Was zeichnet einen Muschik in Russland aus und warum ist es cool, einer zu sein?

Im Jahr 2010 nannte Wladimir Putin Leonardo DiCaprio einen „echten Muschik“. Er meinte damit, dass der Schauspieler auf seiner Reise nach St. Petersburg, wo er an einer Konferenz zur Rettung der bedrohten Amurtiger teilnahm, zweimal das Flugzeug gewechselt hatte. DiCaprios Flugzeug aus New York musste umkehren, nachdem ein Motor in Flammen geraten war. Dann wurde sein zweites Privatflugzeug wegen eines Schneesturms nach Finnland umgeleitet.



In einer Rede sagte Putin, DiCaprio habe sich „den Weg zu uns gebahnt, als ob er eine Frontlinie überqueren würde“. Weiter verkündete der russische Präsident: „Es tut mir leid für meinen Umgangston, aber in unserem Land nennen wir solche Leute einen echten Muschik“. Lassen Sie uns sehen, was Putin damit meinte und wer in Russland als echter Muschik bezeichnet werden kann.

Wer war ein Muschik im zaristischen Russland?

In fast allen Veröffentlichungen zu diesem Ereignis wurden Putins Worte über DiCaprio mit ein echter Mann übersetzt, aber das ist nicht korrekt. Echter Mann würde im Russischen настоящий мужчина (nastojástschij muschtschína) heißen, wobei мужчина wörtlich übersetzt Mann bedeutet. Aber ein Muschik ist etwas anderes.

In Italien ist ein paesano, im Englischen ein peasant etwas Ähnliches – ein ungelernter Landarbeiter, was in etwa dem fallah, dem Fellache, in Ägypten entspricht. All diese Wörter werden in ihren jeweiligen Kulturen auch für Kumpel verwendet. Nun, das ist die erste, grundlegende Bedeutung von Muschik im Russischen: ein Bauer oder Landarbeiter. Im zaristischen Russland wurde das Wort Muschik für einen Mann verwendet, der dem bäuerlichen Stand angehörte – sogar in offiziellen Gesetzen und Dokumenten.

In der Umgangssprache war Muschik im vorrevolutionären Russland ein sozialer Begriff, aber aus dem Munde eines Adligen war dieser Begriff eher abwerten gemeint – wenn ein Adliger einen anderen Adligen als Muschik bezeichnete, war dies eine schwere Beleidigung und hätte mit ziemlicher Sicherheit zu einem Duell geführt.

Ein Buffet-Muschik konnte ein Küchenknecht sein, ein Hof-Muschik ein Diener auf dem Landgut eines Adligen und so weiter. Es gab jedoch auch eine schmeichelhafte und sogar ehrenhafte Seite dieses Wortes – und so wird es im heutigen Russisch meistens verwendet. Sehen wir uns an, was es damit auf sich hat.

Was ist der Unterschied zwischen einem Mann und einem Kerl?

Die Russen bewunderten schon immer ihre eigenen Bauern – sie stellten die Mehrheit der Bevölkerung und waren die siegreiche Kraft hinter allen Siegen der kaiserlichen Armee. Seit den Zeiten von Kaiserin Elisabeth (1709-1762), der Tochter Peters des Großen, wurden im Winterpalast kurz nach Neujahr „Bälle mit Muschikis“ veranstaltet, was bedeutete, dass jeder, auch Bauern (wenn sie sauber gekleidet waren), teilnehmen durften.

Erstaunlich ist auch, dass sich Zar Nikolaus I. in seinem Privatleben selbst als Muschik bezeichnete (und seine Gemahlin, Zarin Alexandra, als meine Baba, was die übliche Bezeichnung für eine Bäuerin war). Mit diesen Worten pries der Zar die Vorstellung von einem russischen Muschik – einem unermüdlichen, furchtlosen und entschlossenen Menschen, der alles tun würde, um sein Vaterland, seine Heimat und seine Familie zu verteidigen und zu versorgen.

Diese Bedeutung des Wortes hat sich über die Jahrhunderte hinweg nicht verändert und wird auch heute noch verwendet. Was meinen wir, wenn wir jemanden als einen echtenMuschik bezeichnen?

Erstens ist er eindeutig männlich. Er trägt nicht unbedingt einen Bart, aber er kann durchaus ein bisschen unhöflich sein. Ein bisschen reserviert. Ein Muschik ist definitiv hart – körperlich und geistig. Er muss jedoch kein aufgeblasener Athlet sein. Das verstorbene Genie Stephen Hawking zum Beispiel war definitiv ein echter Muschik – weil er trotz seiner Krankheit einer der größten Wissenschaftler wurde, die wir je kannten.

Ein Muschik lebt nach seinen eigenen Regeln. Er respektiert die Gesellschaft, kann sich aber auch leicht über ihre Konventionen hinwegsetzen, wenn er sie für nutzlos hält. Der Schriftsteller Michael Crichton beschrieb Sean Connery in seinen Memoiren Travels (auf Deutsch unter dem Titel Im Kreis der Welt veröffentlicht) so: „Er ist mit sich selbst im Reinen und ist direkt und offen. ,Ich esse gern mit den Fingernʻ, sagt er, während er in einem schicken Restaurant mit den Fingern isst, ohne sich darum zu scheren. Man kann ihn nicht mit Nebensächlichkeiten in Verlegenheit bringen. Das Essen ist das Wichtigste. Die Leute kommen und wollen ein Autogramm und er wirft ihnen einen Blick zu: ,Ich esse geradeʻ, sagt er streng. ,Kommt später wiederʻ. Sie kommen später wieder und er unterschreibt höflich ihre Speisekarten. Er ist nicht nachtragend, es sei denn, er beabsichtigt es.“

Ja, das ist die Beschreibung eines echten Muschiks, der Sean Connery zweifellos war. Wenn sich ein Muschik in einer schwierigen und unvorteilhaften Situation befindet, ändert er nicht seine Meinung über seine Handlungen oder weicht vom Weg ab, den er zu gehen gedenkt. Als Napoleon Bonaparte 1793 bei der Belagerung von Toulon zum Befehlshaber der republikanischen Streitkräfte berufen wurde, war er ein unbekannter junger Hauptmann und die Vorgesetzten straften ihn und seine Pläne mit offener Verachtung. Aber Bonaparte hatte seine Hausaufgaben gemacht – er war ein erfahrener Artilleriekommandeur und am Ende erwies sich sein Plan als äußerst effektiv: Toulon wurde eingenommen und die Royalisten, die es verteidigten, besiegt. Napoleon war ein echter Muschik im russischen Sinne – vielleicht wurde er deshalb in Russland respektiert, obwohl er der Feind war.

Schließlich ist Muschik im heutigen Russisch ein allgemeiner „Aufruf zu den Waffen“. Ein Beispiel: Ihr Auto ist mitten auf der Straße liegen geblieben und Sie benötigen Hilfe, um es an den Straßenrand zu schieben. Wenn Sie sich einer Bushaltestelle nähern, an der mehrere Männer warten, sagen Sie nicht: „Господа, не могли бы вы помочь?“ („Meine Herren, könnten Sie bitte helfen?“). Nein, Sie sagen: „Мужики, давайте машину мою толкнём!“ („Muschiki, lasst uns mein Auto [an den Straßenrand] schieben!“) – das impliziert sofort, dass Sie sie alle als Kerle respektieren und Sie glauben, dass sie Ihnen sofort helfen werden. Denn schließlich steckt in allen russischen Männern ein echter Muschik.

