Winterliches Moskau: Russische Hauptstadt bietet im Winter Gratis-Führungen an

Im Dezember und Januar bietet Moskau kostenfreie Stadtführungen in Fremdsprachen an.

Andrej Ljubimov / Moskva Agency Andrej Ljubimov / Moskva Agency

Im Rahmen des Moskauer Stadtfestivals "Weihnachtsreise" (22. Dezember 2017 bis 14. Januar 2018) bietet die russische Hauptstadt fünf Stadtführungen in englischer Sprache sowie eine Führung auf Chinesisch an. Das verspricht die Webseite des Bürgermeisters Sergej Sobjanin.

Die englischen Führungen finden am 23. und 24. Dezember sowie am 6. und 7. Januar statt. Die chinesische Tour findet am 30. Dezember statt.

Die Teilnehmerzahl ist natürlich beschränkt. Registrieren können Sie sich für diese - und etwa 40 weitere Themen-Touren zu Fuß durch Moskau - online auf der Webseite des Projekts "Moscow walking".

