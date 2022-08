10 russische Superhelden im Marvel-Universum (TEIL 1)

1. Natasha Romanoff, alias Black Widow

Erster Auftritt: Tales of Suspicion, Nr. 52 (April 1964)

Filmauftritte: Iron Man 2 (2010), Black Widow (2021)

Dank des Marvel Cinematic Universe ist sie die berühmteste Superheldin mit russischen Wurzeln. Natasha war früher KGB-Agentin und schaffte es, nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb des Landes „rot“ zu sein, indem sie zahlreiche Auftragsmorde und andere Verbrechen beging. Nachdem sie ihren früheren Chefs entkommen ist, korrigiert Natasha fleißig die Fehler der Vergangenheit und lernt vor allem, in Zukunft mit ihnen zu leben. Die Vergangenheit versucht regelmäßig, sie einzuholen, aber die ehemalige (und auch aktuelle) Spionin ist schneller.

Nachdem sie in die Vereinigten Staaten übergelaufen ist, kämpft sie an der Seite der Avengers und mehrerer anderer Teams und erweist sich als hervorragende Strategin, Kämpferin und gute Freundin.

Romanoff ist das kollektive Bild eines Spions aus der Zeit des Kalten Krieges, der mit vielen bekannten Ideen spielt. Zu Beginn ihrer Karriere war sie übrigens Balletttänzerin – was könnte noch deutlicher auf russischen Wurzeln hinweisen?

2. Peter Rasputin, alias Colossus

Erster Auftritt: Giant-Size X-Men, Nr. 1 (Mai 1975)

Filmauftritte: X-Men 2 (2004), Deadpool (2016)

Rasputin ist einer der bekanntesten Mutanten in der X-Men-Reihe. Er schloss sich ihnen etwa zur gleichen Zeit wie Wolverine, Storm und Nightwing an. Er wurde von Professor X gefunden, der ihm vorschlug, sich der Mutantengruppe anzuschließen, in der sich Rasputin inzwischen recht gut eingelebt hat – nur spricht er immer noch mit einem Akzent. Die wichtigste Stärke von Colossus ist seine Fähigkeit, den ganzen Körper mit einem undurchdringlichen Metallpanzer zu bedecken, wobei man natürlich nicht seine physische Stärke vergessen sollte: In seiner „Stahl“-Form kann es bis zu 200 Tonnen heben. Die einzige Schwäche des Riesen ist vielleicht seine Freundlichkeit, die von seinen Gegnern mehr als einmal ausgenutzt wurde. Übrigens ist Peters größtes Hobby neben der Rettung der Welt die Malerei.

3. Ulyana Rasputina, alias Magic

Erster Auftritt: Giant-Size X-Men,Nr. 1 (Mai 1975)

Filmauftritt: New Mutants (2020)

Die jüngere Schwester von Colossus, Uljana, Urenkelin des berühmten Zarenfreundes und Mystikers Grigorij Rasputin, hat die Gabe der Magie von ihrem berühmten Vorfahren geerbt.

Sie ist eine Mutantin wie Peter, aber ihre mystischen Kräfte sind von weitaus größerem Interesse, da sie im Limbus, einer der Dimensionen der Hölle, erlangt wurden, wohin sie als Kind von jenseitigen Kräften verschleppt wurde. Als Mutantin kann sie sich teleportieren, sie hat aus ihrer eigenen Seele ein besonderes Schwert erschaffen, mit dem sie Herrscherin über den Limbus werden konnte. Während ihrer Zeit in der Hölle erlernt sie die dunkle Magie (obwohl sie auf der Erde nur eine sehr begrenzte Anzahl von Zaubern anwenden kann). Trotz ihrer dunklen Vergangenheit hat sie sich das Gute in ihrer Seele bewahrt und hilft regelmäßig sowohl den X-Men als auch den New Mutants, indem sie für die richtige Sache kämpft.

4. Michael Arsus, alias Großer Bär



Erster Auftritt: Incredible Hulk, Nr. 258 (April 1981)

Filmauftritte: The Avengers, General Assemblage! (2013), Black Widow (2021)

Können Sie sich einen „russischeren“ Superhelden als einen Mutanten vorstellen, der sich in einen riesigen Bären verwandeln kann? Er ist ein riesiger, gewaltiger und starker Bär, der in der Lage ist, den Hulk im Alleingang zu besiegen, aber seine Tiergestalt erlaubt es ihm nicht, gut zu sehen, was ihn weniger treffsicher macht, was er aber durch seine Schnelligkeit wieder wettmacht. Michael ist kein Weichei und kämpft regelmäßig gegen amerikanische Helden, sowohl allein als auch als Teil verschiedener Fraktionen. Sicher, Arsus ist ein furchtbar stereotyper Held, aber das macht ihn nicht weniger interessant.

5. Sergei Kravinov, alias Craven der Jäger



Erster Auftritt: The Amazing Spider-Man, Nr. 15 (1964)

Erster Filmauftritt: Spider-Man: No Way Home (2021), Craven the Huntsman (2023)

Craven, ein gebürtiger Wolgograder, der aus einer adligen Familie stammt und während der Oktoberrevolution alles verloren hat, will seine Ehre durch die Jagd wiederherstellen. Dabei folgt Craven eindeutig einem Ehrenkodex, der durch seine adlige Herkunft bedingt ist. Als wäre das nicht genug, nimmt Sergei einen speziellen Trank zu sich, der seine Kraft, seine Geschwindigkeit und seine Sinne auf das Niveau einer Wildkatze steiger, woraufhin er meist unbewaffnet auf die Jagd geht. Lange Zeit träumte er davon, den gefährlichsten Gegner der Welt – Spider-Man – als Trophäe zu sammeln, doch schließlich wird er selbst zu einer Art Spider-Man, indem er buchstäblich einen der Anzüge des freundlichen Nachbarn anlegt.

