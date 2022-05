Wie die Russen giftige Fliegenpilze für Schönheit und Wellness nutzen

Die Hersteller von Kosmetika haben gelernt, Cremes und Salben aus fast allen verfügbaren natürlichen Inhaltsstoffen herzustellen, auch aus Pilzextrakten. Kaum jemand würde sich wundern, Pfifferlinge (sie spenden der Haut Feuchtigkeit), Austernpilze (verbessern den Teint) oder Shiitake-Pilze (helfen bei der Entfernung von Pigmentflecken) in einer Creme zu finden. Aber es gibt eine Nuance - sie sind alle essbar. Allerdings traut sich nicht jeder, sich einen Fliegenpilz oder einen Täubling aufzutragen, und wie sich herausstellt, ist da auch etwas dran. Während einige Greisläuse den Alterungsprozess verlangsamen können, ist der Pilzparasit Chaga nicht nur in der Lage, den Baum, auf dem er wächst, zu zerstören, sondern hat auch beruhigende Eigenschaften.

Der Fliegenpilz ist eine Fundgrube an nützlichen Substanzen, die der Haut Feuchtigkeit spenden und Falten glätten sollen. Die Wissenschaftler erklären die Vorteile der Pilze mit ihrer Zusammensetzung aus biologisch aktiven Polysacchariden, die für die Befeuchtung der Haut und die Beschleunigung des Regenerationsprozesses verantwortlich sind.

„Im europäischen Teil Russlands wird der rote Fliegenpilz seit Jahrhunderten traditionell nicht nur zur Herstellung einer Flüssigkeit zum Töten von Fliegen, sondern auch als Heilpilz verwendet“, schreibt der bekannte Mykologe Michail Wischnewski in seinem Buch, dessen Titel man ins Deutsche mit „Seine Majestät der Fliegenpilz" übersetzen könnte.

„Aufgüsse und Umschläge aus diesem Pilz helfen bei der Heilung von Wunden, Quetschungen, Rheuma, Magenerkrankungen, Erkrankungen des Nervensystems, Drüsentumoren, Tuberkulose und einer Vielzahl anderer Krankheiten. Die Ergebnisse biochemischer Experimente haben gezeigt, dass der Hautdeckel des Roten Fliegenpilzes eine antibiotische Substanz Muscarufin enthält - ein feurig-oranges Pigment, das die Entwicklung von Tumoren hemmt*. Auch das Fruchtfleisch des Pilzes hat wertvolle therapeutische Eigenschaften", so Wischnewski.

Volkstümliche Rezepte

Im Altertum aßen die Schamanen Westsibiriens giftige Pilze roh oder bereiteten aus ihnen Aufgüsse für ihre okkulten Zwecke zu. Dies war zwar nicht sehr beliebt, aber die Pilze wurden häufig verwendet, um Fallen zu bauen und Fliegen, Wanzen und andere Insekten zu fangen (daher auch der russische Name muchomor, der sich aus zwei Wörtern zusammensetzt: mor – „Pestilenz“ und mucha – „Fliege“).

Seit dem 19. Jahrhundert verbreitete sich die äußerliche Anwendung dieser giftigen Pilze im ganzen Land. Fliegenpilzextrakt in Leinöl wurde als Einreibesalbe für die Behandlung von Rheumapatienten verwendet. In der Moskauer Region stellte man eine Salztinktur aus Fliegenpilzen her, in St. Petersburg rieb man geschwollene Gelenke mit halb verfaulten Pilzkappen ein, um die Rötung zu lindern.

Eine Tinktur aus Fliegenpilzen wurde auch in Wodka zubereitet - zur Behandlung von Tuberkulose, Erkrankungen des Nervensystems und Krebs - sie wurde innerlich angewendet. Allerdings sind alle Experimente mit der Anwendung von Giftpilztinkturen gesundheits- und lebensgefährlich, so dass nicht alle Patienten eine solche Behandlung überlebten.

Auch andere Pilze wurden verwendet: Saft von Milchpilzen und Chaga-Tinkturen behandelten Hautkrankheiten, eine Tinktur aus Trutowik verlieh dem Haar einen schönen Glanz.

Das Geschäft mit Fliegenpilzen

2015 eröffneten Ewgeni Fjodorow und Victoria Schewchenko in Krasnodar das Familienunternehmen Bizoryuk, das Kosmetika aus pflanzlichen und natürlichen Bestandteilen, darunter Fliegenpilzen, herstellt. Die Rohstoffe für die Kosmetika werden aus der Region Krasnodar und dem Nordkaukasus bezogen.

Gesichtscreme mit Fliegenpilzen verspricht, der Haut Feuchtigkeit zu spenden, sie zu regenerieren, Falten zu reduzieren und Entzündungen zu lindern. Die Kosten für dieses vielversprechende Mittel sind recht bescheiden - eine Flasche mit 30 ml kostet 300 Rubel (etwa 3 Euro). Neben Ölextrakten aus Fliegenpilzen enthält die Creme Hyaluronsäure, Kokosnussöl und ein Dutzend anderer Öle und nützlicher Inhaltsstoffe, die der Haut sicher nicht schaden. Fliegenpilzcreme wird auch für die Füße hergestellt - zur Behandlung von Krampfadern und Ödemen, sowie Salben für die Gelenke. Die Produkte haben sich nach Angaben der Hersteller als sehr gefragt erwiesen.

Die beiden sind nicht die einzigen, die in Russland für die medizinischen Eigenschaften von Fliegenpilzen werben. Das Unternehmen „Erilem“ aus Nowosibirsk hat eine Anti-Aging-Linie entwickelt – „Gegen Muchomor“. Sie umfasst ein Dutzend Cremes für das Gesicht, die Hände und die Füße. So verspricht beispielsweise ein Cremeöl für Fersen gegen Risse und Trockenheit zu wirken, die Haut der Füße weich zu machen und vor Mykobakterien zu schützen. Es enthält neben dem Fliegenpilzextrakt auch das Öl von Speisepilzen der Rotwurzel. Laut Hersteller hat es „eine weichmachende Wirkung, die der von Pfirsich überlegen ist“, und der Aufguss der Pilze Chaga und Weidenrinde in der Creme reduziert die Schweißbildung. Zu den Pilzextrakten gesellen sich Preiselbeersaft, Wegerich- und Aloe-Saft, Meersalz, AHA-Säuren und Silbercitrat - die Vereinigung von traditioneller Medizin und Technologie in einer einzigen Tube.

Nachfrage nach Fliegenpilzen

Man sollte meinen, dass die Verwendung von Fliegenpilzen zu Hause der Vergangenheit angehört, aber das stimmt nicht. Die Großmütter in den Dörfern, die immer noch Pilze suchen, nehmen einen extra Beutel für Fliegenpilze mit. Sie tränken den wertvollen „Stoff" einige Tage lang in Alkohol oder Wodka, und die daraus resultierende Tinktur kann auf die Gelenke gerieben werden.

Auf den Märkten werden die Fliegenpilze nach Gewicht verkauft. Und in den Wäldern in der Nähe von Moskau gibt es während der Saison Anzeigen für den Kauf von Fliegenpilzkappen. Es ist jedoch nicht bekannt, ob sie anschließend zu medizinischen Zwecken verwendet werden.

Im Internet finden Sie Videos, die zeigen, wie man eine Fliegenpilzmaske oder -salbe herstellt, aber wiederholen Sie dies nicht zu Hause. Bei empfindlicher Haut kann es zu einer allergischen Reaktion oder zu ernsthafteren Schäden kommen. In der industriellen Produktion werden die Pilze gereinigt, und die erforderliche Menge an Material in der Creme wird streng überwacht.

*Die Schulmedizin erlaubt nur die äußerliche Anwendung von Tinkturen und Salben aus Fliegenpilzen.

