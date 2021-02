Diese Hollywood-Schauspieler wissen nicht, dass sie Stars der russischen Werbung sind!

Russia Beyond

Jetzt werden Sie vermutlich wissen, wo die Lieblingspfannkuchen von Sylvester Stallone gebacken werden und wo man Schaschlyk von Hugh Jackman probieren kann! Stars unterzeichnen häufig Verträge mit großen Unternehmen für die Benutzung ihrer Bilder in Werbekampagnen. Aber offenbar nicht in den folgenden Fällen.

1. Dieses Pfannkuchencafé mit dem Namen „Solnzepjok“ („Sonnenschein“) in Ulan-Ude, Burjatien, wurde im russischsprachigen Internet wegen dieser merkwürdigen Werbung mit Sylvester Stallone neben den russischen Pfannkuchen mit rotem Kaviar und einer Orthodoxen Kirche im Hintergrund populär.

„Von Kindheit an liebe ich die Pfannkuchen meiner Großmutter“, heißt es auf dem Banner. Am Ende des Banners heißt es: „Ich empfehle es Ihnen! Kommen Sie!“ Übrigens hat das Café in Wirklichkeit sehr gute Bewertungen.

HruHruSuperMan/pikabu HruHruSuperMan/pikabu

2. Der britische Schauspieler Jason Statham erschien in einer anderen russischen Werbung. Dort wirbt er für einen Frachttransportdienst. „Von einem Laib Brot bis zu einem ganzen Haus“ – dieses „Zitat“ des Schauspielers ist auf einem LKW des Moskauer Unternehmens zu sehen.

nektovtriko/pikabu.ru nektovtriko/pikabu.ru

3. In der sibirischen Stadt Tomsk wirbt Tom Cruise ebenso für einen Frachttransportdienst. Der Name des Unternehmens wurde sogar vom Schauspielernamen selbst inspiriert: „Tom Grus“. „Grus“ bedeutet auf Russisch „Fracht“.

Vsevsaddd/pikabu Vsevsaddd/pikabu

4. Dieses Foto wurde von der Schauspielerin Kate Beckinsale auf Instagram gepostet. Der dazugehörige Post lautet: „Im Geiste der U-Turn-Woche habe ich mein eigenes Videoüberwachungsanlagen-Geschäft im Ural eröffnet. Das bin wirklich nur ich im Hintergrund mit ein paar schottischen Eiern und einer Spitzhacke, aber lass uns gehen.“ In den Kommentaren schrieben ihre russischen Fans sofort, dass dies ein Erfolg ist und sie nun definitiv Magnitogorsk besuchen muss.

5. Schaschlyk-Buden am Rande der Autostraßen sind sehr populär in Russland. Können Sie erraten, wer zum Gesicht einer solchen Bude wurde? Natürlich Hugh Jackman in seiner Rolle des Wolverines mit den langen Krallen!

Derk/pikabu.ru Derk/pikabu.ru

6. Brad Pitt wurde unerwartet zum Gesicht einer Schneiderei in Perm, Ural.

pikabu.ru pikabu.ru

7. Robert Downey Jr. als Iron Man empfiehlt Ihnen, an dieser Imbissbude in Nowokusnezk, in Sibirien, vorbeizukommen. „Halt! Den leckersten Döner gibt‘s HIER!“, steht auf dem Banner.

GIPestel/pikabu.ru GIPestel/pikabu.ru

8. Er wirbt auch für ein Kleinunternehmen in Rostow-am-Don. „Diese Großmutter hat die besten Sonnenblumenkerne!“, „sagt“ der Schauspieler. Und es fällt schwer, ihm nicht zu glauben!

Pikabu/Hedgehog80th Pikabu/Hedgehog80th

9. Die Buden, in denen man Fotos für Dokumente machen kann, benutzen oft die Fotos der Stars als Beispiele. Hier zeigt das Foto auf der Rentenbescheinigung die russische Sängerin Alla Pugatschewa, auf dem russischen Pass - Gerard Depardieu, und auf der ärztlichen Bescheinigung - Hugh Laurie!

Pikabu/JuliTakJuli Pikabu/JuliTakJuli

10. Nach einem langen Spaziergang durch den Moskauer Park Serebrjanny Bor muss man unbedingt etwas zu sich nehmen. Die Wahl liegt auf der Hand – Kantine Nummer 33. Die Helden von „Game of Thrones“ können nicht lügen!

©Vispetrov ©Vispetrov

11. Die Tatsache, dass der Winter naht, wird auch auf diesem Banner für Kohlekessel in Magadan erwähnt.

Pikabu/vekhter Pikabu/vekhter

12. „Die Energie deines Diesels im Winter“, heißt es auf dem Billboard in Rjasan. Haben Sie bemerkt, wie Vin Diesel seine Kaffeetasse hält?

Pikabu/Banora Pikabu/Banora

13. In Blagoweschtschensk (Ferner Osten Russlands) wirbt Jackie Chan zusammen mit Shrek und dem russischen Sänger Filipp Kirkorow für die Vermietung von Segways in einem Vergnügungspark.

pikabu.ru/katmort pikabu.ru/katmort

14. Und wie können Sie den “Boss“-Duft mit dem Portrait von Matthew McConaughey darauf aus dem Mineralnyje Wody Kurort im Süden Russlands nicht kaufen?

obskoy/pikabu obskoy/pikabu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.