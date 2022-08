10 russische Superhelden im Marvel-Universum (TEIL 2)

6. Alexei Sicevich, alias Rhino



Marc Webb/Columbia Pictures, 2014 Marc Webb/Columbia Pictures, 2014

Erster Auftritt: The Amazing Spider-Man, Nr. 41 (Oktober 1966)

Filmauftritte: The New Spider-Man: High Tension (2014), Spider-Man: No Way Home (2021)

Ein weiterer russischer Bösewicht und Spider-Man-Antagonist. Sicevich war ein gewöhnlicher Kleinganove, bis er einer Reihe von Experimenten zustimmt, bei denen er fast stirbt, aber unmenschliche Stärke, Geschwindigkeit und einen einzigartigen Anzug erhält, der mit seinem Körper verschmilzt. Letzterer verleiht Kraft und ist mit einem Horn auf der Stirn ausgestattet, daher der Spitzname Sicevich. Der nicht ganz so schlaue Kerl findet sich zunehmend auf der Seite des Bösen wieder, aber irgendwann, nachdem er ein paar Jahre im Gefängnis verbüßt hat und wegen guter Führung vorzeitig entlassen wird, versucht er, ein normales Leben zu führen und freundet sich sogar fast mit Spidey und dem Punisher an. Rhino ist vielleicht der am wenigsten „russische“ Held dieser Auswahl: Abgesehen von einer direkten Erwähnung der Tatsache, dass er aus der russischen Mafia stammt, hebt er sich im Allgemeinen nicht besonders von Schurken aus anderen Ländern ab.

7. Alexei Shostakov, alias Red Guardian (Roter Wächter)



Cate Shortland/Marvel Studios, 2021 Cate Shortland/Marvel Studios, 2021

Erster Auftritt: Avengers, Nr. 43 (Juni 1967)

Filmauftritt: Black Widow (2021)

Was für die USA Captain America ist, ist für die UdSSR der Rote Wächter. Alexei Shostakov, ein Kampftestpilot und KGB-Agent, wurde der zweite Wächter – und vielleicht der berühmteste. Im Gegensatz zu Steve Rogers benutzte Shostakov kein Doping in Form von geheimen Seren, um seine Kraft zu steigern – seine Liebe zu seinem Land, seine Loyalität zu den Idealen des Kommunismus und sein Siegeswille ermöglichten es ihm, seine Ergebnisse zu erzielen. Und er hatte kein schickes Schild mit einem Stern – stattdessen benutzte er eine Wurfscheibe mit einem Magneten, der zu ihm zurückkommt, nachdem er sie geworfen hat. Alexej verbringt die meiste Zeit seiner Karriere als Red Guardian und versucht, viel cooler als Captain America zu sein, schafft es aber nie und wechselt später sein Kostüm, um ein Ronin zu werden.

8. Anton Vanko, alias Red Dynamo



ABC Studios, 2015 ABC Studios, 2015

Erster Auftritt: Tales of Suspense, Nr. 46 (Oktober 1963)

Filmauftritte: Iron Man 2 (2010), Agent Carter (2015)

Wenn die Sowjets ihr eigenes Gegenstück zu Cap haben, muss es auch ein Gegenstück zu Iron Man geben – der Kalte Krieg ist von einem Wettrüsten geprägt und das ist nicht überraschend. Ein solcher Held ist Anton Vanko, ein armenischstämmiger Physiker, der seinen eigenen Energieanzug schuf, der genauso stark war wie Starks Rüstung ist. Natürlich schickt die sowjetische Regierung Vanko nach Amerika, um mit Stark Industries zu verhandeln, wo der Kapitalismus schließlich seine Wirksamkeit gegenüber dem Sozialismus beweist. Anton wird besiegt und bittet aus Angst vor einer Bestrafung für seine Niederlage um politisches Asyl in den USA, wo es ihm gelingt, eine Stelle als führender Wissenschaftler bei Stark zu bekommen und sich mit seinem ehemaligen Feind anzufreunden.

9. Cosmo, alias Cosmo der Weltraumhund



James Gunn/Marvel Studios, 2017 James Gunn/Marvel Studios, 2017

Erster Auftritt: Nova, Vol. 4, Nr. 8 (Januar 2008)

Filmauftritt: Guardians of the Galaxy (2014)

Der gute Junge, der für die Sicherheit der Raumstation Oblivion zuständig ist, ist technisch gesehen Russe. Die Geschichte des Hundes ähnelt der von Laika, dem ersten Tier, das 1957 im Rahmen des sowjetischen Raumfahrtprogramms ins All geschickt wurde. Er wird nach Oblivion geschickt, wo er mutiert und ein Telepath wird. Er verbringt auch Zeit mit den Guardians of the Galaxy und konkurriert gelegentlich mit Doctor Strange. Cosmo hat sogar seinen eigenen telepathischen Mantel, zusätzlich zu Telekinese, übersinnlichen Kräften und Gedankenkontrolle!

10. Lanya Petrovna, alias Dark Star



Avi Arad/Marvel Entertainment Group, 1992 Avi Arad/Marvel Entertainment Group, 1992

Erster Auftritt: Champions, Nr. 7 (Mai 1976)

Filmauftritt: The Avengers, General Adventures (2013)

Eine weitere sowjetische Heldin, die während einer Operation, mit der die Schwarze Witwe in die UdSSR zurückgebracht werden soll, in die USA überläuft. Lanyis Hauptkraft ist die Kontrolle interdimensionaler Energie, die so genannte Dunkle Macht. In den USA wird sie eine der Helden von Los Angeles (u. a. zusammen mit Widow, Angel, Man-Lead und Hercules), aber als diese Gruppe sich auflöst, beschließt die junge Frau, nach Russland zurückzukehren und sich den Soviet Super Soldiers anzuschließen. Später wird sie Teil der Exiles. Dark Star wechselte regelmäßig zwischen Ländern und Seiten, kann aber eher den Guten zugeordnet werden. Sie ist zwar keine Superheldin, aber immerhin eine Heldin. Ihre Biografie ist gelinde gesagt beeindruckend: Sie wechselt zwischen zwei Lagern, fliegt in den Weltraum und kehrt mehrmals von den Toten zurück, nicht immer in ihrem eigenen Körper. Sie geht fast eine Romanze mit dem Iceman ein – der eisige Mutant verliebt sich in die junge Frau, aber diese lässt ihn in der Freundschaftszone zurück. Das Russischste an ihr ist ihre Beteiligung an den Soviet Super-Soldiers, dem Avengers-Äquivalent mit einem Hauch von Kommunismus, obwohl es nichts wirklich Einzigartiges an ihrem Verhalten oder ihren Superkräften gibt.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.