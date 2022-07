Deduschka: Was ist so besonders am russischen Großvater?

Die russische Großmutter, auch Babuschka genannt, ist als Kulturphänomen allgemein bekannt. Wie aber steht es um den Großvater, den ‚Deduschka‘? Die Oldies unter den Männern haben auch etwas zu sagen in dieser Welt!

Wer ist ein Deduschka?

Rentner mit sowjetischer Fahne und einem Portrait von ‚Deduschka Lenin‘, wie man in der späten Sowjetzeit den Revolutionsführer häufig nannte. Yekaterina Chesnokova/Sputnik Yekaterina Chesnokova/Sputnik

Das russische Wort ‚deduschka‘ bedeutet wörtlich übersetzt ‚Großvater‘. ‚Deduschka‘ geht auf das Wort ‚ded‘ zurück, das in der russischen Sprache die übliche Definition von Großvater ist. In einem weiteren Sinne bezeichnet ‚ded‘ einen alten Mann und ist in dieser Bedeutung ein Synonym für das russische Wort ‚starik‘.

Die Verkleinerungsform ‚deduschka‘ hat sich als gebräuchlichere Anrede des Großvaters von den Enkeln etabliert, vor allem solange sie kleine Kinder sind. Ein Erwachsener dagegen würde seinen Großvater eher ‚ded‘ nennen.

Der russische Weihnachtsmann oder ‚Ded Moroz‘ (Väterchen Frost). Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

Vielen kennen auch den ‚Ded Moroz‘, wörtlich übersetzt ‚Großvater Frost‘, den russischen Weihnachtsmann. Der russische Großvater ist zudem eine sehr häufig vorkommende Figur im Volksmärchen. Gewöhnlich ist er ein freundlicher alter Mann, der eine Enkelin alleine aufzieht. Oder ein freundlicher alter Zauberer. Oder ein armer alter Mann, der von seiner mürrischen Ehefrau schlecht behandelt wird.

Ein alter Mann mit harter Schale und einem weichen Kern

Die meisten heutigen Deduschkas sind in der Sowjetunion aufgewachsen, in einer Zeit mit klassischen Geschlechterrollen. Die Aufgabe der Frauen war es, sich um Heim und Herd sowie die Betreuung der Kinder zu kümmern. Männer dagegen galten als Verdiener, die viel arbeiteten (wobei ehrlicherweise daran erinnert sei, dass die Frauen ebenfalls erwerbstätig waren, ihnen aber zugleich die Rolle der Hausfrau zugewiesen wurde). Es kann daher nicht verwundern, dass die Babuschkas sich gerne um Kinder kümmern, während Deduschkas dies nicht tun.

„Ich erinnere mich daran, dass mein Opa nicht besonders viel mit mir redete. Ich glaube, ich ging ihm ein wenig auf die Nerven, wenn ich ihn im Sommer auf dem Land besuchte und zwangsläufig seine Alltagsroutine störte (und noch dazu Zeit und Aufmerksamkeit der Oma in Anspruch nahm)‟, erinnert sich Sergei, 63 J.

Ein russischer Großvater ist auch Held vieler Anekdoten und Geschichten. Meist stören ihn „die lauten Kinder‟ (und das Ausmaß, in dem sich seine Frau ihnen zuwendet). Ein Deduschka lehnt diese ganze Babysprache, das Hätscheln und Tätscheln ab. Ein Großvater zeigt höchstens dann eine gewisse Zärtlichkeit, wenn das Kind noch ein Säugling oder wirklich ein Kleinkind ist. Danach sollte, wenn es nach ihm geht, wieder ORDNUNG ins Haus einkehren. Der Großvater achtet stets darauf, dass seine Enkel nicht zu sehr verwöhnt werden.

Gefühle zeigt ein Deduschka nur gegenüber einem Kleinkind oder einem Mädchen. Israel Ozersky/Sputnik Israel Ozersky/Sputnik

Die meisten Russen erinnern sich daran, wie ihr Opa schweigend rauchte, alleine angelte oder in die Pilze ging. „Mein Großvater las jeden Morgen seine Zeitung. Beim Lesen hätte er mich niemals beachtet, selbst wenn ich einen Kopfstand gemacht hätte”, erinnert sich Katja, 32 J.

Und obwohl viele Deduschkas den Zweiten Weltkrieg oder andere Zeiten der sowjetischen Geschichte durchlebten, die die gewohnte Ordnung umwälzten, erinnern sie sich nicht gerne daran und wollen auch nicht darüber sprechen. Sie ziehen es vor, sich am Tag des Sieges einen Wodka zu genehmigen und jedem, dem sie begegnen, zu gratulieren.

Der Deduschka am Tag des Sieges nie ohne seine Medaillen und Orden. Sergey Venyavsky/Sputnik Sergey Venyavsky/Sputnik

Obwohl der Deduschka oft einen schroffen Eindruck macht, hat er gewöhnlich ein gutes Herz. „Eine seltsame Sache, mein Großvater hat mich nie verwöhnt, aber wenn es danach aussah, dass Oma mich für etwas bestrafen könnte, war er immer auf meiner Seite und beschützte mich‟, sagt Olga, 50 J. „Als ich ein Teenager war, blieb ich abends lange weg und Oma machte sich Sorgen und bat darum, früher nach Hause zu kommen. Aber dann sagte Opa zu ihr, sie solle mir meinen Spaß lassen‟.

Deduschkas Vorstellung von Liebe

Die Großmutter überschüttet ihre Enkelkinder normalerweise mit bedingungsloser Liebe, ist immer bemüht, dass sie genug essen, sind zärtlich und achten darauf, dass sie gut angezogen sind, damit sie sich nicht erkälten (das erklärt übrigens die verbreitete Angst der Russen, sich auf kalte Oberflächen zu setzen, insbesondere auf Stein, oder sich in Zugluft zu erkälten. Dies brachte ihnen ihre Babuschka bei).

Im Moskauer Spartak-Stadion mit Opa. Valery Sharifulin/TASS Valery Sharifulin/TASS

Ein Deduschka ist sehr speziell. Russische Männer haben es im Laufe der Geschichte nicht gelernt, gefühlvolle Beziehung zu pflegen oder Zärtlichkeit zu zeigen. Eine der markantesten und authentischsten literarischen Beschreibungen eines Deduschkas findet sich in Maxim Gorkis autobiografischem Roman „Meine Kindheit‟. Dort gibt es einen gewöhnlichen russischen Großvater, das Oberhaupt einer großen Familie, das für die Ordnung im Haus sorgt. Er ist ein weiser und sehr prinzipientreuer Mann, und um seinen Enkeln beizubringen, sich besser zu benehmen, verprügelt er sie... für jedes einzelne Fehlverhalten.

Und tatsächlich zeigten die Deduschkas auf diese Weise ihre Liebe: sie wollten, dass ihre Enkelkinder zu prinzipientreuen Menschen heranwachsen, die ihr Leben und ihr Verhalten selbst in die Hand nehmen können.

Die Zeiten haben sich geändert, aber viele heutige Deduschkas sind noch in der Sowjetzeit aufgewachsen und sehen nichts Falsches in einem kleinen Klapps auf den Kopf... zum Wohle des Kindes, natürlich. Nicht, weil sie gewalttätig wären, sondern weil sie wie Generationen von russischen Männern so erzogen wurden.

Ein Großvater hat ein offenes Ohr für deine Probleme und sucht Lösungen. Yury Abramochkin/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Die jüngeren Deduschkas, die sich an ihre Rolle als Ernährer erinnern, drücken ihre Liebe mit Geld aus. Während sich die Babuschka darum kümmert, ob ein Kind gut isst und im Winter eine Mütze auf dem Kopf hat (egal, wie alt das Kind ist), geht es dem Deduschka mehr um Unterstützung, sei es moralisch oder finanziell. Er fragt, ob alles gut läuft, gibt bei Bedarf Ratschläge und bietet oft ein zusätzliches Taschengeld an, damit sich ein Kind wohler fühlt („aber sag es nicht der Oma!‟).

Warum sprechen wir seltener über Deduschkas als über Babuschkas?

Frauen leben in Russland im Durchschnitt länger als Männer. Laut Statistik gibt es einfach mehr Babuschkas als Deduschkas. Im Jahr 2021 lag die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern in Russland bei etwa 65 Jahren, während Frauen etwa 74 Jahre alt wurden (und diese Zahlen sind seit den 1990er Jahren mehr oder weniger gleich geblieben).

