10 Wörter, um Kumpel auf Russisch zu sagen

Die Kameradschaft zwischen russischen Männern ist legendär und so ist es kein Wunder, dass die Russen eine ganze Reihe von Wörtern für Freund haben, von denen jedes eine etwas andere Bedeutung hat.

Брат (brat, dt.: Bruder)



Ein Bruder ist natürlich viel mehr als nur ein Freund. So nennen sich russische junge Männer, die sich sehr nahe stehen und schon einige Male gemeinsam durch Dick und Dünn gegangen sind. Die Verkleinerungsform братишка (bratíschka) ist eine freundlichere Variante, wogegen братан (bratán) Respekt und Würde ausdrückt und dem Bro unter den deutschen Jugendlichen entspricht. Eine Kombination aus beiden Varianten, die sowohl Respekt, als auch eine gewisse Zärtlichkeit ausdrückt, ist брателло (bratéllo). Auch die Bewohner der Kaukasusregion, die Anhänger des Islams sind, betrachten alle muslimischen Glaubensbrüder als Brüder und missbrauchen dieses Wort sogar ein wenig, vor allem gegenüber Fremden.

Allerdings ist es in Russland nicht ungewöhnlich, von einem völlig Fremden auf der Straße als Bruder angesprochen zu werden – in den meisten Fällen möchte die Person jedoch einfach nur etwas schnorren, wie eine Zigarette oder etwas Kleingeld.

Друг (drug, dt.: Freund)

Die direkte Bezeichnung für Freund hat auch viele Ableitungen: дружбан (druschbán), дружище (druschístsche) oder auch друган (drugán). Sie alle heben die Bedeutung des Begriffs Freund hervor. Nach брат bringt друг die Ernsthaftigkeit der Freundschaft am deutlichsten zum Ausdruck.

Auch hier gilt: Wenn ein Fremder auf der Straße etwas von Ihnen will, wird er Sie vielleicht mit друг ansprechen, um anzudeuten, dass er keine bösen Absichten hat.

Кореш (kóresch)

Dieses Wort stammt aus der Gaunersprache des frühen 20. Jahrhunderts und hat seine Wurzeln wahrscheinlich im Jiddischen - קרובֿ (kórew) bedeutet nahestehend. Da es in der russischen kriminellen Welt viele jüdische Menschen gab, die Jiddisch sprachen, flossen solche Wörter ins Russische ein. Heute bedeutet das Wort koresch einfach nur ein enger Freund und hat keine kriminelle Bedeutung mehr.

Земляк (semlják, dt.. Landsmann)

Die Bedeutung Landsmann für das Wort semlják sollte nicht so eng gefasst werden – befindet man sich im Ausland, ist meist das Herkunftsland gemeint, innerhalb von Russland hätte das jedoch keinen Sinn und bezieht sich auf die Herkunftsregion oder den Herkunftsort. Auch für semlják ist eine Koseform gebräuchlich: земеля (semélja).

Старик (starík, dt.: Alter)

Das Wort starík wird (im Gegensatz zu Deutschland) nur in Bezug auf Jungen verwendet und bedeutet, dass man jemanden schon lange kennt. Bezeichnet man ein Mädchen oder eine Frau als старуха (starúcha, dt.: Alte) ist das dagegen im Russischen genauso beleidigend wie im Deutschen.

Кент (kent, dt.: Kumpel)

Genau wie kóresch stammt kent wahrscheinlich aus dem Jiddischen - באקענט (bekent) bedeutet dort so viel wie derjenige, der [dich] kennt. Auch dieses Wort ist aus der Ganovensprache entlehnt und wird dort immer noch verwendet. Wenn ein Russe jemanden kent nennt, deutet er damit normalerweise an, dass die Freundschaft sehr eng ist und dass er und sein kent gemeinsam schwere Zeiten überstanden haben.

Кирюха (kirjúcha, dt.: Trinkbruder, Saufkumpan)

Abgeleitet vom Slangbegriff кирять (kirjátj, dt.: trinken), bezeichnet dieses Wort in erster Linie einen Kumpel, mit dem zusammen man sich „hinter die Binde gießt“.

Приятель (prijátjelj, Kumpel)

Im Gegensatz zu drug bezeichnet prijátjelj eine weniger enge Beziehung zu einer anderen Person. Das Wort wird häufig mit einer etwas negativen Konnotation verwendet – wie im Deutsch das Wort Freundchen.

Товарищ (tawáristsch, dt.: Kamerad, Genosse)

Abgeleitet vom Wort товар (tawár, dt.: Ware), wurde tawáristsch in Russland ursprünglich als Bezeichnung für einen Geschäftspartner verwendet. In der Sowjetzeit war es jedoch die verbreitete Anrede für die Bewohner der UdSSR – und zwar nicht nur für Männer; auch eine Frau konnte als tawáristsch bezeichnet werden. Heutzutage wird dieses Wort seltener verwendet und ist vom Gebrauch her mit prijátjelj vergleichbar.

Знакомый (snakómyj, dt.: Bekannter)

Dieses Wort ist das „unfreundlichste“ von allen und wird verwendet, um eine Person zu bezeichnen, die man zwar kennt, mit der man aber nicht befreundet oder näher bekannt ist; man kennt sie nur zufällig und hat nicht unbedingt ein gutes Verhältnis zu ihr.

