Es weihnachtet sehr: Die ultimative Moskauer Feiertags-Stadttour

Wenn Sie das Glück haben, über den Jahreswechsel in der russischen Hauptstadt zu weilen, dann hilft Ihnen diese Karte dabei, Ihr perfektes Winterweihnachtsprogramm zu planen!

Von Ende Dezember bis Mitte Januar ist Moskau so bunt geschmückt wie sonst nie im Jahr. Die Stadt leuchtet, blinkt und strahlt. Das Stadtzentrum ist ein einziger Weihnachts- und Neujahrsmarkt.

In diesem Jahr findet das Stadtfestival “Winterreise” vom 22. Dezember bis zum 14. Januar statt. In dieser Zeit wird unter anderem auf dem Gartenring, der Twerskaja-Straße und allen Plätzen zwischen Triumphplatz und Lubjanka – allen voran natürlich auf dem Roten Platz – gefeiert.

Russia Beyond hat die wichtigsten Veranstaltungen für Sie zusammengestellt:

An der frischen Luft: Winterlicher Stadtspaziergang

(von Metro Puschkinskaja/Twerskaja/Tschechowskaja zu Tretjakowskaja)

1 Eis-Theater im Nowopuschkinskij-Garten

Verschiedene Interpretationen der berühmten Ballettstücke “Schwanensee”, “Der Nussknacker”, “Schneewittchen” und “Cipollino” reißen Sie aus dem Alltag und führen Sie direkt in eine märchenhafte Weihnachtswelt.

2 Internationales Weihnachtstheater

Folgen Sie der Twerskaja-Straße bis zum Twerskaja-Platz. Hier finden Sie die wohl gemütlichsten und am aufwendigsten Geschmückten Ecken des winterlichen Moskaus. Außerdem werden auf mehreren Bühnen Märchen aus aller Welt aufgeführt. Und dazu gibt es wärmenden Glühwein.

3 Silvester wie im 19. Jahrhundert

Biegen Sie nun in die Bolschaja-Dmitrowka-Straße, dann an der nächsten Kreuzung in die Straße Ochotnyj Rjad, wenden Sie sich nach links um – und siehe da, Sie stehen vorm Bolschoj-Theater. Von dort aus führen Sie die historischen Neujahrstraditionen weiter zur Unterführung zum Staatlichen Historischen Museum. Wenn Sie vorm Hotel „Four Seasons“ stehen, lohnt sich ein Schwenk zum Revolutionsplatz. Denn hier sehen und erleben Sie, wie Familien vor über 150 Jahren den Jahreswechsel begingen.

4 Eislaufen zwischen GUM und Kreml

Auf dem Weg zum Manege-Platz sollten Sie ruhig eine Runde auf dem Roten-Platz-Eis drehen – zwischen GUM und Kreml schlittert es sich besonders elegant!

5 Zauberwald auf dem Manege-Platz

Auf dem Manege-Platz angekommen, lädt ein echter Zauberwald aus 300 Bäumen zum Spazieren ein. Dort können Sie das Performance-Stück „12 Monate“ sehen, erleben – und, genau, auch selbst mitspielen!

6 Extravaganter Weihnachtsmarkt

Zurück auf dem Roten Platz ist es nun Zeit für einen kleinen Imbiss: Auf dem größten kulinarischen Festival der Stadt finden Sie allerlei Leckereien, Glühwein und traditionelle Souvenirs.

7 Sarjadje-Park

Um sich etwas aufzuwärmen, können Sie nun durch das reich geschmückte GUM-Kaufhaus (hier gibt es auch öffentliche Toiletten) spazieren – und sich dann in Richtung des neuen Landschaftsparks Sarjadje am Ufer der Moskwa aufmachen. Dieser moderne Klimazonen-Park ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert – und ganz besonders nachts (im Winter praktisch ab 16.30 Uhr!). Von der „Schwebenden Brücke2 über dem Fluss haben Sie eine traumhafte Aussicht auf den Kreml!

8 Weißes Theater in der Klimentowskij-Gasse

Über die Bolschoj-Moskworezkyj-Brücke erreichen Sie dann die Bolschaja-Odynka-Straße und nur drei Fußwegminuten weiter sind Sie schon am Ziel: der berühmten Tretjakow-Galerie. Auf der linken Seite der Klimentowskij-Gasse lädt ein weiterer kleiner Weihnachtsmarkt zu Immersiven Theateraufführungen und kulinarischer Stärkung ein.

Weihnachtliche Veranstaltungen in Ofennähe

Bislang sagen die Wetterfrösche der russischen Hauptstadt zwar keine extrem kalten Feiertage voraus, aber das kann sich ja auch schnell ändern. Darum findet ein Teil der städtischen Winterveranstaltungen immer auch in warmen Räumen statt.

1 “Schmücke die Stadt” – Ausstellung im Museum Moskaus

Bis zum 29. Januar zeugt das Museum Moskaus (rus) am Subowskij-Bulwar 2 eine eigene Ausstellung über die Feiertagsdekoration der Stadt im Laufe der Jahrhunderte. Wie schmückte sich Moskau zur Zarenkrönung, wie zu Bolschewiki-Demos und zu den Olympischen Sommerspielen 1980? Das sehen Sie hier.

2 “Weihnachten im Modemuseum”

Im Gostinyj Dwor (Iljunka-Straße 4, zwischen Sarjadje-Park und GUM) wartet im Moskauer Modemuseum (rus) derweil eine Schau über traditionelle russische und europäische Festtagskleidung und -accessoires zu Weihnachten und Neujahr. Dazu gehören auch historisches Kinderspielzeug und Schmuck aus dem 19. und 20. Jahrhunderts.

3 Winterkonzerte im Alten Englischen Hof

Das Steinanwesen des Alten Englischen Hofes (rus) in der Warwarka-Straße 4a – ebenfalls unweit des Kremls – wurde schon im 16. Jahrhundert gebaut, als das zaristische Russland und England gerade ihre Handelsbeziehungen intensivierten. In den 1960er Jahren wurde das Anwesen restauriert, 1994 – nach dem Zerfall der Sowjetunion – kam dann sogar Queen Elizabeth zur Eröffnung des Museums des Alten Englischen Hofes.

Die nächsten Konzerte hier sind Aufführungen des Weihnachts-„Wertep“, eines orthodoxen Puppentheaters: am 24. und 28. Dezember sowie 8. Januar.

Mehr über die Moskauer Winteraktionen erfahren Sie auf der Webseite der Stadtverwaltung (eng).

Und wenn Sie dann genug von der Großstadt haben, empfehlen wir Ihnen folgene Ausflüge:

