Dresden/Saratow: Welche Städte Russlands liegen auf dem gleichen Breitengrad wie Städte im Ausland?

Beginnen wir im Süden und arbeiten uns nach Norden vor. Die südlichste Stadt Russlands, Derbent in der Republik Dagestan, liegt also auf dem 41. nördlichen Breitengrad, an der gleichen Stelle wie Rom (Italien), Chicago (USA), Barcelona (Spanien) und Istanbul (Türkei).



Zum Vergleich: New York (USA) liegt weiter südlich als ganz Russland – es befindet sich auf dem 40. Breitengrad, ebenso wie Madrid (Spanien), während Peking (China) und Philadelphia (USA) beispielsweise auf dem 39., San Francisco (USA) auf dem 37. und Tokio (Japan) auf dem 35. Breitengrad liegen.

Der so genannte russische Süden erstreckt sich vom 43. bis zum 45. Breitengrad: Sotschi, Grosny und Wladikawkas (sowie Wladiwostok im Fernen Osten) liegen auf demselben 43. Breitengrad wie Florenz, die Toskana und Siena (Italien) sowie Almaty (Kasachstan), Varna (Bulgarien) und die Stadt Sapporo auf der Insel Hokkaido (Japan). Die Schwarzmeerorte Sewastopol, Anapa, Noworossijsk sowie das kaukasische Pjatigorsk liegen am 44. Breitengrad. In den Vereinigten Staaten befindet sich die eher nördlich gelegene Stadt Minneapolis ebenso auf diesem Breitengrad. Eine weitere Stadt im Süden Russlands, Krasnodar, liegt auf demselben 45. Breitengrad wie die kanadischen Städte Montreal und Ottawa.

Seattle (USA) und Budapest (Ungarn) liegen auf dem 47. Breitengrad, ebenso wie das russische Rostow am Don. Die europäischen Hauptstädte Paris (Frankreich) und Wien (Österreich) liegen auf dem 48. Breitengrad, ebenso wie die russischen Städte Wolgograd, Chabarowsk und Birobidschan (Hauptstadt des Jüdischen Autonomen Gebiets im Fernen Osten).

Interessanterweise befindet sich der nördlichste Punkt der Vereinigten Staaten (Alaska nicht mitgezählt) auf dem 49. Breitengrad. Das heißt, der Rest Russlands liegt viel weiter nördlich. Komsomolsk am Amur, Belgorod und Blagoweschtschensk sowie Brüssel (Belgien) erstrecken sich entlang des 50. Breitengrades.

Ein Grad weiter nördlich, auf dem 51. Breitengrad, liegen London und Oxford (England), Cardiff (Wales), Dresden (Deutschland) und Antwerpen (Belgien) wie auch die russischen Städte Kursk, Woronesch, Saratow und Orenburg (das unweit der Grenze zu Kasachstan liegt). Außerdem befinden sich dort die Hauptstädte mehrerer russischer Republiken: Gorno-Altaisk (Republik Altai), Ulan-Ude (Republik Burjatien), Kysyl (Republik Tuwa).

Moskau ist der nördlichste städtische Ballungsraum der Welt mit mehr als 10 Millionen Einwohnern und liegt auf dem 55. nördlichen Breitengrad. Dieser Breitengrad wird zudem von Kasan, Tscheljabinsk und Nowosibirsk genutzt. Hier befinden sich auch Städte wie Kopenhagen (Dänemark), Glasgow und Edinburgh (Schottland), Klaipeda (Litauen), Thompson (Kanada).

Weliki Nowgorod, Tobolsk und Perm liegen auf dem 58. Breitengrad, ebenso wie die Hauptstadt Alaskas, Juneau.

St. Petersburg befindet sich auf demselben 59. Breitengrad wie Stockholm (Schweden), Oslo (Norwegen) und Tallinn (Estland). Russische Städte wie Wologda und Magadan liegen auf demselben Breitengrad. Auf dem 60. Breitengrad liegen Nischnewartowsk, Welikij Ustjug und Helsinki (Finnland). Auf dem 64. Breitengrad kann man Archangelsk und Reykjavik (Island) finden.

Aber es kommt noch viel interessanter! Ganz Russland wird vom 66. Breitengrad, d. h. dem nördlichen Polarkreis, durchquert. Die einzige Stadt der Welt, die direkt am Polarkreis liegt, ist Salechard in Russland. In den Vereinigten Staaten verläuft der Polarkreis durch Alaska (z. B. die Selawik-See), durchquert ganz Kanada, die Insel Grimsey in Island und die Insel Vikingen in Norwegen sowie die nordschwedische Region Norrbotte. Außerdem kreuzt der Polarkreis die Landebahn des finnischen Flughafens Rovaniemi.

Die größte Stadt der Welt, die über dem Polarkreis liegt, ist Murmansk auf dem 68. Breitengrad. Die nördlichsten Städte Russlands, Norilsk und Pewek (auf der Halbinsel Tschukotka), liegen auf dem 69. Breitengrad, ebenso wie Tromsø in Norwegen.

Der nördlichste Punkt Russlands ist die Siedlung Dickson in der Region Krasnojarsk, die sich auf dem 73. Breitengrad befindet – die nördlichste Stadt der Vereinigten Staaten, Utkiagvik in Alaska, befindet sich zwei Breitengrade weiter südlich!

Der nördlichste Punkt Russlands liegt im arktischen Archipel Franz-Josef-Land auf dem 81. Breitengrad, auf demselben Breitengrad befindet sich der Militärstützpunkt Nord in Grönland (Dänemark). Die kanadische Militärbasis und Wetterstation Alert auf Ellesmere Island schlägt alle Rekorde – sie befindet sich auf dem 82. Breitengrad und nur 817 km vom Nordpol entfernt!

