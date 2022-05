Wie viele Flüsse gibt es in Moskau?

Sie werden sicher überrascht sein, wenn Sie erfahren, dass es in Moskau über 100 Flüsse und wahrscheinlich über 1300 Wasserstellen (Flüsse, Quellen, Bäche usw.) gibt. Nur zwei von ihnen - die Moskwa und die Jauza - sind normalerweise sichtbar. Es gibt jedoch mehrere Dutzend Flüsse, von denen die meisten unterirdisch durch ein Rohrsystem fließen. Wir stellen die sieben wichtigsten Flüsse der Stadt vor.

Moskwa

Denis Grischkin / Agentur Moskwa Denis Grischkin / Agentur Moskwa

Die Moskwa ist der größte Fluss der Hauptstadt und hat ihren Namen mit der Stadt gemeinsam. Sie entspringt in der Nähe der Stadt Moschaisk in der Region Moskau. Anschließend fließt sie durch Moskau und mündet in die Oka. Der Fluss hat eine Länge von 473 Kilometern, von denen über 80 Kilometer durch die russische Hauptstadt fließen. Innerhalb der Stadt gibt es über 40 Anlegestellen an der Moskwa.

Andrey Ljubimow / Agentur Moskau Andrey Ljubimow / Agentur Moskau

Neglinnaja

Aquarell eines unbekannten Künstlers. Moskauer Universität und der Fluss Neglinnaja, links die Kirche der Ikone der Gottesmutter "Das Zeichen" im Scheremetew-Hof. 1790s. Aus der Sammlung des ORC und der Staatlichen Lomonossow-Universität Moskau Russische Nationalbibliothek / Public Domain Aus der Sammlung des ORC und der Staatlichen Lomonossow-Universität Moskau Russische Nationalbibliothek / Public Domain

Dieser Fluss verlief früher direkt durch den Roten Platz - er wurde einst dazu benutzt, den Graben um den Moskauer Kreml zu füllen. Er ist sehr kurz - nur siebeneinhalb Kilometer. Er beginnt im nördlichen Teil des Stadtzentrums, im Stadtteil Mariina Roschcha, und mündet in der Nähe des Moskauer Kremls in die Moskwa.

Ein Bagger in der Kanalisation des Flusses Neglinnaja in Moskau. Kirill Kallinikow / Sputnik Kirill Kallinikow / Sputnik

Das Wichtigste an der Neglinnaja ist, dass sie Anfang des 19. Jahrhunderts komplett in Rohre verlegt wurde, um regelmäßige Überschwemmungen in der Innenstadt zu vermeiden. Die Stelle, an der die Neglinnaja in die Moskwa mündet, kann man von der Bolschoi-Moskworezki-Brücke aus sehen, die dem Kreml am nächsten liegt.

Jauza

Die Jauza ist der größte Nebenfluss der Moskwa im Stadtgebiet von Moskau. Die Gesamtlänge beträgt 48 Kilometer, von denen 27,6 Kilometer durch die Stadt fließen. Der Name „Jauza“ kann in etwa mit „der, der verbindet“ übersetzt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass dieser Fluss im Wassertransportsystem des alten Russlands dazu diente, die Wasserwege von Moskau nach Wladimir zu verbinden. Leider ist die Jauza derzeit der am stärksten verschmutzte Fluss Moskaus, da viele Industrieunternehmen ihre Abfälle immer noch in den Fluss leiten.

Setun'

Gennady Gratschew (CC BY 2.0) Gennady Gratschew (CC BY 2.0)

Der Setun' ist der einzige große Fluss Moskaus, der größtenteils an der Oberfläche fließt und sein ursprüngliches Flussbett nutzt - er wurde nicht wie die meisten anderen Moskauer Flüsse (einschließlich des Hauptflusses Moskwa) während des Baus der Stadt korrigiert oder begradigt. Seine 38 Kilometer fließen vollständig durch das Moskauer Stadtgebiet.

Die Ufer des Setun' sind mit alten Kurganen - Grabstätten altrussischer Krieger - übersät. Der Name des Flusses hängt wahrscheinlich mit diesen Gräbern zusammen - sein Name könnte von dem altrussischen Verb „setovat“ abgeleitet sein, das „trauern, klagen“ bedeutet. Die Überlieferung besagt, dass die Menschen an die Ufer dieses Flusses kamen, um ihre verstorbenen Angehörigen zu betrauern.

Gorodnya

A& Savin (CC BY-SA 1.0) A& Savin (CC BY-SA 1.0)

Der Fluss Gorodnya fließt auf einer Länge von 16 Kilometern durch Moskau. Er befindet sich im Süden der Stadt und speist eine Reihe von städtischen Teichen - darunter die Zarizyno-Teiche, die Borisowo-Teiche und mehrere andere kleinere Gewässer. Der Fluss, der durch die Industriegebiete im Süden der Stadt fließt, ist leider so verschmutzt, dass es in ihm keine Fische gibt, und es wäre eine äußerst schlechte Idee für Menschen, darin zu baden.

Schodnya

Agentur Moskwa Agentur Moskwa

Der drittlängste Fluss, der durch Moskaus Gebiet fließt, Schodnja, ist 47 Kilometer lang, aber nur fünf Kilometer fließen tatsächlich durch Moskau, und zwar im Norden der Stadt. Der Name des Flusses bedeutet übersetzt „derjenige, der zum Abwärtsfahren“ (oder Aufwärtsfahren) benutzt wird, denn dieser Fluss war die Verbindung zwischen der Moskwa und dem Fluss Kljasma.

Nischtschenka

Swetlow Artem (CC BY 3.0) Swetlow Artem (CC BY 3.0)

Dieser Fluss fließt auf seiner gesamten Länge von 12,4 Kilometer durch den Osten Moskaus. Sein Name rührt wahrscheinlich daher, dass er die Chaussee-Entusjastow-Autobahn (früher Wladimirskoje-Autobahn) kreuzt, die Straße von Moskau nach Wladimir und weiter nach Sibirien. Auf dieser Straße wurden verurteilte Verbrecher ins Exil geschickt, und ihre Verwandten sahen sie gewöhnlich an der Wladimirskoje-Magistrale, an der Stadtgrenze, wo der Fluss Nischtschenka die Straße kreuzte. Normalerweise gab es dort viele Bettler, daher der Name des Flusses. Die Nischtschenka fließt zum größten Teil unterirdisch. Dort werden die Schneemassen der Hauptstadt entsorgt. Sie ist der wahrscheinlich am stärksten verschmutzte Fluss in Moskau.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.