Wie schmeckt der neue russische „McDonald's“? (FOTOS)

Am 12. Juni wurden in Russland 15 McDonald's-Restaurants unter dem Namen „Wkusno - I Totschka" („Lecker - und das war's“) wiedereröffnet. Der Weltkonzern hat sein Geschäft in dem Land an einen russischen Unternehmer namens Alexander Gowor verkauft. Ihm gehören mehr als 20 McDonald's-Franchise-Restaurants in Sibirien. Daher warteten viele Russen mit großem Interesse darauf, wie die neuen Restaurants aussehen und das Angebot schmecken würde.

Als sie schließlich öffneten, bildeten sich riesige Schlangen vor den Eingängen. Die größte Schlange bildete sich am Puschkinskaja-Platz - genau an dem Ort, an dem im Dezember 1990 der erste McDonald's in Russland eröffnet wurde. Einige Russen gaben in den sozialen Medien zu, dass es ihnen vorkam, als wären sie in der Zeit zurückgereist. Wie vor 32 Jahren begrüßte das Personal die Gäste mit Luftballons.

Ein Angestellter bereitet einen doppelten Cheeseburger in der russischen Version eines ehemaligen McDonald's-Restaurants vor der Eröffnungsfeier in Moskau am 12. Juni 2022 zu. AFP AFP

Das meiste auf der Speisekarte ist gleichgeblieben, aber die Speisen haben ihre Namen geändert. So heißt „Filet-O-Fish“ jetzt „Fish Burger“, „Royal Deluxe“ ist jetzt „Grand Deluxe“ und „McChicken Premiere" ist jetzt „Chicken Premiere“.

Die Gäste können Hamburger, Cheeseburger, Pommes frites, Eis und Milchshakes im McDonald's-Stil kaufen. Alles nach dem gewohnten Rezept und aus russischen Zutaten zubereitet, genau wie früher. McDonald's verwendete 85 Prozent lokale Zutaten. „Der Chickenburger ist derselbe, aber das Cheeseburger-Schnitzel schmeckt ein bisschen anders“, sagt Andrey, der die neuen Produkte probiert hat. „Für meinen Geschmack ist weniger Salz drin.“ Auch das Brötchen hat sich nicht verändert, stellte er fest.

„Big Mac“, „Big Tasty“ und „McFlurry“ sind alle von der Speisekarte verschwunden, da sie als Markenzeichen eingetragen sind und daher von der neuen Kette nicht verkauft werden dürfen. Das hat einen Gast im Restaurant am Puschkinplatz sehr verärgert, der mit einem Transparent kam, auf dem stand: „Bringt den Big Mac zurück“.

Andere Russen bezeichneten ihn jedoch in den sozialen Medien als einen „Aufmerksamkeitssucher“.

Mitarbeiter warten auf Besucher in einem neu eröffneten Fastfood-Restaurant in einer ehemaligen McDonald's-Filiale in der Bolshaya Bronnaya-Straße in Moskau, Russland, Sonntag, 12. Juni 2022. Das erste der ehemaligen McDonald's-Restaurants in Moskau wird mit neuem Branding wiedereröffnet. AP AP

Es gibt auch noch keinen kalten Kaffee auf der Speisekarte, der in Russland im Sommer sehr beliebt ist, aber die Kette versprach, ihn in ein paar Wochen anzubieten, wenn der Café-Bereich wieder eröffnet wird. Was die anderen Kaltgetränke betrifft, so können die Gäste jetzt Coca-Cola bestellen, die jedoch bald entweder durch Pepsi oder eine russische Marke ersetzt werden könnte.

Das Logo von „Wkusno - I Totschka“ soll laut Übernahmevertrag nicht an McDonald's erinnern. Stattdessen zeigt es einen roten Kreis und zwei diagonale orangefarbene Stäbchen auf grünem Hintergrund - als Symbol für einen Burger und Pommes frites. Der Designer Ilja Gimmelfarb findet jedoch, dass es wie das Logo des portugiesischen Tierfutterherstellers „Matos Mix“ aussieht.

Die russische TV-Moderatorin Ksenia Sobtschak mochte es auch nicht und nannte es in ihrem Telegrammblog „deprimierend“ und „monströs“.

„Der Kreis ist eine Orange. Die beiden Stäbchen sehen nicht wie Pommes aus, sondern eher wie Chips. Und das Logo selbst sieht aus wie das Logo eines Lieferdienstes“, beschreibt Alexej auf der offiziellen VK-Plattform des Unternehmens.

Mitarbeiter arbeiten in einem neu eröffneten Schnellrestaurant in einer ehemaligen McDonald's-Filiale in der Bolshaya Bronnaya-Straße in Moskau, Russland, Sonntag, 12. Juni 2022. AP AP

Auch der neue Name, „Wkusno - I Totschka“, wurde im Internet kritisiert. „Unsere Leute mögen es, Namen im Gespräch abzukürzen. Ich frage mich, wie es heißen wird: 'lecker' oder 'Punkt'“. fragt sich Anastasia. „Totschka" kann in diesem Fall mit „der Punkt“ oder „das war's“ übersetzt werden.

„Es heißt: 'Iss, was auf den Tisch kommt'“, fügt Ekaterina hinzu.

Aber viele halten es für wahrscheinlicher, dass die Menschen es weiterhin „Mak“ nennen werden - so nennen die meisten in Russland McDonald's.

Das Wichtigste für die Russen ist jedoch, alle Arbeitsplätze im Land zu halten, während die Namensgebung zweitrangig ist. Laut Vertrag darf der russische Eigentümer zwei Jahre lang keine Mitarbeiter - insgesamt etwa 60.000 - entlassen.

Bis Ende Juni sollen rund 200 „Wkusno - I Totschka"-Restaurants in anderen Regionen eröffnet werden. Alexander Gowor plant, die Zahl der Restaurants von 850 auf 1.000 zu erhöhen.

Ein Angestellter reinigt einen Selbstbestellungsautomaten in der russischen Version eines ehemaligen McDonald's-Restaurants vor der Eröffnungsfeier in Moskau am 12. Juni 2022. AFP AFP

Gemäß dem Vertrag behält McDonald's auch das Recht, das Unternehmen in den nächsten 15 Jahren zurückzukaufen. Gowor äußerte sich nicht zur Höhe des Kaufpreises, bezeichnete ihn aber als „gering“.

