. Zarenpanzer

gemeinfrei gemeinfrei

Der Zarenpanzer war im Ersten Weltkrieg im Begriff, eine russische Superwaffe zu werden. Als dieses riesige Monster 1915 fertiggestellt wurde und die Versuche begannen, wurden jedoch enorme Nachteile und Schwächen entdeckt. Obwohl der Panzer mit seinen riesigen Rädern Bäume wie Streichhölzer zermalmte, setzte er sich schnell im Schlamm fest und benötigte Hilfe, um wieder in Fahrt zu kommen. Die Räder waren sein schwächster Punkt, denn ein Artilleriegeschoss konnte sie viel zu leicht zerstören. Das Projekt wurde schließlich aufgegeben.

6. Zar-Bombe

Boris Klipinitser/TASS Boris Klipinitser/TASS

Die erste Wasserstoffbombe der Sowjetunion AN602, auch bekannt als Zar-Bombe, wurde in den 1960er-Jahren von sowjetischen Physikern unter Leitung Andrej Sacharows entwickelt. Die Bombe wog inklusive des Fallschirmsystems mehr als 27 Tonnen. Am 30. Oktober 1961 wurde sie vom ersten sowjetischen interkontinentalen Bombenflugzeug abgeworfen. Dafür wurde ein einziges Exemplar des Typs Tu-95W gefertigt.

7. Zar-Pfannkuchen

Juri Chosjainow/TumenToday Juri Chosjainow/TumenToday

Pfannkuchen gehören zu den alten Traditionen des Volksfestes Masleniza, zu Deutsch „Butterwoche“. Die Einwohner der sibirischen Stadt Jalutorowsk beschlossen, in die Geschichte einzugehen, indem sie den größten Pfannkuchen überhaupt zubereiteten. Jedes Jahr wiederholen sie ihren Versuch, aber immer läuft etwas schief und der Zar-Pfannkuchen zerbricht.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.