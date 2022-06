Retro-Transportparade in Moskau (FOTOS)

Die Moskauer Straßenbahn wurde 1872 in Betrieb genommen und war zunächst eine Pferdestraßenbahn, die bis 1911 fuhr. Am 4. Juni 2022, 150 Jahre später, führte diese von Pferden gezogene Straßenbahn die Parade der Retro-Verkehrsmittel in Moskau an.

Andrei Nikeritschew / Agentur Moskau Andrei Nikeritschew / Agentur Moskau

Unten ist die zweitälteste Straßenbahn zu sehen - das Modell „F" (Lampenstraßenbahn), das die Bolschewiki 1925 auf dem Boulevardring einführten.

Andrei Nikeritschew / Agentur Moskau Andrei Nikeritschew / Agentur Moskau

Dies ist eine voll funktionsfähige Straßenbahn des Modells „F“, komplett mit ihrem ansehnlichen Fahrer.

Waleri Melnikow / Sputnik Waleri Melnikow / Sputnik

Die Moskauer schossen Unmengen von Fotos, und einigen Glücklichen gelang es auch, eine Fahrt mit diesen historischen Straßenbahnen zu machen.

Andrei Nikeritschew / Agentur Moskau Andrei Nikeritschew / Agentur Moskau

Das Äußere und das Innere der Retro-Transportmittel unterscheiden sich auffallend von denen der modernen Fahrzeuge.

Mobile Reporter / Agentur Moskau Mobile Reporter / Agentur Moskau

Eine weitere ikonische Straßenbahn heißt „KTM-1". Sie wurde von 1947 bis 1961 im nach S. M. Kirow benannten Ust-Kataw-Wagenbauwerk in der Region Tscheljabinsk hergestellt.

Mobile Reporter / Agentur Moskau Mobile Reporter / Agentur Moskau

Dieser „KTM-1“ wurde nie in Moskau eingesetzt, war aber in anderen Regionen der Sowjetunion weit verbreitet. Das unten abgebildete Exemplar ist heute in einem Museum ausgestellt und eines der wenigen verbliebenen Exemplare seiner Art.

Andrei Nikeritschew / Agentur Moskau Andrei Nikeritschew / Agentur Moskau

Es handelt sich um die „RVZ-6“, ein Basismodell, das in den 1960er Jahren im Rigaer Maschinenbaubetrieb in Serie hergestellt wurde. Straßenbahnen dieser Art fuhren in vielen Sowjetrepubliken.

Andrei Nikeritschew / Agentur Moskau Andrei Nikeritschew / Agentur Moskau

Die Straßenbahnparade folgte einer der ältesten Strecken Moskaus - von der Metrostation Nowokusnezkaja über die Moskwa-Brücke und endete am „Tschistyje Prudy“. Exklusive Oldtimer nahmen ebenfalls an der Parade teil.

Andrei Nikeritschew / Agentur Moskau Andrei Nikeritschew / Agentur Moskau

Bei den Raritäten der Parade handelte es sich um Exponate aus dem Special Purpose Garage-Museum. Zum Beispiel eine Limousine „ZIL-410472, die unten abgebildet ist.

Waleri Melnikow / Sputnik Waleri Melnikow / Sputnik

ZIL, das Lichatschow-Automobilwerk, produzierte Lastwagen und Busse sowie Luxuswagen für sowjetische Funktionäre.

Andrei Nikeritschew / Agentur Moskau Andrei Nikeritschew / Agentur Moskau

Ein weiteres exklusives Produkt war der Kleinbus „ZiL-118K“, der den Spitznamen „Junost" (zu Deutsch „Jugend“) trug.

Mobile Reporter / Agentur Moskau Mobile Reporter / Agentur Moskau

Der „Junost“-Minibus wurde nie in Serie produziert, aber dieses komfortable Fahrzeug sorgte auf internationalen Ausstellungen für Furore, und Henry Ford II wollte sogar eine Lizenz für die Produktion in den USA erwerben (die Sowjets lehnten das Angebot jedoch ab).

Andrei Nikeritschew / Agentur Moskau Andrei Nikeritschew / Agentur Moskau

Ein weiteres luxuriöses Auto war der „GAZ-13 - Tschaika“ (Möwe) des Gorki-Automobilwerks.

Waleri Melnikow / Sputnik Waleri Melnikow / Sputnik

Die bekanntesten Modelle bei der Parade waren der „Moskwitsch-402“, ein 1956-58 in Serie produziertes Auto...

Waleri Melnikow / Sputnik Waleri Melnikow / Sputnik

...und der „Saporoschez“ oder „ZAZ-965“, ein Kleinwagen, der im Saporischschja-Automobilwerk hergestellt wurde,...

Waleri Melnikow / Sputnik Waleri Melnikow / Sputnik

...sowie der „GAZ-21“, der unten in einem sehr hellen Türkis abgebildet ist.

Andrei Nikeritschew / Agentur Moskau Andrei Nikeritschew / Agentur Moskau

