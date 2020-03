„Dawai“: Das russische Wort mit den meisten Bedeutungen

Der US-Amerikaner Benjamin Davis lebt zwar schon seit drei Jahren in Russland, doch an eines wird er sich wohl niemals gewöhnen: an das Wort „Dawai“. Für ihn ist es das rätselhafteste und komplizierteste Wort der russischen Sprache, weil es so viele unterschiedliche Bedeutungen hat.

Ich stelle hier nur einige der möglichen Bedeutungen von „Dawai“ vor. Es ist eines der vielseitigsten Wörter, die ich je in einer Sprache gehört habe, und es ist der schizophrene Kronprinz des Kontextes. Es ist ein so vielseitiges Wort, dass es eine gute Chance gibt, dass Sie es richtig verwenden, aber eine ebenso gute Chance, dass Sie es gerade völlig falsch benutzen oder verstehen.

Beginnen Sie, gleich zu welcher Tageszeit, eine Unterhaltung irgendwo in Russland. Dann machen Sie eine Pause und sagen Sie: „Dawai …“. Nun kann folgendes passieren: man bietet Ihnen eine Zigarette an, man fragt Sie, wohin man Sie begleiten soll, man findet es großartig, dass sie der gleichen Meinung sind oder man erwidert einfach Ihr „Dawai“, dreht sich um und geht.

Die Russen spüren intuitiv, welche Bedeutung „Dawai“ gerade hat. Es ist eine stillschweigende Übereinkunft, ein magisches Verständnis füreinander. Nicht-Muttersprachler werden ihr Leben lang hart arbeiten müssen, diesen Trick zu beherrschen

„Dawai“ hat sehr viel mit dem Kontext zu tun, in dem es gebraucht wird. Daher habe ich mich bei der Entschlüsselung der Bedeutung auf die Umgebung konzentriert, in der es genutzt wird, weniger auf die Handlung.

Im Schlafzimmer

Nadja aus St. Petersburg nennt „Komm schon“ als häufigste Bedeutung von „Dawai“. Zudem sagt sie: „Es kann auch bedeuten, dass jemand versucht, Dich zum Sex zu überreden, was impliziert, dass die Lust auf einer Seite nicht besonders groß ist.“

„Es ist also“, sagte ich, „als würde ich zu jemandem sagen: ‚Komm schon, lass uns Sex haben‘, wenn der Partner eigentlich nur ins Bett gehen möchte und er antwortet: ‚Da, dawai‘, was dann so viel heißt wie: ‚Na gut, dann kann ich danach endlich schlafen‘.“

Nadja dachte einen Moment nach und sagte zu mir: „Wow, es kann natürlich auch enthusiastisch klingen“ und fügt hinzu: „Russisch ist schon eine komplizierte Sprache.“

Es gibt keine wahrere Aussage: Wenn Ausländer beim Russisch lernen nicht vor dem kyrillischen Alphabet oder den Fällen kapituliert haben, dann lauert da immer noch „Dawai“ als letztes Bollwerk.

Während eines Pärchenabends kann also auch „Dawai“ zum Einsatz kommen und verschiedene Bedeutungen haben.

„Dawai“ heißt dann: „Komm schon. Lass uns Sex haben!“ Als Antwort kommt ein Seufzer und ein „Da, dawai“ in der Bedeutung: „Na gut, wenn es sein muss.“ Wenn sich im Verlauf die Lust steigert, könnte es aber auch ein begeistertes „OH, DA! DAWAI!“ werden …

Nun überlassen wir den Rest der Phantasie …

„Dawai“ im Schlafzimmer ausgesprochen, vor allem am Morgen danach, kann aber laut Nadja auch folgendes bedeuten: wer zuerst aufwacht, macht Frühstück und sagt dann: „Dawai“, was dann bedeutet: „Komm schon, steh auf, Frühstück ist fertig.“

Wenn „Dawai“ als Aufforderung „Komm schon“ verwendet wird, folgt häufig ein Aktionsverb. Dann wissen Sie immerhin genau, was zu tun ist. „Dawai“ alleine verwendet kann einfach zu missverständlich sein.

Sie sollten immer auf der Hut sein und versuchen, den Kontext zu erfassen. Denn die Russen verstehen sofort, wie „Dawai“ gerade gemeint ist, während Sie im Meer der Zweideutigkeiten ertrinken.

In der Bar

„Dawai“ kommt vom Verb „dawatj“, was „geben“ bedeutet. Angenommen, Sie sind mit einem Freund zusammen in der Bar und er bestellt für Sie beide Bier. Dann sind Sie an der Reihe und fragen, ob er noch eines möchte. Er sagt „Dawai“ und meint „Ja!“. Zuerst möchte er aber draußen eine Zigarette rauchen. Sie gehen mit vor die Tür, zünden sich auch eine an und brauchen ewig. Ihr Freund will wieder hineingehen, zeigt auf Ihre Zigarette, sagt „Dawai!“ und meint: „Beeil Dich!“.

Am Telefon

Sie verlassen die Bar und hören beim Gehen etwas hinter sich. Das wird doch wohl kein anderer Passant sein, der „Dawai“ zu Ihnen sagt, denken Sie. Doch genau das ist es.

Mike Cactus, der in Moskau lebt, sagt, er fordere damit oft die Menschen auf, sich schneller zu bewegen oder nutze es als beiläufige Ermutigung.

Sie laufen also durch die Straßen, erhalten einen Anruf und verlangsamen Ihre Schritte etwas. Hinter Ihnen sagt jemand „Dawai! Dawai!“ und meint: „Vorwärts!“.

Sie haben bei Ihrem Telefonat den neuesten Klatsch erfahren und Ihr Bekannter sagt: „Nu, dawai!“ und meint: „Erzähl schon!“.

Sie schauen Fernsehen und schreien plötzlich „Dawai! Dawai! Dawai!“. Sie feuern nämlich Ihren Lieblingsfußballer an, der gerade im Ballbesitz ist und auf das Tor zusteuert.

„Ich habe dieses Wort so satt“, schreien Sie ins Telefon. Ihr Freund fragt: „Welches Wort?“ und Sie antworten: „Dawai, Mann, Dawai! Ich kann es nicht mehr hören!“

Dein Freund wird wohl sagen „Dawai!“ und meint schlicht „Auf Wiederhören!“.

Und jetzt explodiert Dein Kopf …

