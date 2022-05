5 westliche Milliardäre mit russischen Wurzeln

Sie sind Kinder von Emigranten, die das Russische Reich oder die Sowjetunion vor langer Zeit verlassen haben. In ihrer neuen Heimat häuften sie ein Vermögen an.

Etwa 90 russische Staatsbürger haben es auf die Forbes-Liste der Milliardäre 2022 geschafft. Die Liste enthält auch einige internationale Milliardäre russischer Abstammung.

1. Sergej Brin

FilmMagic/Getty Images FilmMagic/Getty Images

Einer der Google-Gründer wurde 1973 in Moskau in einer Familie von Mathematikern geboren. Brins Familie zog in die USA, als der zukünftige Milliardär sechs Jahre alt war. Er besuchte seine Heimat 1990, doch die untergehende Sowjetunion beeindruckte ihn nicht sehr.

Brin gründete zusammen mit Larry Page die Internet-Suchmaschine Google. Die beiden Stanford-Absolventen verwandelten ihr Startup in eines der größten Unternehmen der Welt. Brin ist US-amerikanischer Staatsbürger.

Laut der Forbes-Liste der Milliardäre 2022 hat Sergej Brin ein Nettovermögen von 107 Milliarden Dollar (ca. 105,5 Mrd. Euro), was ihn auf Platz sieben der Forbes-Liste bringt.

2. Harry Triguboff

Fairfax Media/Getty Images Fairfax Media/Getty Images

1933 in China als Sohn russischer Eltern geboren, kam Triguboff als Teenager nach Australien. In den frühen 1960er Jahren gründete Triguboff Meriton, ein Bauunternehmen, das den Immobilienmarkt in Sydney revolutionierte. Er leistete Pionierarbeit bei der Entwicklung von Wohnkomplexen und Apartmenthäusern in der Stadt, in der traditionell Einfamilienhäuser dominierten.

Das Unternehmen Meriton hat an der Ostküste Australiens rund 76.000 Wohnungen gebaut. 12,8 Milliarden Dollar (ca. 12 Mrd. Euro) beträgt das Vermögen von „High Rise Harry", so sein Spitzname, der auf Platz 144 der Forbes-Liste steht.

3. Bernard Marcus

AP AP

Der Gründer von Home Depot wurde 1929 als Sohn russisch-jüdischer Einwanderer in New York geboren. Marcus wollte ursprünglich Arzt werden, aber die Familie konnte sich die Studiengebühren nicht leisten, und der junge Mann ließ sich zum Apotheker ausbilden, interessierte sich aber schließlich mehr für die kaufmännische Seite des Geschäfts.

Nachdem Marcus seine Anstellung in einem regionalen Baumarkt verloren hatte, war er Mitbegründer von Home Depot, einem Unternehmen, das sich zum größten Baumarkt der Vereinigten Staaten entwickelt hat.

Marcus' Nettovermögen beträgt Berichten zufolge 8,3 Milliarden Dollar (ca. 8,7 Mrd. Euro).

4. Ralph Lauren

Gamma-Rapho/Getty Images Gamma-Rapho/Getty Images

Der Vorstandsvorsitzende und CEO des Modeimperiums Ralph Lauren wurde in New York in einer Familie jüdischer Einwanderer geboren. Seine Eltern kamen inmitten des russischen Bürgerkriegs in die USA.

Lauren stieg in das amerikanische Modegeschäft ein, als er eine Krawattenfirma gründete. Im Laufe der Zeit hat sich sein Unternehmen zu einem der größten Modeimperien der Welt entwickelt.

Im Jahr 2007 kam Lauren zum ersten Mal in seinem Leben nach Russland. In einer Kolumne für die Zeitschrift „Vogue“ schrieb er:

„Als ich auf dem Roten Platz stand und die goldenen Kuppeln der Basilius-Kathedrale hinter mir glitzerten und den Blick auf den Kreml warfen, verschlug es mir den Atem. Zum ersten Mal fühlte ich mich mit dem Land verbunden, in dem meine Eltern geboren wurden. Russische Wurzeln waren keine leeren Worte; diese Verbindung funktionierte, ich erlebte ihre Kraft! Und ich war beeindruckt und verzaubert von diesem Gefühl, das für mich völlig neu war.“

Laut Forbes verfügt Lauren über ein Vermögen von 6,9 Milliarden Dollar (ca. 6,6, Mrd. Euro).

5. Igor Olenicoff

Corbis Historical/Getty Images Corbis Historical/Getty Images

Die Familie von Igor Olenicoff verließ nach dem Zweiten Weltkrieg die Sowjetunion und floh in den Iran, bevor sie sich 1957 endgültig in den USA niederließ.

Als Absolvent der University of Southern California kaufte Olenicoff 16 Wohneinheiten und gründete die Firma Olen Properties. Sein Immobiliengeschäft wuchs beträchtlich und umfasst acht Millionen Quadratmeter Bürofläche und 15.000 Wohneinheiten in Kalifornien und vier weiteren US-Bundesstaaten.

Im Jahr 2007 bekannte sich Olenicoff schuldig, bei seiner Steuererklärung gelogen zu haben, und zahlte 52 Millionen Dollar Strafe.

Forbes schätzt sein Vermögen auf 4,7 Milliarden Dollar (ca. 4,46 Mrd. Euro).

