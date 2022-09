Handgefertigt: Diese Kokoschniks sind ein Kunstwerk (FOTO)

Russia Beyond

Inspiriert von Gemälden verschiedener Künstler stellt eine Lehrerin aus Uljanowsk unglaubliche traditionelle Kopfbedeckungen her.

Anna Pestowa mit einer ihrer Kopfbedeckungen Haneda Anka

Anna Pestowa arbeitet als Lehrerin in der Stadt Uljanowsk an der Wolga. In ihrer Freizeit geht sie ihrem Lieblingshobby nach – der Herstellung von ihr selbst gestalteten Kokoschniks. Zu ihren Werken gehören Prinzessinnen- und Frühlingsblumen-Kokoschniks im russischen Stil sowie heitere und gewagte Kopfbedeckungen mit Märchenmotiven wie diese „Feurige Agafena“.

Kokoschnik „Feurige Agafena“ Haneda Anka

Annas erste Arbeit war eine Kopfbedeckung für das Kostüm der Snegurotschka zum Neujahrsball ihrer Universität. Dieser Kokoschnik glitzerte mit einer Vielzahl Pailletten, aber Anna selbst fand, dass er alles andere als ideal war. Nur drei Jahre später begann Anna, sich intensiver mit ihrem neuen Hobby zu beschäftigen – und nun klappte es!

Ein Kopfschmuck nach dem russischen Fantasy-Film „Dragon – Love Is a Scary Tale“ Haneda Anka

Der eigentliche Durchbruch kam 2015. Da beschloss Anna, den Kokoschnik aus Michail Wrubels Gemälde „Die Schwanenprinzessin“ zu fertigen.

Der Kopfschmuck der „Schwanenprinzessin“ auf der linken Seite und das gleichnamige Gemälde von Michail Wrubel auf der rechten Seite Haneda Anka

Die junge Frau benötigte dafür etwa drei Monate, wie für fast alle ihre späteren Arbeiten. Insgesamt hat sie seit 2015 etwa zwölf Unikate hergestellt. Sie fertigt die Kopfbedeckungen in ihrer Freizeit an, da sie einem Beruf nachgeht. Kreativität ist für sie Erholung, wobei sie auch noch Zeit für ihre Familie und ihren Mann findet.

Anna mit dem „Jupiter“-Kokoschnik Haneda Anka

Anna lässt sich oft von den Werken alter und moderner Künstler inspirieren und bittet sie immer (wenn sie noch leben) um die Erlaubnis, deren Kunstwerke verwenden zu dürfen und sie als echte Kokoschnik zu interpretieren. Manchmal schicken Künstler sogar eigens für sie angefertigte Skizzen.

Kokoschnik, inspiriert von der Arbeit des russischen Illustrators Jewgenij Kusmitsch Haneda Anka

Eines von Annas Lieblingsstücken ist der Kokoschnik „Frina“, inspiriert von den Porzellanpuppen der Künstlerin Marina Bytschkowa. Die drei Gesichter auf dem Kopfschmuck wurden von Annas Freunden mit einem 3D-Drucker für sie hergestellt.

Der Kopfschmuck „Frina“ ist das persönliche Lieblingsstück von Anna Haneda Anka

Der schwierigste und zeitaufwändigste Teil der Arbeit war die Anfertigung des Rahmens für den zukünftigen Kopfschmuck. Er so zu gestalten, dass all die zahlreichen und schweren Ornamente daran befestigt werden können. Annas Kokoschniks wiegen bis zu 750 Gramm.

Jedes ihrer Werke ist einzigartig. Sie räumt ein, dass ihre Werke nur selten gekauft werden – sie sind ziemlich teuer, so dass die Käufer hauptsächlich Sammler oder Kunstliebhaber sind.

Kokoschnik inspiriert vom Werk der mexikanischen Künstlerin Carla Rodriguez Haneda Anka

Der Kopfschmuck auf dem Foto unten wurde von Anna über ein halbes Jahr lang angefertigt – und er ist bei ihren Followern besonders beliebt, denn er wurde zum absoluten Champion bei der Zahl der Vermietungen und Fotoshootings.

Für einige der Kopfbedeckungen fertigt Anna speziell ein Kostüm an Haneda Anka

Für ihre Arbeiten verwendet sie Stoff, Plastik, Strass und Perlen. Sie kauft alles in ihrer Heimatstadt Uljanowsk oder bestellt es in einem Fachgeschäft.

Dieser Kopfschmuck wurde von einem Porträt der Prinzessin Alexandra Pawlowna Romanowa inspiriert Haneda Anka

Anna teilt ihre neuen Arbeiten immer in den sozialen Medien und pinnt oft Bilder, die sie inspiriert haben. Die junge Frau nimmt auch Videos auf, die die Zwischenstufen des Fertigungsprozesses zeigen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.