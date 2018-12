Moskaus Straßen strahlen zu Neujahr und zu Weihnachten (FOTOS)

In Russland beginnen Ende Dezember die Winterferien. Die Russen feiern zuerst Neujahr und am 7. Januar Weihnachten. Ab Mitte Dezember werden die Städte und das eigene Zuhause dekoriert. In diesem Jahr findet in Moskau das Festival „Reise zur Weihnacht“ statt, mit Eisbahnen und einem Festbasar, auf dem Souvenirs und lokale Spezialitäten sowie Vergnügungsangebote für Kinder und Erwachsene angeboten werden.

Die größte Feier findet auf dem Roten Platz statt. Hier können Sie auf einer wunderschönen Eisbahn am Kaufhaus GUM ihre Runden drehen solange es Ihr Herz begehrt und dabei bekannter sowjetischer Musik lauschen. Schauen Sie sich dort auch die Auftritte berühmter Eiskunstläufer an.

Die bekanntesten Fußgängerzonen haben sich in lange Leuchttunnel verwandelt. Dazu gibt es Bögen, die mit tausenden Lichtern geschmückt sind.

Auf dem Platz vor dem Bolschoi-Theater steht eine riesige Krone – ideal für eine Schneekönigin.

Auf den festlichen Basaren können sie schönen Baumschmuck und Geschenke im russischen Stil entdecken, die es sonst nirgendwo gibt.

Während die Eltern mit Einkäufen beschäftigt sind, haben die Kinder Spaß auf traditionellen Schaukeln und Karussells.

Trotz der Temperaturen von -15 ° Grad Celsius genießen die Moskowiter die großartige Neujahrsstimmung.

Der russische Weihnachtsmann, Väterchen Frost, und seine Enkelin, das Schneemädchen Snegurotschka, sowie andere Winterfiguren begrüßen Menschen.

In den Straßen der Stadt stehen rund 300 Tannen in vielen Stilrichtungen. In der Nähe des Kaufhauses TSUM auf der Strasse Kusnetski Most finden Sie eine Allee von festlich geschmückten Bäumen, die von russischen Designern dekoriert wurden. Das TSUM präsentiert sich in diesem Jahr selbst als Geschenk, geschmückt mit einer roten Schleife.

Die Moskauer Metro hat den Tannenbaum neu erfunden. Er besteht aus gebrauchten Tickets. An Silvester wird die U-Bahn übrigens 24 Stunden in Betrieb sein. Guten Rutsch ins Neue Jahr!

